A sütőben sült krumpli neked sem sikerül úgy, mint a bő olajban készülő? Ha szeretnéd, hogy ropogósabb legyen, mint valaha, akkor mai Napi Tippünk segítő kezet nyújt.

Sütőben sütni a krumplit nem bonyolult, azonban a végeredmény nem mindig lesz az elképzeléseinkkel megegyező. Ha szeretnél igazán ropogós sült krumplit készíteni bő olaj nélkül, akkor olvass tovább!

Ne vízben főzd elő: így lesz belül puha, kívül ropogós a sült krumpli

A sütőben sült krumpli esetében kifogás szokott lenni, hogy hiába főzzük elő szódabikarbónás vízben, majd tesszük olajsprayvel megfújva a sütőbe, a végeredmény nem lesz elég ropogós kívül, és puha belül.

Ahelyett, hogy vízben főznénk elő a krumplit, pároljuk elő tej és tejszín keverékében!

Ettől lesz belül krémes és kívül ropogós.

Miért marad sokszor puha a sült krumpli?

A puha sült krumpli oka általában a túl sok nedvesség, akár nyersen kerül a sütőbe, akár előfőzve, mert mindegyikben van víz. A sütőben a víz elpárolog, így gőzzé válik, ami kicsit sem segíti a kéreg képződését. Amíg a felülete nedves marad, addig a hőmérséklete csupán 100 fok körül mozog, ami nem elég a barnuláshoz.

Receptajánló:

Miért működik a tejszínes-tejes trükk?

A tejben és tejszínben főzött krumpli, amit nyugodtan ízesíthetünk zöldfűszerekkel és fokhagymával, 60-65 fok körül kezd el kocsonyásodni, vagyis a vágott felületek puhulnak, és jobban magukba szívják az ízeket. Ezután hagyjuk kicsit lecsepegni a krumplikat, majd sütőben vagy bő olajban is kisüthetjük, ha gyorsabb metódust szeretnénk. Ha előbbit választjuk, akkor melegítsük fel a sütőt, és a már forró sütőbe, olajjal meglocsolva tegyük be a krumplit.

Forrásunk volt.