Életmód

2026.02.01.

28 szezonális és gyönyörű étel, amit idén februárban vétek nem elkészíteni

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Pazar receptek, februárban elérhető alapanyagok, melengető levesek és főételek, no meg sok-sok fánk és egyéb édesség, nem elfelejtkezve a hónapban esedékes Valentin-napról és farsangi szezonról sem. Főzzetek velünk ebben a hónapban is!

A február csupán 28 napos, így alaposan átgondoltuk, milyen recepteket ajánljunk nektek oldalunkról, melyek méltóak eme karcsú hónaphoz, szezonálisak, finomak, mutatósak, és egyértelműen megéri őket elkészíteni.

csörögefánk tányéron
A csörögefánk se maradjon el februárban, receptért katt a képre!

Ebben a válogatásban főleg a komfortételekre, nehezebb, sokszor húsos, szaftos, házias, nosztalgikus, kelt tésztás finomságokra koncentrálunk, elvégre hideg telünk van, a havazás is várat még magára, szóval többet vagyunk otthon, és a kiadósabb ételeket is jobban kívánjuk.

Érkeznek februárban a különféle házi farsangi fánkok, a szaftos húsos-zöldséges raguk, továbbra is lesznek sütőtökös receptek (pl. gnocchi, amerikai palacsinta), édesburgonyás étkek, húsmentes, sőt, vegán opciók is, de kovászos kenyér és Valentin-napi pohárkrém is eteti majd magát.

Lássuk hát a 2026-os februári receptajánlónkat!

  1. Mélytányérban, gazdag és sűrű palócleves. A narancsvörös színű levesben húsdarabok, zöldbabok, burgonyakockák és sárgarépa-karikák vannak. A tetején egy kanál tejföl és friss kapor díszíti. A tál mellett evőeszköz és friss kaporágak láthatók.

    Gazdag és sűrű palócleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    370
    Kalória
    23.6g
    Fehérje
    23.5g
    Szénhidrát
    20.4g
    Zsír
    Még több palócleves

    A palócleves (is) akkor jó, ha megáll benne a kanál: ebben a receptben pont erre a sűrű, kiadós végeredményre törekedtünk. Sikeresen!
  2. Lekváros pékfánk

    Foszlós lekváros pékfánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    422
    Kalória
    8.6g
    Fehérje
    70.5g
    Szénhidrát
    10.7g
    Zsír
    Még több farsangi fánk

    A lekváros pékfánk kevésbé ismert fánktípus, pedig már ránézésre is csak imádni lehet!
  3. Ropogós kijevi csirkerolád, kettévágva, folyós vajjal, krémes burgonyapürén

    Elronthatatlan kijevi csirke

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    nehéz
    778
    Kalória
    44.1g
    Fehérje
    58g
    Szénhidrát
    40.5g
    Zsír
    Még több rántott hús

    Ennek a receptnek hála, a szuperfinom fűszeres vaj sem folyik majd ki a húsból. Krumplipürével tálald!
  4. Egy tál krémes, világos színű vegán miso ramen látható kerámia tálban. A leves tetején szeletelt pirított tofu, barna gombák, sárga kukorica, zöld leveles zöldség, aprított újhagyma és egy kevés csípős olaj van elrendezve.

    Vegán miso ramen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    507
    Kalória
    23.7g
    Fehérje
    58.7g
    Szénhidrát
    18.9g
    Zsír
    Még több ázsiai levesek

    A ramen a világ legjobb levese a magyaros húsleves és a vietnami pho-leves után, készítsük el húsmentesen is!
  5. Gombás csirke tejmentesen

    Gombás csirke tejmentesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    427
    Kalória
    34.1g
    Fehérje
    12.5g
    Szénhidrát
    27g
    Zsír
    Még több gombás húsok

    Ezúttal tejmentes gombás csirkével lepjük meg a tejtermék nélkül étkezőket.
  7. Valentin-napi pohárkrém

    Valentin-napi pohárkrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    753
    Kalória
    8.2g
    Fehérje
    89.4g
    Szénhidrát
    45.2g
    Zsír
    Még több pohárkrém

    Valentin-napra hoztuk az alábbi pohárkrémet, melyet az is simán elkészíthet, aki kezdő a konyhában.
  8. Felülnézetből fotózott vegán padlizsán-schnitzel egy világos kerámiatálban. A ropogós panírba forgatott, szeletelt sült padlizsán vastag, narancsos-vörös paradicsomszószon fekszik. A tetejét friss bazsalikomlevelek és apróra vágott zöldfűszerek díszítik.

    Padlizsán-schnitzel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    788
    Kalória
    21.5g
    Fehérje
    113g
    Szénhidrát
    30.7g
    Zsír
    Még több bundázott zöldség

    Különleges rántott zöldség a padlizsán rajongóinak, fűszeres paradicsomszósszal körítve.
  9. lencsés pásztorpite

    Lencsés pásztorpite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    500
    Kalória
    17.7g
    Fehérje
    62.9g
    Szénhidrát
    21.3g
    Zsír
    Még több lencsés egytálétel

    A pásztorpite egy klasszikusan masszív húsos egytálétel a sütőből, mi viszont ezúttal lencsével oldottuk meg a receptet, és így is isteni lett.
  10. Egyszerű almafánk cukormázzal és pirított mandulapehellyel

    Puha almafánk egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    348
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    58g
    Szénhidrát
    10.5g
    Zsír
    Még több amerikai fánk

    Almából fánk? Naná! Minden almás édességért képesek vagyunk rajongani, a farsangi szezon pedig megköveteli a fánkozást.
  11. gombapörkölt

    Gombapörkölt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    127
    Kalória
    8.8g
    Fehérje
    14g
    Szénhidrát
    6.4g
    Zsír
    Még több gombapörkölt

    A gombapörkölt szezonfüggetlen kedvenc, de a hideg időszakban még jobban esik.
  16. Krémes édesburgonya-krémleves tálalva: tetején kókusztej-csíkok, pirított tökmag, chilipehely és friss zöldhagymakarikák.

    Selymes sültédesburgonya-krémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    218
    Kalória
    3.3g
    Fehérje
    31.2g
    Szénhidrát
    7.7g
    Zsír
    Még több krémleves

    Mennyire szép ez a leves! Sűrű, krémes, nem spórolja ki az édesburgonyát, és tökéletes az őszi-téli szezonra. Koronázd sült magvakkal, házi crutonnal.
  20. Egyszerű házi kovászos kenyér

    Egyszerű házi kovászos kenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    506
    Kalória
    16.5g
    Fehérje
    102.1g
    Szénhidrát
    2.1g
    Zsír
    Még több kovászos kenyér

    A házi kenyérsütés műfaja nem csak világjárványok idején aktuális - egyszer kipróbálod, tuti rákapsz, ha van egy jó recepted!
  23. Ravioli Formaggi gombamártással közelrő, a ravioli félbevágva és folyik ki belőle a sajt

    Ravioli Formaggi Picipirostól gombamártással

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1475
    Kalória
    50.3g
    Fehérje
    120.9g
    Szénhidrát
    87.3g
    Zsír
    Még több ravioli

    Sajtos ravioli, mely gombamártással csábít, és nem kerül bele hús, de nem is kell. Olaszkaja-rajongók, itt az új kedvenc receptetek!
  26. Kelkáposztás paradicsomos csirkeragu gerslivel

    Kelkáposztás paradicsomos csirkeragu gerslivel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    671
    Kalória
    52.6g
    Fehérje
    88.8g
    Szénhidrát
    14g
    Zsír
    Még több ragu

    A paradicsom és a kelkáposzta áll párba a csirkével, és alkot szaftos ragut, hogy aztán gerslivel, azaz árpagyönggyel körítve kerüljön tányérra.
  27. Puha burgonyafánk

    Puha burgonyafánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    267
    Kalória
    7g
    Fehérje
    46.9g
    Szénhidrát
    5.4g
    Zsír
    Még több krumpliköret

    A fánk nem csak édes lehet: szerintünk az egyik legszebb magyar szó a burgonyafánk, és nemcsak a hangzását, hanem az ízét is eléggé kedveljük.
  28. Gyors káposztás kocka

    Gyors káposztás kocka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    590
    Kalória
    18.8g
    Fehérje
    106.2g
    Szénhidrát
    10.1g
    Zsír
    Még több káposztás tészta

    Legyen ma ebédre káposztás cvekedli! Borssal vagy cukorral, csak rajtad áll. Mi mindkettővel imádjuk, akár egyszerre is...
  29. Édesburgonyás-lencsés gombasaláta

    Édesburgonyás-lencsés gombasaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    384
    Kalória
    21.6g
    Fehérje
    63.6g
    Szénhidrát
    7.3g
    Zsír
    Még több gombasaláta

    Könnyed salátaebéd vagy -vacsora gombával, lencsével, édesburgonyával - tele növényi fehérjével, hogy jóllakj!
  31. Sütőtökgnocchi

    Sütőtökgnocchi

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    748
    Kalória
    23.8g
    Fehérje
    88.9g
    Szénhidrát
    32g
    Zsír
    Még több gnocchi

    Gyönyörű színű, krémes-szószos gnocchi sütőtökből, melyet már csak a látványért is érdemes kipróbálni.
  32. Cukkinis-lila hagymás focaccia

    Cukkinis-lila hagymás focaccia

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    655
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    98.5g
    Szénhidrát
    21.5g
    Zsír
    Még több focaccia

    A focaccia és a kenyérlángos testvérek, és mindkettőnek kifejezetten jól áll a lilahagyma, mely kicsit édesre sül majd a sütőben.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept