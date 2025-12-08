Almás zabkása fahéjjal
Hozzávalók
-
200 g zabpehely
-
3 dl almalé
-
1 kis db alma
-
200 ml zabtej
-
1 csipet só
-
1 evőkanál agávé szirup (ízlés szerint)
-
80 g mandula (vegyes magkeverék)
-
3 ek mogyoróvaj
-
2 ek növényi joghurt
-
fahéj ízlés szerint
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
100g zabpehely379 kcal
-
150g almalé69 kcal
-
85g alma40 kcal
-
100g zabtej44 kcal
-
0 kcal
-
8g agávé szirup23 kcal
-
40g mandula236 kcal
-
24g mogyoróvaj144 kcal
-
15g növényi joghurt10 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
200g zabpehely758 kcal
-
300g almalé138 kcal
-
170g alma80 kcal
-
200g zabtej88 kcal
-
0 kcal
-
15g agávé szirup47 kcal
-
80g mandula472 kcal
-
48g mogyoróvaj287 kcal
-
30g növényi joghurt20 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
19.2g zabpehely73 kcal
-
28.8g almalé13 kcal
-
16.3g alma8 kcal
-
19.2g zabtej8 kcal
-
0 kcal
-
1.4g agávé szirup4 kcal
-
7.7g mandula45 kcal
-
4.6g mogyoróvaj28 kcal
-
2.9g növényi joghurt2 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 27.8 g
Zsír
-
Összesen 41.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1269.1 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 31 mg
-
Kálcium 195 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 297 mg
-
Foszfor 702 mg
-
Nátrium 27 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 122.2 g
-
Cukor 34 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 225.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 12 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 77 micro
-
Kolin: 83 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 29 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 227 micro
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 55.6 g
Zsír
-
Összesen 83 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 43 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 21 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2538.1 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 63 mg
-
Kálcium 389 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 594 mg
-
Foszfor 1404 mg
-
Nátrium 53 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 10 mg
Szénhidrát
-
Összesen 244.4 g
-
Cukor 67 mg
-
Élelmi rost 35 mg
Víz
-
Összesen 450.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 25 mg
-
C vitamin: 16 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 11 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 154 micro
-
Kolin: 165 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 59 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 453 micro
- 7% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.3 g
Zsír
-
Összesen 8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 243.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 37 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 57 mg
-
Foszfor 135 mg
-
Nátrium 5 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 23.4 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 43.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 16 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 6 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 43 micro
Elkészítés
- A magkeveréket aprítsuk fel és egy serpenyőben pirítsuk meg. Az almát is vágjuk fel kockákra, majd egy kevés almalében (1-1.5 dl)pároljuk/karamellizáljuk meg. Adjunk hozzá fahéjat.
- Egy lábosba tegyük a zabpelyhet, és öntsük fel az almalével, illetve a zabtejjel. Mehet bele egy csipet só, és ízlés szerint zabtej.
- Adjunk hozzá ízlés szerint fahéjat is. Főzzük puhára.
- Tálaljuk joghurttal, magokkal, mogyoróvajjal és sült almával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
A zabkását sokféle ízben el lehet készíteni, mi most egy igazi őszi verziót választottunk. A Rauch Happy Day almalé nagyon feldobja ízekben a kását, és a toppingokkal egészül ki teljesen. Almalében párolt fahéjas alma, mogyoróvaj, vaníliás joghurt és pirított magvak.