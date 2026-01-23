Ez a kenyér a legegészségesebb a szakértők szerint – Még vérnyomáscsökkentő hatása is van

Friss kutatások szerint a legegészségesebb kenyérfajta a csíráztatott teljes kiőrlésű gabonából készülő kenyér. Úgy néz ki, még a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.

Legegészségesebb kenyérként a teljes kiőrlésű kenyeret tartjuk számon, de azt tudtad, hogy ezen belül is az számít a legjobbnak, ami csíráztatott gabonából készült? Számtalan egészségügyi előnye mellett még a vérnyomásra is pozitív hatást gyakorol.

Szakértők szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legegészségesebb

Alexander Leritz táplálkozási szakértő a gabonák rosttartalmának pozitív hatásáról így vélekedik:

A gabonafélékben található rostok valószínűleg segítenek csökkenteni az általános vérnyomást azáltal, hogy javítják az erek működését, az étvágyszabályozást és a testsúlyszabályozást.

Több tanulmány is igazolta már, hogy a rostbevitel növelése segít csökkenteni a vérnyomást. Eszerint azoknak a nőknek, akiknek magas vérnyomása van, naponta legalább 28 gramm rostot, míg a férfiaknak legalább 38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk.

Több tanulmány is igazolta már, hogy a rostbevitel növelése segít csökkenteni a vérnyomást

Melyik az egészségünknek legjobb kenyérféle?

A szakértők szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legjobb az egészségünknek, mert:

gazdag vérnyomást szabályozó ásványi anyagokban, például magnéziumban;

általában alacsonyabb nátriumtartalmú;

magas rosttartalmának köszönhetően segíti a bélműködést, és sokáig teltségérzetet biztosít.

Ennek a kenyérnek ráadásul alacsonyabb a glikémiás indexe, mint a fehér kenyérnek. Ez azt jelenti, hogy nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést étkezés után – állítja Rachelle Ajemera táplálkozási szakértő.

A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér tápértékei

A szakértők által megosztott adatok szerint egy szelet csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér átlagos tápértéke:

Kalória: 80

Szénhidrát: 15 gramm

Rost: 3–5 gramm

Fehérje: 4 gramm

Zsír: 0,5 gramm

Nátrium: 75 mg

Magnézium: 26 mg

A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér mellett a kovászos kenyeret is vérnyomáscsökkentőként ajánlják a szakértők.

Forrásunk volt.