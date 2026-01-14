r
Vegán padlizsán schnitzel

Vegán padlizsán schnitzel

Rosanics Petra
Vegán padlizsán schnitzel
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

zöldségek sütése

paradicsomszósz

egészben rántott padlizsán

788
Kalória
21.5g
Fehérje
113g
Szénhidrát
30.7g
Zsír
743.7g
Víz
-
Koleszterin
21.6g
Élelmi rost
26.2g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír

zöldségek sütése

paradicsomszósz

egészben rántott padlizsán

Összesen 788 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír

zöldségek sütése

paradicsomszósz

egészben rántott padlizsán

Összesen 1576 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír

zöldségek sütése

paradicsomszósz

egészben rántott padlizsán

Összesen 60 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    21.5 g

Zsír

  • Összesen
    30.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1307.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    220 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    153 mg
  • Foszfor
    349 mg
  • Nátrium
    544 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    113 g
  • Cukor
    26 mg
  • Élelmi rost
    22 mg

Víz

  • Összesen
    743.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    122 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    47 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    67 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    222 micro
  • Kolin:
    63 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    209 micro
  • β-karotin
    1357 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    12049 micro
  • Lut-zea
    732 micro
Összesen 788 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    43 g

Zsír

  • Összesen
    61.5 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2615.3 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    56 mg
  • Kálcium
    441 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    307 mg
  • Foszfor
    697 mg
  • Nátrium
    1089 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    226 g
  • Cukor
    52 mg
  • Élelmi rost
    43 mg

Víz

  • Összesen
    1487.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    244 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    25 mg
  • C vitamin:
    94 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    135 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    445 micro
  • Kolin:
    127 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    418 micro
  • β-karotin
    2713 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    24099 micro
  • Lut-zea
    1463 micro
Összesen 1576 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.7 g

Zsír

  • Összesen
    2.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    100.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    17 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    27 mg
  • Nátrium
    42 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    57.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    17 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    105 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    929 micro
  • Lut-zea
    56 micro
Összesen 60 kcal

Elkészítés

zöldségek sütése

  1. A padlizsánt villával jópár helyen megszúrjuk, majd egy sütőpapíros tepsire helyezzük.
  2. Tegyünk a padlizsánok mellé egy sütőedényt, amibe jöhet a darabolt paradicsom, hagyma és fokhagyma. Meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk-borsozzuk, és csipegetünk rá friss bazsalikomot is, majd az egészet átforgatjuk.
  3. 220 fokos sütőben kb. 40 perc alatt készre sütjük. A padlizsánt hagyjuk kicsit hűlni, addig folytassuk a főzést a paradicsomszósszal.

paradicsomszósz

  1. A sült paradicsomot és hagymákat kanalazzuk át szaftostul egy késes aprítóba. Adjunk hozzá egy fél konzervnyi főtt babot, ettől laktatóbb lesz és remek sűrítőanyagként is.
  2. Sózzuk-borsozzuk, ha még szükséges, majd adjunk hozzá JÓ SOK friss bazsalikomot is. Ezután az egészet turmixoljuk krémesre és egyneműre, majd tegyük félre tálalásig.

egészben rántott padlizsán

  1. A padlizsánokat egy kanál hátoldalával elkezdjük szétnyomogatni úgy, hogy ahogy lapul, legyezőalakot kezdjen felvenni. Érdemes késsel egy két hosszanti bemetszést végezni a zöldségen, hogy könnyebben utat nyerjen a zöldség húsa a nyomogatás során.
  2. Egy tálban készítsük el a nedves panírt: ehhez 1 csésze lisztet és 1-1,5 csésze vizet keverjünk csomómentesre, és ne felejtsük el sózni sem. A padlizsánokat szépen egymás után alaposan fürdessük meg a kissé ragacsos panírban.
  3. A nedves után jöhet a száraz panír, azaz a pankómorzsa (vagy zsemlemorzsa).
  4. Egy széles, mélyebb serpenyőben hevítsük fel a napraforgóolajat, ebbe jöhetnek az alaposan bepanírozott, kilapított padlizsánok. Süssük mindkét oldalukon aranybarnára, oldalanként 3-4 perc alatt.
  5. A kész padlizsánt szedjük papírtörlővel bélelt tányérra és itassuk le róla alaposan a felesleges olajat.
  6. Tálaljuk a padlizsánokat azon melegében, méghozzá a paradicsomszósszal megágyazva neki a tányérakon. A tetejét hintsük meg őrölt borssal, friss oregánólevelekkel és bazsalikommal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 40 p
A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró olajfürdőt. Érdemes friss zöldfűszerekkel is felturbózni, hogy még ízletesebb legyen a végeredmény.

