Vegán padlizsán schnitzel
Hozzávalók
zöldségek sütése
-
2 db padlizsán
-
4 db paradicsom
-
1 db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
2 ek olívaolaj
-
-
bors ízlés szerint
-
oregánó ízlés szerint
paradicsomszósz
-
0.5 doboz konzerv bab
-
3 ek sűrített paradicsom
-
-
bors ízlés szerint
-
1 marék bazsalikom
egészben rántott padlizsán
-
80 g finomliszt
-
180 g víz
-
-
8 dkg panko
-
750 g napraforgó olaj
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 21.5 g
Zsír
-
Összesen 30.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1307.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 220 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 153 mg
-
Foszfor 349 mg
-
Nátrium 544 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 113 g
-
Cukor 26 mg
-
Élelmi rost 22 mg
Víz
-
Összesen 743.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 122 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 47 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 67 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 222 micro
-
Kolin: 63 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 209 micro
-
β-karotin 1357 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 12049 micro
-
Lut-zea 732 micro
Elkészítés
zöldségek sütése
- A padlizsánt villával jópár helyen megszúrjuk, majd egy sütőpapíros tepsire helyezzük.
- Tegyünk a padlizsánok mellé egy sütőedényt, amibe jöhet a darabolt paradicsom, hagyma és fokhagyma. Meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk-borsozzuk, és csipegetünk rá friss bazsalikomot is, majd az egészet átforgatjuk.
- 220 fokos sütőben kb. 40 perc alatt készre sütjük. A padlizsánt hagyjuk kicsit hűlni, addig folytassuk a főzést a paradicsomszósszal.
paradicsomszósz
- A sült paradicsomot és hagymákat kanalazzuk át szaftostul egy késes aprítóba. Adjunk hozzá egy fél konzervnyi főtt babot, ettől laktatóbb lesz és remek sűrítőanyagként is.
- Sózzuk-borsozzuk, ha még szükséges, majd adjunk hozzá JÓ SOK friss bazsalikomot is. Ezután az egészet turmixoljuk krémesre és egyneműre, majd tegyük félre tálalásig.
egészben rántott padlizsán
- A padlizsánokat egy kanál hátoldalával elkezdjük szétnyomogatni úgy, hogy ahogy lapul, legyezőalakot kezdjen felvenni. Érdemes késsel egy két hosszanti bemetszést végezni a zöldségen, hogy könnyebben utat nyerjen a zöldség húsa a nyomogatás során.
- Egy tálban készítsük el a nedves panírt: ehhez 1 csésze lisztet és 1-1,5 csésze vizet keverjünk csomómentesre, és ne felejtsük el sózni sem. A padlizsánokat szépen egymás után alaposan fürdessük meg a kissé ragacsos panírban.
- A nedves után jöhet a száraz panír, azaz a pankómorzsa (vagy zsemlemorzsa).
- Egy széles, mélyebb serpenyőben hevítsük fel a napraforgóolajat, ebbe jöhetnek az alaposan bepanírozott, kilapított padlizsánok. Süssük mindkét oldalukon aranybarnára, oldalanként 3-4 perc alatt.
- A kész padlizsánt szedjük papírtörlővel bélelt tányérra és itassuk le róla alaposan a felesleges olajat.
- Tálaljuk a padlizsánokat azon melegében, méghozzá a paradicsomszósszal megágyazva neki a tányérakon. A tetejét hintsük meg őrölt borssal, friss oregánólevelekkel és bazsalikommal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 40 p
A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró olajfürdőt. Érdemes friss zöldfűszerekkel is felturbózni, hogy még ízletesebb legyen a végeredmény.