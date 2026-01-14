Egyszerű rántott brokkoli sajtmártással
Hozzávalók
A rántott brokkolihoz
-
500 g brokkoli
-
só ízlés szerint
-
100 g finomliszt
-
3 db tojás
-
150 g zsemlemorzsa
-
500 ml napraforgó olaj
A sajtmártáshoz
-
500 ml tej
-
50 g vaj
-
1 evőkanál finomliszt
-
100 g cheddar sajt
-
1 kk fokhagymapor
-
1 kk füstölt pirospaprika
-
só ízlés szerint
- 11% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 12% Zsír
A rántott brokkolihoz
-
125g brokkoli26 kcal
-
0 kcal
-
25g finomliszt91 kcal
-
41g tojás52 kcal
-
38g zsemlemorzsa148 kcal
-
125g napraforgó olaj0 kcal
A sajtmártáshoz
-
125g tej70 kcal
-
13g vaj90 kcal
-
4g finomliszt14 kcal
-
25g cheddar sajt101 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 50% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 24.3 g
Zsír
-
Összesen 27 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 187 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1459 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 39 mg
-
Kálcium 452 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 50 mg
-
Foszfor 332 mg
-
Nátrium 579 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 60.1 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 112.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 251 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 68 mg
-
D vitamin: 36 micro
-
K vitamin: 82 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 136 mg
-
Retinol - A vitamin: 224 micro
-
α-karotin 19 micro
-
β-karotin 316 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1258 micro
Fehérje
-
Összesen 4.7 g
Zsír
-
Összesen 5.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 36 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 280.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 87 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 64 mg
-
Nátrium 111 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 21.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 43 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 61 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 242 micro
Elkészítés
A rántott brokkolihoz
- A brokkolit szedjük rózsáira, alaposan öblítsük le, majd sós vízben főzzük félpuhára. Amint ez megtörtént szűrjük le és hűtsük le hideg vízzel a brokkolit.
- A szokásos módon rántsuk ki a rózsákat, majd forró olajban kb. 5 perc alatt süssük mindegyik oldalukat aranybarnára.
A sajtmártáshoz
- A vajat felolvasztjuk egy edényben, majd hozzáadjuk a lisztet, mielőtt elkezdene pirulni a liszt folyamatos keverés mellett beleöntjük a tejet és még mindig keverve megvárjuk míg besűrűsödik.
- Hozzáadjuk a reszelt sajtot és a fűszereket is majd jól elkeverjük, amíg a sajt teljesen elolvad, ekkor elkészült.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 5 p
Kirántva minden jó, beleértve a brokkolit is, amihez mi most egy sajtmártást is készítettünk. Ha szeretitek a rántott zöldségeket próbáljátok ki!