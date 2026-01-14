Vegán padlizsán schnitzel

A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró olajfürdőt. Érdemes friss zöldfűszerekkel is felturbózni, hogy még ízletesebb legyen a végeredmény.