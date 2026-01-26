Gazdag és sűrű palócleves
Hozzávalók
A leveshez
-
2 ek sertészsír
-
1 nagy db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
400 g sertéscomb
-
2 teáskanál fűszerpaprika
-
1 teáskanál majoranna
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
1 ek kapor (friss)
-
1 db babérlevél
-
2500 ml víz (2,5 liter)
-
2 közepes db sárgarépa
-
1 közepes db fehérrépa
-
250 g zöldbab
-
2 közepes db burgonya
-
2 ek tejföl
-
1 csapott ek finomliszt
A leveshez
-
8g sertészsír68 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
100g sertéscomb182 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g kapor0 kcal
-
0 kcal
-
625g víz0 kcal
-
40g sárgarépa15 kcal
-
23g fehérrépa14 kcal
-
63g zöldbab17 kcal
-
50g burgonya29 kcal
-
10g tejföl20 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
A leveshez
-
30g sertészsír271 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
400g sertéscomb728 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g kapor1 kcal
-
0 kcal
-
2500g víz0 kcal
-
160g sárgarépa58 kcal
-
90g fehérrépa57 kcal
-
250g zöldbab68 kcal
-
200g burgonya116 kcal
-
40g tejföl79 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
A leveshez
-
0.8g sertészsír7 kcal
-
4.4g vöröshagyma2 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
10.4g sertéscomb19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g kapor0 kcal
-
0 kcal
-
64.8g víz0 kcal
-
4.1g sárgarépa2 kcal
-
2.3g fehérrépa1 kcal
-
6.5g zöldbab2 kcal
-
5.2g burgonya3 kcal
-
1g tejföl2 kcal
-
0.3g finomliszt1 kcal
Elkészítés
A leveshez
- A húst és a hagymát kockázzuk fel. A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymát, majd adjuk hozzá a zúzott fokhagymát.
- Vegyük alacsony fokozatra a tűzhelyet és adjuk a hagymához a fűszereket a friss kapor kivételével, majd tegyük a lábosba a húst is és keverjük jól el. A pörköltalapot öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepjen mindent és lefedve főzzük puháta a húst.
- Amíg a hús puhul, addig tisztítsuk meg és vágjuk fel az zöldségeket. A répákat karikázzuk, a burgonyát kockázzul fel.
- Miután megfőtt a hús, adjuk hozzá a sárgarépát és a fehérrépát és öntsük fel az egészet vízzel. Ízesítsük még ha szükséges.
- Miután a répák is majdnem megfőttek, adjuk hozzá a fagyasztott zöldbabot és a felkockázott burgonyát és ekkor beleszórhatjuk a friss kaprot is, melyet korábban apróravágtunk. Ha túl sűrű a leves, adjunk még hozzá vizet.
- Miután minden pegpuhult egy kevés tejfölt keverjünk ki egy csapott ek. liszttel és egy merőkanálnyi levessel, majd öntsük a lábosba. Forraljuk fel a levest a habarással és ezzel el is készült.
- Tálaljunk mellé kenyeret, tejfölt és friss kaprot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 40 p
A palócleves pont az a leves, amelyre egy borongós, hideg napon vágyik az ember. Tele van zöldséggel, hússal és fűszerrel a habarástól pedig pikáns és sűrű lesz. Ha kenyérrel fogyasztjuk talán második fogásra nem is lesz szükség.