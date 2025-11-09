Bakonyi sertéstokány - szaftos, tejfölös klasszikus
Hozzávalók
-
80 dkg sertéscomb (tokányra vágva)
-
1 közepes fej vöröshagyma (finomra vágva)
-
3 gerezd fokhagyma (zúzva)
-
1 ek sertészsír
-
10 dkg füstölt szalonna (apróra kockázva)
-
1 db paprika (apróra vágva)
-
1 db paradicsom (vagy 1 ek sűrített paradicsom)
-
20 dkg gomba (erdei - szeletelve)
-
1 ek fűszerpaprika (édesnemes)
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
-
1 teáskanál majoranna
-
2 dl tejföl
-
1 ek finomliszt (a habaráshoz)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
2 dl víz
-
4 szál petrezselyem (finomra vágva)
- 10% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
200g sertéscomb364 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
25g füstölt szalonna164 kcal
-
25g paprika4 kcal
-
25g paradicsom5 kcal
-
50g gomba11 kcal
-
3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g tejföl99 kcal
-
4g finomliszt14 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g víz0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 184.6 g
Zsír
-
Összesen 210.2 g
-
Telített zsírsav 80 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 85 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 29 g
-
Koleszterin 726 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3792.7 g
-
Cink 17 mg
-
Szelén 191 mg
-
Kálcium 382 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 244 mg
-
Foszfor 2240 mg
-
Nátrium 706 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 47.5 g
-
Cukor 19 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 1351.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 463 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 99 mg
-
D vitamin: 173 micro
-
K vitamin: 86 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 4 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 58 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 97 micro
-
Kolin: 658 mg
-
Retinol - A vitamin: 285 micro
-
α-karotin 142 micro
-
β-karotin 1919 micro
-
β-crypt 255 micro
-
Likopin 2573 micro
-
Lut-zea 1398 micro
Elkészítés
- A füstölt szalonnát vágjuk apró kockákra, a húst pedig ujjnyi vastag, hosszúkás csíkokra (tokányformára). A hagymát aprítsuk finomra, a fokhagymát zúzzuk össze.
- Egy nagyobb lábasban olvasszuk fel a zsírt, és pirítsuk le benne a kockázott szalonnát. Tegyük rá az apróra vágott hagymát, majd pirítsuk üvegesre. Vegyük le a tűzről, szórjuk rá a pirospaprikát, majd gyorsan keverjük el, és öntsünk alá egy kevés vizet, hogy ne égjen meg.
- Adjuk hozzá a húst, és magas hőfokon pirítsuk körbe, míg kifehéredik. Fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel, majoránnával, majd adjuk hozzá a zúzott fokhagymát.
- Dobjuk bele a felkockázott paprikát és paradicsomot (vagy paradicsompürét), öntsünk alá kb. 1,5 dl vizet, fedjük le, és kis lángon pároljuk 40–50 percig, amíg a hús megpuhul. Ha közben elpárolog a leve, pótoljuk kevés vízzel.
- Közben a gombát tisztítsuk meg és szeleteljük fel. Amikor a hús már majdnem puha, adjuk hozzá a gombát, és főzzük együtt még kb. 10 percig. Tipp: ha még gazdagabb ízre vágyunk, a gombát külön pirítsuk meg egy kis vajon, és utána adjuk a tokányhoz.
- A tejfölt keverjük simára a liszttel és egy kevés forró szafttal, majd öntsük vissza a tokányhoz. Forraljuk össze pár perc alatt, amíg besűrűsödik és szép krémes lesz a szaft.
- Forrón tálaljuk nokedlivel vagy főtt tésztával, esetleg párolt rizzsel. A tetejére jöhet egy kanál friss tejföl és egy kis aprított petrezselyem is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 60 p
Ha van étel, ami illatozó nosztalgiát hoz a konyhába, az a bakonyi sertéstokány. A Bakony erdeinek neve nem véletlenül forrt össze ezzel a szaftos, gombás, paprikás ragúval: ez az étel maga a magyar erdők zamatát idézi. A lassan párolt hús, a sűrű, tejfölös szaft és a friss nokedli találkozása olyan, mintha egy vasárnap délutánba harapnál bele, amikor a levegőben még ott lebeg a pirított hagyma és a frissen szedett gomba illata. Akár családi ebédre, akár hétköznapi kényeztetésként készíted, a bakonyi sertéstokány biztosan elhozza a vidéki otthon melegét egyetlen tányéron.