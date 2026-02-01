Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének tartják, ami mindent gyógyít

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Az örök, de legalábbis a hosszú élet titka évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját, az idők folyamán felfedezett gyógynövények illetve hatóanyagok pedig mai napig rengeteg gyógyszer és étrend-kiegészítő alapját képezik. Ilyen többek közt a zöld tea, a ginzeng vagy a gingko biloba is, melyek pörgetik az agyműködést, támogatják a memóriát, az agyi vérkeringést vagy akár a libidót.

ötlevelű ginzeng
A jiaogulan, másik nevén ötlevelű ginzeng

A halhatatlanság füve: a jiaogulan avagy az ötlevelű ginzeng

Létezik azonban egy olyan növény, melyet a halhatatlanság füveként is emlegetnek, és a kínai népi gyógyászatban évszázadok óta használnak, a nyugati kultúra viszont nem annyira régóta ismeri. Ez a jiaogulan, avagy Gynostemma pentaphyllum, mely a délkelet-ázsiai régiókban nő, és csodaszerként emlegetik - írja a Sokszínűvidék.

Antioxidáns-bomba:

A jiaogulan növényéből készített tea ORAC-értéke – ami az antioxidáns-kapacitás mérőszáma – nyolcszor magasabb, mint a zöld teáé!

A jiaogulan hatóanyagának, a gypenozidoknak tulajdonított előnyök:

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Szárított jiaogulan

A jiaogulan-tea elkészítése:

1–2 teáskanál szárított levelet forrázzunk le egy bögre vízzel, majd szűrjük le, és fogyasszuk el.

A gyógyteaként vagy étrend-kiegészítőként találkozhatunk bioboltokban, natúrboltokban, webshopokban.

Forrásunk volt.

