Lencsés pásztorpite
Hozzávalók
Lencsés ragu
-
250 g lencse
-
200 g csiperkegomba
-
2 db sárgarépa
-
1 nagy fej vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
150 g sűrített paradicsom
-
só ízlés szerint
-
3 ek szójaszósz
-
1 csapott ek étkezési keményítő
-
3 ek olívaolaj
-
500 ml zöldség alaplé
Krumplipüré
-
1 kg burgonya
-
120 g tejmentes margarin
-
2 ek élesztőpehely (elhagyható)
-
só ízlés szerint
Lencsés ragu
-
42g lencse147 kcal
-
33g csiperkegomba7 kcal
-
27g sárgarépa10 kcal
-
28g vöröshagyma10 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
21 kcal
-
0 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
6 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
83g zöldség alaplé6 kcal
Krumplipüré
-
167g burgonya96 kcal
-
143 kcal
-
13 kcal
-
0 kcal
Lencsés ragu
-
250g lencse880 kcal
-
200g csiperkegomba43 kcal
-
160g sárgarépa58 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
150g sűrített paradicsom123 kcal
-
0 kcal
-
30g szójaszósz18 kcal
-
38 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
500g zöldség alaplé35 kcal
Krumplipüré
-
1000g burgonya578 kcal
-
120g tejmentes margarin860 kcal
-
24g élesztőpehely78 kcal
-
0 kcal
Lencsés ragu
-
9.4g lencse33 kcal
-
7.5g csiperkegomba2 kcal
-
6g sárgarépa2 kcal
-
6.4g vöröshagyma2 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
5.7g sűrített paradicsom5 kcal
-
0 kcal
-
1.1g szójaszósz1 kcal
-
0.4g étkezési keményítő1 kcal
-
0.9g olívaolaj8 kcal
-
18.9g zöldség alaplé1 kcal
Krumplipüré
-
37.7g burgonya22 kcal
-
4.5g tejmentes margarin32 kcal
-
0.9g élesztőpehely3 kcal
-
0 kcal
Elkészítés
Lencsés ragu
- A lencsét áztassuk be vízbe pár órára.
- A hagymát vágjuk finomra és dinszteljük meg a reszelt fokhagymával olajon.
- Reszeljük le a répát (vagy apró kockákra is vághatjuk) és adjuk hozzá a hagymához. Pirítsuk le, és jöhet a cikkekre vágott gombafej.
- Tegyük bele a sűrített paradicsomot és ezt is pirítsuk le. Sózzuk.
- Öntsük bele a leszűrt lencsét, és öntsük bele az alaplevet.
- Ízesítsük még sóval és szójaszósszal.
- Főzzük egy bő fél órát, majd egy kis tálban keverjük össze a keményítőt egy kevés lével a raguból, és ezt öntsük vissza bele. (hogy biztos jó sűrű legyen a ragu)
- Egy magasabb tepsibe tegyük bele a ragut, majd kanalazzuk rá a krumplipürét egyenletesen.
- Villával húzzuk meg a tetejét, hogy szép mintás legyen és 200 fokos sütőben süssük aranybarnára.
Krumplipüré
- A krumplit hámozzuk meg és kockázzuk fel. Főzzük puhára.
- Szűrjük le és kézi mixerrel dolgozzuk össze sóval, margarinnal és sörélesztőpehellyel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A pásztorpite egy klasszikus, laktató angol egytálétel. Alapja fűszeres darált húsos ragu (hagyma, zöldségek, gyakran bárány- vagy marhahús), amelyet krémes burgonyapüré fed, majd sütőben aranybarnára sütnek. A húsos ragut mi most lencsés ragura cseréltük, és minden más alapanyag is növényi alapú. Otthonos, kiadós fogás, igazi komfortétel, különösen hűvösebb napokon.