2026.01.23.

Ez a kenyér a legegészségesebb a szakértők szerint – Még vérnyomáscsökkentő hatása is van

Nosalty

Friss kutatások szerint a legegészségesebb kenyérfajta a csíráztatott teljes kiőrlésű gabonából készülő kenyér. Úgy néz ki, még a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.

Legegészségesebb kenyérként a teljes kiőrlésű kenyeret tartjuk számon, de azt tudtad, hogy ezen belül is az számít a legjobbnak, ami csíráztatott gabonából készült? Számtalan egészségügyi előnye mellett még a vérnyomásra is pozitív hatást gyakorol.

Teljes kiőrlésű kenyér
Szakértők szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legegészségesebb

Alexander Leritz táplálkozási szakértő a gabonák rosttartalmának pozitív hatásáról így vélekedik:

A gabonafélékben található rostok valószínűleg segítenek csökkenteni az általános vérnyomást azáltal, hogy javítják az erek működését, az étvágyszabályozást és a testsúlyszabályozást.

Több tanulmány is igazolta már, hogy a rostbevitel növelése segít csökkenteni a vérnyomást. Eszerint azoknak a nőknek, akiknek magas vérnyomása van, naponta legalább 28 gramm rostot, míg a férfiaknak legalább 38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk.

Teljes kiőrlésű kenyér
Több tanulmány is igazolta már, hogy a rostbevitel növelése segít csökkenteni a vérnyomást

Melyik az egészségünknek legjobb kenyérféle?

A szakértők szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legjobb az egészségünknek, mert:

  • gazdag vérnyomást szabályozó ásványi anyagokban, például magnéziumban;
  • általában alacsonyabb nátriumtartalmú;
  • magas rosttartalmának köszönhetően segíti a bélműködést, és sokáig teltségérzetet biztosít.

Ennek a kenyérnek ráadásul alacsonyabb a glikémiás indexe, mint a fehér kenyérnek. Ez azt jelenti, hogy nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést étkezés után

– állítja Rachelle Ajemera táplálkozási szakértő.

Receptajánló:

A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér tápértékei

A szakértők által megosztott adatok szerint egy szelet csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér átlagos tápértéke:

  • Kalória: 80
  • Szénhidrát: 15 gramm
  • Rost: 3–5 gramm
  • Fehérje: 4 gramm
  • Zsír: 0,5 gramm
  • Nátrium: 75 mg
  • Magnézium: 26 mg

A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér mellett a kovászos kenyeret is vérnyomáscsökkentőként ajánlják a szakértők.

Forrásunk volt.

