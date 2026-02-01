28 szezonális és gyönyörű étel, amit idén februárban vétek nem elkészíteni

A február csupán 28 napos, így alaposan átgondoltuk, milyen recepteket ajánljunk nektek oldalunkról, melyek méltóak eme karcsú hónaphoz, szezonálisak, finomak, mutatósak, és egyértelműen megéri őket elkészíteni.
Ebben a válogatásban főleg a komfortételekre, nehezebb, sokszor húsos, szaftos, házias, nosztalgikus, kelt tésztás finomságokra koncentrálunk, elvégre hideg telünk van, a havazás is várat még magára, szóval többet vagyunk otthon, és a kiadósabb ételeket is jobban kívánjuk.
Érkeznek februárban a különféle házi farsangi fánkok, a szaftos húsos-zöldséges raguk, továbbra is lesznek sütőtökös receptek (pl. gnocchi, amerikai palacsinta), édesburgonyás étkek, húsmentes, sőt, vegán opciók is, de kovászos kenyér és Valentin-napi pohárkrém is eteti majd magát.
Lássuk hát a 2026-os februári receptajánlónkat!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes370Kalória23.6gFehérje23.5gSzénhidrát20.4gZsír
A palócleves (is) akkor jó, ha megáll benne a kanál: ebben a receptben pont erre a sűrű, kiadós végeredményre törekedtünk. Sikeresen!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű422Kalória8.6gFehérje70.5gSzénhidrát10.7gZsír
A lekváros pékfánk kevésbé ismert fánktípus, pedig már ránézésre is csak imádni lehet!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz778Kalória44.1gFehérje58gSzénhidrát40.5gZsír
Ennek a receptnek hála, a szuperfinom fűszeres vaj sem folyik majd ki a húsból. Krumplipürével tálald!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű507Kalória23.7gFehérje58.7gSzénhidrát18.9gZsír
A ramen a világ legjobb levese a magyaros húsleves és a vietnami pho-leves után, készítsük el húsmentesen is!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű427Kalória34.1gFehérje12.5gSzénhidrát27gZsír
Ezúttal tejmentes gombás csirkével lepjük meg a tejtermék nélkül étkezőket.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes753Kalória8.2gFehérje89.4gSzénhidrát45.2gZsír
Valentin-napra hoztuk az alábbi pohárkrémet, melyet az is simán elkészíthet, aki kezdő a konyhában.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes788Kalória21.5gFehérje113gSzénhidrát30.7gZsír
Különleges rántott zöldség a padlizsán rajongóinak, fűszeres paradicsomszósszal körítve.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű500Kalória17.7gFehérje62.9gSzénhidrát21.3gZsír
A pásztorpite egy klasszikusan masszív húsos egytálétel a sütőből, mi viszont ezúttal lencsével oldottuk meg a receptet, és így is isteni lett.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű348Kalória7.4gFehérje58gSzénhidrát10.5gZsír
Almából fánk? Naná! Minden almás édességért képesek vagyunk rajongani, a farsangi szezon pedig megköveteli a fánkozást.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű127Kalória8.8gFehérje14gSzénhidrát6.4gZsír
A gombapörkölt szezonfüggetlen kedvenc, de a hideg időszakban még jobban esik.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű297Kalória11.6gFehérje37.9gSzénhidrát13gZsír
Villám recept húsmentesen, mégis tele fehérjével - és babbal, krémes szafttal, ízzel, fűszerrel.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű364Kalória9.3gFehérje54.6gSzénhidrát12gZsír
A palacsinta tésztája bizony sütőtököt is rejthet magában - és milyen finom is így! Édeskés, szép, narancsos színű, csak szeretni lehet.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű620Kalória41.1gFehérje20gSzénhidrát31.2gZsír
Talán a valaha volt leghíresebb húsos ragu a burgundi marharagu, mely sok-sok óráig készül, de maga a tökéletesség.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű218Kalória3.3gFehérje31.2gSzénhidrát7.7gZsír
Mennyire szép ez a leves! Sűrű, krémes, nem spórolja ki az édesburgonyát, és tökéletes az őszi-téli szezonra. Koronázd sült magvakkal, házi crutonnal.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű248Kalória5.4gFehérje38.1gSzénhidrát8.8gZsír
Manapság nem egy nagy vasziszdasz elkészíteni vegán tejtermékpótlóval egy főzeléket, de ez a sokhagymás verzió tényleg megéri!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.2gFehérje11.9gSzénhidrát52.5gZsír
A bakonyi tokány sertéshúsból annyira alap magyaros fogás, mégis egészen ritkán készítjük. Legyen ez egy jel!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű506Kalória16.5gFehérje102.1gSzénhidrát2.1gZsír
A házi kenyérsütés műfaja nem csak világjárványok idején aktuális - egyszer kipróbálod, tuti rákapsz, ha van egy jó recepted!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz452Kalória10.1gFehérje43.5gSzénhidrát27.1gZsír
Ha a házi rétesbe kerülhet tök, akkor sütőtök pláne, hiszen a színe is mutatósabb, és az íze is édesebb, mint a sima főzőtöké!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes911Kalória13.8gFehérje82.3gSzénhidrát58.3gZsír
A csörögefánk a farsangi időszak kötelező eleme: pont kellően foszlós belül és ropogós kívül, a vastag réteg porcukor pedig csak hab a tetején...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1475Kalória50.3gFehérje120.9gSzénhidrát87.3gZsír
Sajtos ravioli, mely gombamártással csábít, és nem kerül bele hús, de nem is kell. Olaszkaja-rajongók, itt az új kedvenc receptetek!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű592Kalória24.3gFehérje60.1gSzénhidrát27gZsír
A karfiol, gomba, tök vagy patisszon mellett a brokkolit is kiránthatjuk: igaz, nem így a legegészségesebb, de néha-néha belefér!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű671Kalória52.6gFehérje88.8gSzénhidrát14gZsír
A paradicsom és a kelkáposzta áll párba a csirkével, és alkot szaftos ragut, hogy aztán gerslivel, azaz árpagyönggyel körítve kerüljön tányérra.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű267Kalória7gFehérje46.9gSzénhidrát5.4gZsír
A fánk nem csak édes lehet: szerintünk az egyik legszebb magyar szó a burgonyafánk, és nemcsak a hangzását, hanem az ízét is eléggé kedveljük.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű590Kalória18.8gFehérje106.2gSzénhidrát10.1gZsír
Legyen ma ebédre káposztás cvekedli! Borssal vagy cukorral, csak rajtad áll. Mi mindkettővel imádjuk, akár egyszerre is...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű384Kalória21.6gFehérje63.6gSzénhidrát7.3gZsír
Könnyed salátaebéd vagy -vacsora gombával, lencsével, édesburgonyával - tele növényi fehérjével, hogy jóllakj!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű748Kalória23.8gFehérje88.9gSzénhidrát32gZsír
Gyönyörű színű, krémes-szószos gnocchi sütőtökből, melyet már csak a látványért is érdemes kipróbálni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű655Kalória16.1gFehérje98.5gSzénhidrát21.5gZsír
A focaccia és a kenyérlángos testvérek, és mindkettőnek kifejezetten jól áll a lilahagyma, mely kicsit édesre sül majd a sütőben.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű387Kalória13.9gFehérje54.9gSzénhidrát12.2gZsír
Sült burgonyás nudli sósan, szalonnával, káposztával. Cseh utánérzés a téli időszakra!