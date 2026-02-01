28 szezonális és gyönyörű étel, amit idén februárban vétek nem elkészíteni

Pazar receptek, februárban elérhető alapanyagok, melengető levesek és főételek, no meg sok-sok fánk és egyéb édesség, nem elfelejtkezve a hónapban esedékes Valentin-napról és farsangi szezonról sem. Főzzetek velünk ebben a hónapban is!

A február csupán 28 napos, így alaposan átgondoltuk, milyen recepteket ajánljunk nektek oldalunkról, melyek méltóak eme karcsú hónaphoz, szezonálisak, finomak, mutatósak, és egyértelműen megéri őket elkészíteni.

A csörögefánk se maradjon el februárban, receptért katt a képre!

Ebben a válogatásban főleg a komfortételekre, nehezebb, sokszor húsos, szaftos, házias, nosztalgikus, kelt tésztás finomságokra koncentrálunk, elvégre hideg telünk van, a havazás is várat még magára, szóval többet vagyunk otthon, és a kiadósabb ételeket is jobban kívánjuk.

Érkeznek februárban a különféle házi farsangi fánkok, a szaftos húsos-zöldséges raguk, továbbra is lesznek sütőtökös receptek (pl. gnocchi, amerikai palacsinta), édesburgonyás étkek, húsmentes, sőt, vegán opciók is, de kovászos kenyér és Valentin-napi pohárkrém is eteti majd magát.

Lássuk hát a 2026-os februári receptajánlónkat!