Babcurry villámgyorsan

Rosanics Petra
Babcurry korianderes rizzsel és naan kenyérrel, mellé limegerezdek, chilikarikák és koriander tálalva
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

297
Kalória
11.6g
Fehérje
37.9g
Szénhidrát
13g
Zsír
250g
Víz
Koleszterin
10.1g
Élelmi rost
4.7g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 297 kcal
  • 4% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 1187 kcal
  • 4% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 93 kcal
  • 4% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.6 g

Zsír

  • Összesen
    13 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    911.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    159 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    102 mg
  • Foszfor
    191 mg
  • Nátrium
    445 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.9 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    250 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    46 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    21 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    102 micro
  • Kolin:
    17 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    322 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    3896 micro
  • Lut-zea
    86 micro
Fehérje

  • Összesen
    3.6 g

Zsír

  • Összesen
    4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    283.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    49 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    60 mg
  • Nátrium
    139 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    77.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    32 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    100 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1213 micro
  • Lut-zea
    27 micro
Elkészítés

  1. A zsiradékokat felhevítjük, majd üvegesre pároljuk rajta az aprított hagymát.
  2. Amikor már picit megpirult és áttetsző, hozzáadjuk a fokhagymát, a gyömbért, a sűrített paradicsomot és a curryport. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd folyamatos kevergetés mellett kicsit átpirítjuk az egészet.
  3. Hozzáadjuk az aprított paradicsomot és nagyjából 5 percig főzzük, hogy amennyire lehet, szétfőljenek a paradicsomdarabkák. Ezután hozzáadjuk a lecsepegtetett konzerv babot és a kókusztejet, és ezzel is főzzük további 5 percig.
  4. A babcurry tetejét meglocsoljuk olívaolajjal és kókusztejjel, majd megszórjuk jó sok frissen aprított korianderrel is.
  5. Tálaljuk ízlés szerinti köretekkel: nálunk korianderes rizs és naan került mellé, plusz a lime, chili és koriander elmaradhatatlan hármasa.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk fél óra alatt fantasztikus és illatos főfogást, amely ráadásul igazi komfortkaja - ilyesminél semmi nem esik jobban egy hideg, szeles estén.

Összes zöldséges egytálétel
Hozzávalók
Elkészítés

