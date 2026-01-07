Babcurry villámgyorsan
Hozzávalók
-
1 ek tejmentes margarin (vagy vaj)
-
1 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
1 ek gyömbér (reszelt)
-
1 ek sűrített paradicsom
-
2 ek curry por
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
400 g konzerv paradicsom (aprított paradicsom)
-
2 doboz konzerv bab
-
1.5 dl kókusztej
-
koriander ízlés szerint
-
1 db lime
-
chili ízlés szerint
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
18 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
2g gyömbér1 kcal
-
3 kcal
-
2g curry por7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g konzerv paradicsom16 kcal
-
125g konzerv bab143 kcal
-
38g kókusztej74 kcal
-
0 kcal
-
21g lime5 kcal
-
0 kcal
Elkészítés
- A zsiradékokat felhevítjük, majd üvegesre pároljuk rajta az aprított hagymát.
- Amikor már picit megpirult és áttetsző, hozzáadjuk a fokhagymát, a gyömbért, a sűrített paradicsomot és a curryport. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd folyamatos kevergetés mellett kicsit átpirítjuk az egészet.
- Hozzáadjuk az aprított paradicsomot és nagyjából 5 percig főzzük, hogy amennyire lehet, szétfőljenek a paradicsomdarabkák. Ezután hozzáadjuk a lecsepegtetett konzerv babot és a kókusztejet, és ezzel is főzzük további 5 percig.
- A babcurry tetejét meglocsoljuk olívaolajjal és kókusztejjel, majd megszórjuk jó sok frissen aprított korianderrel is.
- Tálaljuk ízlés szerinti köretekkel: nálunk korianderes rizs és naan került mellé, plusz a lime, chili és koriander elmaradhatatlan hármasa.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk fél óra alatt fantasztikus és illatos főfogást, amely ráadásul igazi komfortkaja - ilyesminél semmi nem esik jobban egy hideg, szeles estén.