Vegán miso ramen
Hozzávalók
A leveshez
-
800 ml zöldség alaplé
-
1 teáskanál gyömbér (lereszelve)
-
1 gerezd fokhagyma
-
8 db shiitake gomba (szárított)
-
1 ek szójaszósz
-
1 teáskanál barna cukor
-
2 teáskanál miso
-
1 teáskanál tahini
-
1 teáskanál mogyoróvaj
-
1 teáskanál napraforgó olaj
-
3 dl szójatej
A feltétekhez
-
50 g tofu (lepirítva)
-
30 g csemegekukorica (2 evőkanál)
-
1 közepes db újhagyma zöldje
-
1 db pak-choi (párolva)
-
1 teáskanál chiliolaj (opcionális)
-
1 teáskanál szezámolaj (opcionális)
-
1 db nori lap (opcionális)
-
70 g tészta (vegán ramen tészta)
- 5% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 4% Zsír
Elkészítés
A leveshez
- Az olajon pirítsuk le a lereszelt fokhagymát és gyömbért, majd öntsük fel az alaplével. Adjuk hozzá a szárított gombákat és ízesítsük szójaszósszal és barna cukorral. Főzzük a levest addig, amíg a gombák megpuhulnak tejesen.
- Miután megpuhultak a gombák szedjük ki őket és tegyük félre. A levesalaphoz tegyük hozzá a miso-t, a tahinit és a mogyoróvajat, majd alaposan keverjük el őket. Öntsük a leveshez a szójatejet, majd kapcsoljuk le a tűzhelyet.
A feltétekhez
- A tofut szeleteljük fel és pirítsuk meg, a pak-choit forrázzuk le, a tésztát főzzük ki, az újhagymát pedig vágjuk apróra.
- A levest szűrjük le és merjük egy mélytányérba. Tegyük bele a tésztát, majd pakoljuk rá a feltéteket. A gombát, a tofut, a pak-choit, a kukoricát, az újhagymát és állítsuk bele a nori lapot. A tetejet meglocsolhatjuk chiliolajjal és szezámolajjal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, vagyis a miso paszta tesz karakteressé. Laktatóvá a ramen tészta, és a belepakolt feltétek teszik.