Ez a kenyér a legegészségesebb a szakértők szerint – Még vérnyomáscsökkentő hatása is van

Legegészségesebb kenyérként a teljes kiőrlésű kenyeret tartjuk számon, de azt tudtad, hogy ezen belül is az számít a legjobbnak, ami csíráztatott gabonából készült? Számtalan egészségügyi előnye mellett még a vérnyomásra is pozitív hatást gyakorol.
Alexander Leritz táplálkozási szakértő a gabonák rosttartalmának pozitív hatásáról így vélekedik:
A gabonafélékben található rostok valószínűleg segítenek csökkenteni az általános vérnyomást azáltal, hogy javítják az erek működését, az étvágyszabályozást és a testsúlyszabályozást.
Több tanulmány is igazolta már, hogy a rostbevitel növelése segít csökkenteni a vérnyomást. Eszerint azoknak a nőknek, akiknek magas vérnyomása van, naponta legalább 28 gramm rostot, míg a férfiaknak legalább 38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk.
Melyik az egészségünknek legjobb kenyérféle?
A szakértők szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legjobb az egészségünknek, mert:
- gazdag vérnyomást szabályozó ásványi anyagokban, például magnéziumban;
- általában alacsonyabb nátriumtartalmú;
- magas rosttartalmának köszönhetően segíti a bélműködést, és sokáig teltségérzetet biztosít.
Ennek a kenyérnek ráadásul alacsonyabb a glikémiás indexe, mint a fehér kenyérnek. Ez azt jelenti, hogy nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést étkezés után– állítja Rachelle Ajemera táplálkozási szakértő.
Receptajánló:
A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér tápértékei
A szakértők által megosztott adatok szerint egy szelet csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér átlagos tápértéke:
- Kalória: 80
- Szénhidrát: 15 gramm
- Rost: 3–5 gramm
- Fehérje: 4 gramm
- Zsír: 0,5 gramm
- Nátrium: 75 mg
- Magnézium: 26 mg
A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér mellett a kovászos kenyeret is vérnyomáscsökkentőként ajánlják a szakértők.