Keskeny levelű kurkuma – A szobanövény, ami úgy néz ki, mint egy díszmadár

A keskeny levelű kurkuma Délkelet-Ázsia párás, meleg vidékeiről származik, megjelenése pedig tökéletesen tükrözi ezt az eredetet. Élénk rózsaszín, pirosas, fehér vagy krémszínű virágai különleges formát alkotnak, amelyek messziről is magukra vonják a figyelmet. A karcsú, lándzsaalakú zöld levelek sűrű bokrot képeznek, így a növény virágzás nélkül is dekoratív.
Nem véletlen, hogy sokan sziámi tulipánként ismerik: elegáns, mégis játékos megjelenése bármely enteriőrbe egzotikus karaktert visz.
Látványos, mégsem kényes növény
Bár első ránézésre különleges igényűnek tűnhet, a kurkuma meglepően jól tartható lakásban is. Nem igényel bonyolult gondozást, csupán néhány alapfeltételt kell biztosítani számára.
A legfontosabb, amire figyelni kell:
- világos hely, szórt fénnyel
- jó vízáteresztő, laza szerkezetű talaj
- 20–25 °C körüli hőmérséklet
- magas páratartalom
A közvetlen, tűző napot kerülni kell, mert megperzselheti a leveleket, viszont a félhomályt sem kedveli.
Öntözés és párásítás: az arany középút
- A kurkuma szereti a nedves közeget, de a pangó vizet kifejezetten rosszul viseli.
- A talaj legyen mindig enyhén nyirkos, de ne álljon vízben. Inkább gyakrabban, kisebb adagokkal öntözzük.
- A párás levegő kulcsfontosságú: rendszeres permetezéssel vagy párásítóval sokkal szebb, egészségesebb növényt kapunk.
A növekedési időszakban három-négyhetente virágzó növényekhez való tápoldat is segíti a dús virágzást. A huzatot és a hirtelen hőmérséklet-változást viszont mindenképp kerülni kell!
Mit jelent a pihenőidőszak?
Virágzás után a növény levelei fokozatosan sárgulhatnak, majd visszahúzódik, ez teljesen természetes folyamat. Ilyenkor kevesebb vízre van szüksége, és hűvösebb helyen is jól érzi magát. Tavasszal új hajtásokkal tér vissza.
Egy növény, ami karaktert ad a lakásnak
A keskeny levelű kurkuma nem csupán szobanövény, hanem valódi látványelem. Azonnal magára vonja a tekintetet, beszédtémát ad, és egzotikus hangulatot teremt. Ha olyan növényt keresel, amely kilóg a megszokott zöldek sorából, és igazi egyénisége van, ez a trópusi szépség tökéletes választás.