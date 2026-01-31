Sokan rosszul használják – Nem tárolónak készült a sütő alatti fiók

A sütő alatti fiók szinte minden konyhában megtalálható, mégis kevesen tudják, mire való valójában!

A gyártók nem véletlenül alakították ki ezt a rekeszt. A sütő alatti fiók elsődleges feladata az, hogy melegen tartsa az elkészült ételeket. Amíg az egyik fogás elkészül, a másik biztonságosan várakozhat itt anélkül, hogy kihűlne vagy kiszáradna. A fiók a sütő működése során keletkező maradékhőt hasznosítja, így ideális környezetet teremt a frissen sült ételek számára.

Használat közben a fiók belső hőmérséklete 40–75 Celsius-fok is lehet

Milyen hőmérséklet alakulhat ki benne?

Használat közben a fiók belső hőmérséklete 40–75 Celsius-fok is lehet. Ez tökéletes egy rakott ételnek, sült húsnak vagy köretnek, viszont komoly kockázatot jelent olyan tárgyak számára, amelyek nem hőállók.

Ezeket semmiképp ne tedd bele!

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos anyagok már viszonylag alacsony hőmérsékleten is károsodhatnak.

A sütő alatti fiókban különösen veszélyes tárolni:

fa konyhai eszközöket

konyharuhát, textíliákat

papírt vagy újságot

műanyag zacskókat és dobozokat

Ezek nemcsak deformálódhatnak vagy megéghetnek, hanem szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak.

Sokan automatikusan szekrényként tekintenek a sütő alatti fiókra

Miért használják mégis tárolóként?

A válasz egyszerű: a fiók nagy, könnyen hozzáférhető, és sok konyhában kevés a tárolóhely. Emiatt sokan automatikusan szekrényként tekintenek rá, pedig ez a tűzhely aktív része, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Így használd biztonságosan

A biztonságos használat érdekében érdemes néhány alapelvet betartani:

Csak hőálló edények kerüljenek bele,

ne pakold túl,

és időnként tisztítsd ki, hogy a levegő szabadon áramolhasson.

Forrásunk volt.