Gazdag és sűrű palócleves

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A leveshez

370
Kalória
23.6g
Fehérje
23.5g
Szénhidrát
20.4g
Zsír
862.2g
Víz
76g
Koleszterin
5g
Élelmi rost
6.7g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 370 kcal
  • 3% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 1480 kcal
  • 3% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 39 kcal
  • 3% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 93% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    23.6 g

Zsír

  • Összesen
    20.4 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    76 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    630.5 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    96 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    307 mg
  • Nátrium
    135 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    23.5 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    862.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    337 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    23 mg
  • D vitamin:
    26 micro
  • K vitamin:
    34 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    94 mg
  • Retinol - A vitamin:
    17 micro
  • α-karotin
    1276 micro
  • β-karotin
    3161 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    449 micro
Összesen 370 kcal
  • 3% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 93% Víz

Elkészítés

A leveshez

  1. A húst és a hagymát kockázzuk fel. A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymát, majd adjuk hozzá a zúzott fokhagymát.
  2. Vegyük alacsony fokozatra a tűzhelyet és adjuk a hagymához a fűszereket a friss kapor kivételével, majd tegyük a lábosba a húst is és keverjük jól el. A pörköltalapot öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepjen mindent és lefedve főzzük puháta a húst.
  3. Amíg a hús puhul, addig tisztítsuk meg és vágjuk fel az zöldségeket. A répákat karikázzuk, a burgonyát kockázzul fel.
  4. Miután megfőtt a hús, adjuk hozzá a sárgarépát és a fehérrépát és öntsük fel az egészet vízzel. Ízesítsük még ha szükséges.
  5. Miután a répák is majdnem megfőttek, adjuk hozzá a fagyasztott zöldbabot és a felkockázott burgonyát és ekkor beleszórhatjuk a friss kaprot is, melyet korábban apróravágtunk. Ha túl sűrű a leves, adjunk még hozzá vizet.
  6. Miután minden pegpuhult egy kevés tejfölt keverjünk ki egy csapott ek. liszttel és egy merőkanálnyi levessel, majd öntsük a lábosba. Forraljuk fel a levest a habarással és ezzel el is készült.
  7. Tálaljunk mellé kenyeret, tejfölt és friss kaprot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 40 p
A palócleves pont az a leves, amelyre egy borongós, hideg napon vágyik az ember. Tele van zöldséggel, hússal és fűszerrel a habarástól pedig pikáns és sűrű lesz. Ha kenyérrel fogyasztjuk talán második fogásra nem is lesz szükség.

