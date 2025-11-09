r
Nosalty Logó
húsételek bakonyi módra

Bakonyi sertéstokány - szaftos, tejfölös klasszikus

Hering András
A bakonyi sertéstokány igazi magyar kedvenc: omlós hús, gomba, fűszerpaprika és krémes tejföl egyetlen szaftos raguban.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

709
Kalória
46.2g
Fehérje
11.9g
Szénhidrát
52.5g
Zsír
337.9g
Víz
181.6g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
4.8g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 709 kcal
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 2831 kcal
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 155 kcal
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    46.2 g

Zsír

  • Összesen
    52.5 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    182 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    948.2 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    48 mg
  • Kálcium
    96 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    61 mg
  • Foszfor
    560 mg
  • Nátrium
    177 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.9 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    337.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    116 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    43 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    165 mg
  • Retinol - A vitamin:
    71 micro
  • α-karotin
    36 micro
  • β-karotin
    480 micro
  • β-crypt
    64 micro
  • Likopin
    643 micro
  • Lut-zea
    350 micro
Összesen 709 kcal
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    184.6 g

Zsír

  • Összesen
    210.2 g
  • Telített zsírsav
    80 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    85 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    29 g
  • Koleszterin
    726 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3792.7 g
  • Cink
    17 mg
  • Szelén
    191 mg
  • Kálcium
    382 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    244 mg
  • Foszfor
    2240 mg
  • Nátrium
    706 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    47.5 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    1351.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    463 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    99 mg
  • D vitamin:
    173 micro
  • K vitamin:
    86 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    4 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    58 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    97 micro
  • Kolin:
    658 mg
  • Retinol - A vitamin:
    285 micro
  • α-karotin
    142 micro
  • β-karotin
    1919 micro
  • β-crypt
    255 micro
  • Likopin
    2573 micro
  • Lut-zea
    1398 micro
Összesen 2831 kcal
  • 10% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.1 g

Zsír

  • Összesen
    11.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    40 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    206.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    21 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    122 mg
  • Nátrium
    38 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    73.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    25 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    104 micro
  • β-crypt
    14 micro
  • Likopin
    140 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 155 kcal

Elkészítés

  1. A füstölt szalonnát vágjuk apró kockákra, a húst pedig ujjnyi vastag, hosszúkás csíkokra (tokányformára). A hagymát aprítsuk finomra, a fokhagymát zúzzuk össze.
  2. Egy nagyobb lábasban olvasszuk fel a zsírt, és pirítsuk le benne a kockázott szalonnát. Tegyük rá az apróra vágott hagymát, majd pirítsuk üvegesre. Vegyük le a tűzről, szórjuk rá a pirospaprikát, majd gyorsan keverjük el, és öntsünk alá egy kevés vizet, hogy ne égjen meg.
  3. Adjuk hozzá a húst, és magas hőfokon pirítsuk körbe, míg kifehéredik. Fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel, majoránnával, majd adjuk hozzá a zúzott fokhagymát.
  4. Dobjuk bele a felkockázott paprikát és paradicsomot (vagy paradicsompürét), öntsünk alá kb. 1,5 dl vizet, fedjük le, és kis lángon pároljuk 40–50 percig, amíg a hús megpuhul. Ha közben elpárolog a leve, pótoljuk kevés vízzel.
  5. Közben a gombát tisztítsuk meg és szeleteljük fel. Amikor a hús már majdnem puha, adjuk hozzá a gombát, és főzzük együtt még kb. 10 percig. Tipp: ha még gazdagabb ízre vágyunk, a gombát külön pirítsuk meg egy kis vajon, és utána adjuk a tokányhoz.
  6. A tejfölt keverjük simára a liszttel és egy kevés forró szafttal, majd öntsük vissza a tokányhoz. Forraljuk össze pár perc alatt, amíg besűrűsödik és szép krémes lesz a szaft.
  7. Forrón tálaljuk nokedlivel vagy főtt tésztával, esetleg párolt rizzsel. A tetejére jöhet egy kanál friss tejföl és egy kis aprított petrezselyem is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 60 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha van étel, ami illatozó nosztalgiát hoz a konyhába, az a bakonyi sertéstokány. A Bakony erdeinek neve nem véletlenül forrt össze ezzel a szaftos, gombás, paprikás ragúval: ez az étel maga a magyar erdők zamatát idézi. A lassan párolt hús, a sűrű, tejfölös szaft és a friss nokedli találkozása olyan, mintha egy vasárnap délutánba harapnál bele, amikor a levegőben még ott lebeg a pirított hagyma és a frissen szedett gomba illata. Akár családi ebédre, akár hétköznapi kényeztetésként készíted, a bakonyi sertéstokány biztosan elhozza a vidéki otthon melegét egyetlen tányéron.

Hasonló receptek

Összes bakonyi módra
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Pesztós húsgolyó spagettivel
húsgombóc

Pesztós húsgolyó spagettivel

A húsgolyó egy olyan étel, amit jól lehet variálni. A magyarok csinálnak belőle fasírtot, Olaszországban pedig inkább húsgolyóként megy, amit legtöbbször tésztához társítanak, ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept