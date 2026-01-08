r
Nosalty Logó
egytálételek lencsés egytálétel

Lencsés pásztorpite

Hankusz Sára
lencsés pásztorpite
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Lencsés ragu

Krumplipüré

500
Kalória
17.7g
Fehérje
62.9g
Szénhidrát
21.3g
Zsír
202.7g
Víz
-
Koleszterin
10.7g
Élelmi rost
7.9g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Lencsés ragu

Krumplipüré

Összesen 500 kcal
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Lencsés ragu

Krumplipüré

Összesen 3001 kcal
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Lencsés ragu

Krumplipüré

Összesen 113 kcal
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.7 g

Zsír

  • Összesen
    21.3 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1028.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    59 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    72 mg
  • Foszfor
    289 mg
  • Nátrium
    593 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    62.9 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    202.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    382 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    37 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    32 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    331 micro
  • Kolin:
    80 mg
  • Retinol - A vitamin:
    154 micro
  • α-karotin
    832 micro
  • β-karotin
    2325 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    7191 micro
  • Lut-zea
    73 micro
Összesen 500 kcal
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    106.2 g

Zsír

  • Összesen
    128 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    66 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    34 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6168.9 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    357 mg
  • Vas
    30 mg
  • Magnézium
    435 mg
  • Foszfor
    1732 mg
  • Nátrium
    3556 mg
  • Réz
    4 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    377.4 g
  • Cukor
    47 mg
  • Élelmi rost
    64 mg

Víz

  • Összesen
    1216.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2291 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    23 mg
  • C vitamin:
    219 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    190 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    6 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    39 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1986 micro
  • Kolin:
    482 mg
  • Retinol - A vitamin:
    922 micro
  • α-karotin
    4995 micro
  • β-karotin
    13948 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    43147 micro
  • Lut-zea
    440 micro
Összesen 3001 kcal
  • 6% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4 g

Zsír

  • Összesen
    4.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    232.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    13 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    65 mg
  • Nátrium
    134 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    45.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    86 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    75 micro
  • Kolin:
    18 mg
  • Retinol - A vitamin:
    35 micro
  • α-karotin
    188 micro
  • β-karotin
    526 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1628 micro
  • Lut-zea
    17 micro
Összesen 113 kcal

Elkészítés

Lencsés ragu

  1. A lencsét áztassuk be vízbe pár órára.
  2. A hagymát vágjuk finomra és dinszteljük meg a reszelt fokhagymával olajon.
  3. Reszeljük le a répát (vagy apró kockákra is vághatjuk) és adjuk hozzá a hagymához. Pirítsuk le, és jöhet a cikkekre vágott gombafej.
  4. Tegyük bele a sűrített paradicsomot és ezt is pirítsuk le. Sózzuk.
  5. Öntsük bele a leszűrt lencsét, és öntsük bele az alaplevet.
  6. Ízesítsük még sóval és szójaszósszal.
  7. Főzzük egy bő fél órát, majd egy kis tálban keverjük össze a keményítőt egy kevés lével a raguból, és ezt öntsük vissza bele. (hogy biztos jó sűrű legyen a ragu)
  8. Egy magasabb tepsibe tegyük bele a ragut, majd kanalazzuk rá a krumplipürét egyenletesen.
  9. Villával húzzuk meg a tetejét, hogy szép mintás legyen és 200 fokos sütőben süssük aranybarnára.

Krumplipüré

  1. A krumplit hámozzuk meg és kockázzuk fel. Főzzük puhára.
  2. Szűrjük le és kézi mixerrel dolgozzuk össze sóval, margarinnal és sörélesztőpehellyel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 40 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A pásztorpite egy klasszikus, laktató angol egytálétel. Alapja fűszeres darált húsos ragu (hagyma, zöldségek, gyakran bárány- vagy marhahús), amelyet krémes burgonyapüré fed, majd sütőben aranybarnára sütnek. A húsos ragut mi most lencsés ragura cseréltük, és minden más alapanyag is növényi alapú. Otthonos, kiadós fogás, igazi komfortétel, különösen hűvösebb napokon.

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes lencsés egytálétel
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept