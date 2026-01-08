r
Gombás csirke tejmentesen

Hankusz Sára
Gombás csirke tejmentesen
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
Hozzávalók

427
Kalória
34.1g
Fehérje
12.5g
Szénhidrát
27g
Zsír
211.8g
Víz
92.8g
Koleszterin
1.7g
Élelmi rost
5.9g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 427 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 1712 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 124 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    34.1 g

Zsír

  • Összesen
    27 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    93 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    605.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    38 mg
  • Kálcium
    33 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    52 mg
  • Foszfor
    365 mg
  • Nátrium
    114 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.5 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    211.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    79 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    19 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    187 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    49 micro
  • Kolin:
    123 mg
  • Retinol - A vitamin:
    30 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    584 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    627 micro
Összesen 427 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 74% Víz

Elkészítés

  1. Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat és a margarint. A csirkét vágjuk kis kockákra, sózzuk-borsozzuk és pirítsuk le. tegyük félre.
  2. Az apróra vágott hagymát dinszteljük meg a lereszelt fokhagymával. Majd mehet rá a felvágott gomba, pirítsuk le. Adjunk hozzá kakukkfüvet, és a növényi tejszínt és főzzük össze.
  3. Öntsük bele a csirkét, és keverjük bele az apróra vágott petrezselymet. Hagyjuk összerotyogni. Ízlés szerint 1 csepp citromlevet facsarhatunk bele.
  4. Tálaljuk rizzsel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 45 p
A gombás csirke egy igazi kedvenc: szaftos csirkemell vagy csirkecomb illatos, pirított gombával összefőzve. Egy kevés fokhagyma, hagyma és tejszín vagy tejföl krémessé teszi, a végén pedig friss petrezselyem ad neki egy kis frissességet. Gyorsan elkészül, mégis laktató és otthonos fogás, ami rizzsel, tésztával vagy galuskával is tökéletes.

Hozzávalók
Elkészítés

