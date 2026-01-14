r
Nosalty Logó
tapas bundázott zöldség

Egyszerű rántott brokkoli sajtmártással

Fekete Melinda
Egyszerű rántott brokkoli sajtmártással
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A rántott brokkolihoz

A sajtmártáshoz

592
Kalória
24.3g
Fehérje
60.1g
Szénhidrát
27g
Zsír
112.8g
Víz
186.7g
Koleszterin
4.4g
Élelmi rost
9g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A rántott brokkolihoz

A sajtmártáshoz

Összesen 592 kcal
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A rántott brokkolihoz

A sajtmártáshoz

Összesen 2366 kcal
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A rántott brokkolihoz

A sajtmártáshoz

Összesen 113 kcal
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    24.3 g

Zsír

  • Összesen
    27 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    187 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1459 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    39 mg
  • Kálcium
    452 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    50 mg
  • Foszfor
    332 mg
  • Nátrium
    579 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    60.1 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    112.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    251 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    68 mg
  • D vitamin:
    36 micro
  • K vitamin:
    82 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    136 mg
  • Retinol - A vitamin:
    224 micro
  • α-karotin
    19 micro
  • β-karotin
    316 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1258 micro
Összesen 592 kcal
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    97 g

Zsír

  • Összesen
    107.9 g
  • Telített zsírsav
    56 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    28 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    747 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5835.8 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    158 mg
  • Kálcium
    1808 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    199 mg
  • Foszfor
    1327 mg
  • Nátrium
    2316 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    240.4 g
  • Cukor
    36 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    451.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1006 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    272 mg
  • D vitamin:
    143 micro
  • K vitamin:
    326 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    479 micro
  • Kolin:
    543 mg
  • Retinol - A vitamin:
    898 micro
  • α-karotin
    76 micro
  • β-karotin
    1265 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5030 micro
Összesen 2366 kcal
  • 11% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.2 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    36 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    280.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    87 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    64 mg
  • Nátrium
    111 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    21.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    43 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    61 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    242 micro
Összesen 113 kcal

Elkészítés

A rántott brokkolihoz

  1. A brokkolit szedjük rózsáira, alaposan öblítsük le, majd sós vízben főzzük félpuhára. Amint ez megtörtént szűrjük le és hűtsük le hideg vízzel a brokkolit.
  2. A szokásos módon rántsuk ki a rózsákat, majd forró olajban kb. 5 perc alatt süssük mindegyik oldalukat aranybarnára.

A sajtmártáshoz

  1. A vajat felolvasztjuk egy edényben, majd hozzáadjuk a lisztet, mielőtt elkezdene pirulni a liszt folyamatos keverés mellett beleöntjük a tejet és még mindig keverve megvárjuk míg besűrűsödik.
  2. Hozzáadjuk a reszelt sajtot és a fűszereket is majd jól elkeverjük, amíg a sajt teljesen elolvad, ekkor elkészült.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Kirántva minden jó, beleértve a brokkolit is, amihez mi most egy sajtmártást is készítettünk. Ha szeretitek a rántott zöldségeket próbáljátok ki!

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes bundázott zöldség
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept