Gombás csirke tejmentesen
Hozzávalók
-
500 g csirkemellfilé
-
400 g csiperkegomba
-
300 ml növényi tejszín
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
2 ek napraforgó olaj
-
1 ek tejmentes margarin
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
3 gerezd fokhagyma
-
kakukkfű ízlés szerint
-
1 csokor petrezselyem
-
1 csepp citromlé (elhagyható)
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 34.1 g
Zsír
-
Összesen 27 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 93 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 605.8 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 38 mg
-
Kálcium 33 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 52 mg
-
Foszfor 365 mg
-
Nátrium 114 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.5 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 211.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 79 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 187 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 49 micro
-
Kolin: 123 mg
-
Retinol - A vitamin: 30 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 584 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 627 micro
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 74% Víz
Elkészítés
- Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat és a margarint. A csirkét vágjuk kis kockákra, sózzuk-borsozzuk és pirítsuk le. tegyük félre.
- Az apróra vágott hagymát dinszteljük meg a lereszelt fokhagymával. Majd mehet rá a felvágott gomba, pirítsuk le. Adjunk hozzá kakukkfüvet, és a növényi tejszínt és főzzük össze.
- Öntsük bele a csirkét, és keverjük bele az apróra vágott petrezselymet. Hagyjuk összerotyogni. Ízlés szerint 1 csepp citromlevet facsarhatunk bele.
- Tálaljuk rizzsel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 45 p
A gombás csirke egy igazi kedvenc: szaftos csirkemell vagy csirkecomb illatos, pirított gombával összefőzve. Egy kevés fokhagyma, hagyma és tejszín vagy tejföl krémessé teszi, a végén pedig friss petrezselyem ad neki egy kis frissességet. Gyorsan elkészül, mégis laktató és otthonos fogás, ami rizzsel, tésztával vagy galuskával is tökéletes.