8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének tartják, ami mindent gyógyít

Az örök, de legalábbis a hosszú élet titka évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját, az idők folyamán felfedezett gyógynövények illetve hatóanyagok pedig mai napig rengeteg gyógyszer és étrend-kiegészítő alapját képezik. Ilyen többek közt a zöld tea, a ginzeng vagy a gingko biloba is, melyek pörgetik az agyműködést, támogatják a memóriát, az agyi vérkeringést vagy akár a libidót.
A halhatatlanság füve: a jiaogulan avagy az ötlevelű ginzeng
Létezik azonban egy olyan növény, melyet a halhatatlanság füveként is emlegetnek, és a kínai népi gyógyászatban évszázadok óta használnak, a nyugati kultúra viszont nem annyira régóta ismeri. Ez a jiaogulan, avagy Gynostemma pentaphyllum, mely a délkelet-ázsiai régiókban nő, és csodaszerként emlegetik - írja a Sokszínűvidék.
Antioxidáns-bomba:
A jiaogulan hatóanyagának, a gypenozidoknak tulajdonított előnyök:
- antioxidáns hatásuk van
- javítják az inzulinjelzést
- serkentik a mitokondriumok működését, ami lassíthatja a test öregedési folyamatait
- javítják a vérkeringést
- erősítik az immunrendszert
- csökkenti a koleszterinszintet
- szabályozzák az anyagcserét
- megelőzhetik a stressz által okozott betegségeket
- erősítik az idegrendszert
A jiaogulan-tea elkészítése:
1–2 teáskanál szárított levelet forrázzunk le egy bögre vízzel, majd szűrjük le, és fogyasszuk el.
A gyógyteaként vagy étrend-kiegészítőként találkozhatunk bioboltokban, natúrboltokban, webshopokban.