Bakonyi sertéstokány - szaftos, tejfölös klasszikus

Ha van étel, ami illatozó nosztalgiát hoz a konyhába, az a bakonyi sertéstokány. A Bakony erdeinek neve nem véletlenül forrt össze ezzel a szaftos, gombás, paprikás ragúval: ez az étel maga a magyar erdők zamatát idézi. A lassan párolt hús, a sűrű, tejfölös szaft és a friss nokedli találkozása olyan, mintha egy vasárnap délutánba harapnál bele, amikor a levegőben még ott lebeg a pirított hagyma és a frissen szedett gomba illata. Akár családi ebédre, akár hétköznapi kényeztetésként készíted, a bakonyi sertéstokány biztosan elhozza a vidéki otthon melegét egyetlen tányéron.