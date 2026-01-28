r
Vegán miso ramen

Fekete Melinda
Egy tál krémes, világos színű vegán miso ramen látható kerámia tálban. A leves tetején szeletelt pirított tofu, barna gombák, sárga kukorica, zöld leveles zöldség, aprított újhagyma és egy kevés csípős olaj van elrendezve.
Hozzávalók

A leveshez

A feltétekhez

Elkészítés

A leveshez

  1. Az olajon pirítsuk le a lereszelt fokhagymát és gyömbért, majd öntsük fel az alaplével. Adjuk hozzá a szárított gombákat és ízesítsük szójaszósszal és barna cukorral. Főzzük a levest addig, amíg a gombák megpuhulnak tejesen.
  2. Miután megpuhultak a gombák szedjük ki őket és tegyük félre. A levesalaphoz tegyük hozzá a miso-t, a tahinit és a mogyoróvajat, majd alaposan keverjük el őket. Öntsük a leveshez a szójatejet, majd kapcsoljuk le a tűzhelyet.

A feltétekhez

  1. A tofut szeleteljük fel és pirítsuk meg, a pak-choit forrázzuk le, a tésztát főzzük ki, az újhagymát pedig vágjuk apróra.
  2. A levest szűrjük le és merjük egy mélytányérba. Tegyük bele a tésztát, majd pakoljuk rá a feltéteket. A gombát, a tofut, a pak-choit, a kukoricát, az újhagymát és állítsuk bele a nori lapot. A tetejet meglocsolhatjuk chiliolajjal és szezámolajjal.

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, vagyis a miso paszta tesz karakteressé. Laktatóvá a ramen tészta, és a belepakolt feltétek teszik.

