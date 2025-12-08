r
Nosalty Logó
édes krém kása

Almás zabkása fahéjjal

Nosalty
Almás zabkása fahéjjal
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

945
Kalória
27.8g
Fehérje
122.2g
Szénhidrát
41.5g
Zsír
225.2g
Víz
-
Koleszterin
17.5g
Élelmi rost
33.6g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 945 kcal
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 1890 kcal
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 181 kcal
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    27.8 g

Zsír

  • Összesen
    41.5 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1269.1 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    195 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    297 mg
  • Foszfor
    702 mg
  • Nátrium
    27 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    122.2 g
  • Cukor
    34 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    225.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    77 micro
  • Kolin:
    83 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    29 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    227 micro
Összesen 945 kcal
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    55.6 g

Zsír

  • Összesen
    83 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    43 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    21 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2538.1 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    63 mg
  • Kálcium
    389 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    594 mg
  • Foszfor
    1404 mg
  • Nátrium
    53 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    10 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    244.4 g
  • Cukor
    67 mg
  • Élelmi rost
    35 mg

Víz

  • Összesen
    450.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    25 mg
  • C vitamin:
    16 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    11 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    154 micro
  • Kolin:
    165 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    59 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    453 micro
Összesen 1890 kcal
  • 7% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.3 g

Zsír

  • Összesen
    8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    243.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    57 mg
  • Foszfor
    135 mg
  • Nátrium
    5 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    23.4 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    43.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    16 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    6 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    43 micro
Összesen 181 kcal

Elkészítés

  1. A magkeveréket aprítsuk fel és egy serpenyőben pirítsuk meg. Az almát is vágjuk fel kockákra, majd egy kevés almalében (1-1.5 dl)pároljuk/karamellizáljuk meg. Adjunk hozzá fahéjat.
  2. Egy lábosba tegyük a zabpelyhet, és öntsük fel az almalével, illetve a zabtejjel. Mehet bele egy csipet só, és ízlés szerint zabtej.
  3. Adjunk hozzá ízlés szerint fahéjat is. Főzzük puhára.
  4. Tálaljuk joghurttal, magokkal, mogyoróvajjal és sült almával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A zabkását sokféle ízben el lehet készíteni, mi most egy igazi őszi verziót választottunk. A Rauch Happy Day almalé nagyon feldobja ízekben a kását, és a toppingokkal egészül ki teljesen. Almalében párolt fahéjas alma, mogyoróvaj, vaníliás joghurt és pirított magvak.

Hasonló receptek

Összes kása
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Házi túrórudi
túrókrém

Házi túrórudi

A Túró Rudi, avagy a csokoládémázzal bevont, klasszik túrós rolád igazi hungarikum, és kicsik-nagyok kedvence. Sajnos, mint minden más, ez is egyre drágább az emelkedő árak miatt, de a ...

Gerzsenyi Flóra

Címlapról ajánljuk

Kefir
Gasztro

Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja...

Bár nem mindig mutat ki laktózintoleranciát a gasztroenterológiai vizsgálat, mégis előfordulhat, hogy nem bírja a gyomrunk a tejet. Most mutatunk egy olyan élelmiszert, aminek sokkal alacsonyabb a laktóztartalma, ráadásul nem csak ezért lehet előnyösebb fogyasztása.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

hazias-szekelykaposzta
székelykáposzta

Házias székelykáposzta

A téli hideg beköszöntével újra előtérbe kerülnek a kedvenc savanyú káposztás ételeink. A székelykáposztának is számos formája, verziója létezik, mi sertésdagadóból ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept