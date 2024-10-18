Almás pite, ahogy nagymamám készíti
Hozzávalók
- 3% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
42g finomliszt152 kcal
-
21g vaj149 kcal
-
21g tejföl41 kcal
-
3g porcukor13 kcal
-
2g élesztő2 kcal
-
0 kcal
-
104g alma49 kcal
-
8g cukor32 kcal
-
1g fahéj2 kcal
-
4g zsemlemorzsa16 kcal
-
2g tojás3 kcal
- 55% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 6.3 g
Zsír
-
Összesen 22 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 65 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 233.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 56 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 95 mg
-
Nátrium 45 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 61.4 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 107.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 174 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 23 mg
-
Retinol - A vitamin: 168 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 64 micro
-
β-crypt 12 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 48 micro
Fehérje
-
Összesen 75 g
Zsír
-
Összesen 263.5 g
-
Telített zsírsav 154 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 72 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 775 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2806.7 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 204 mg
-
Kálcium 666 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 237 mg
-
Foszfor 1135 mg
-
Nátrium 537 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 737.4 g
-
Cukor 270 mg
-
Élelmi rost 50 mg
Víz
-
Összesen 1285.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2094 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 54 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 54 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 448 micro
-
Kolin: 273 mg
-
Retinol - A vitamin: 2019 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 772 micro
-
β-crypt 141 micro
-
Likopin 2 micro
-
Lut-zea 570 micro
Fehérje
-
Összesen 3 g
Zsír
-
Összesen 10.5 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 31 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 112.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 27 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 45 mg
-
Nátrium 21 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.5 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 51.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 84 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 81 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 31 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
Elkészítés
- A lisztet egy nagy tálba tesszük, a közepébe mélyedést vájunk, majd ebbe tesszük bele a puha, vajat, a tejfölt, a porcukort és a friss élesztőt (ha szárítottat használunk, egy egész csomag fog kelleni). Adjunk hozzá két nagy csipet sót, majd alaposan gyúrjuk össze az egészet.
- Az összegyúrt tésztával akár azonnal is dolgozhatunk (nagymamám így szokta), de ha nem tudunk azonnal nekiállni sütni, vagy még nincs elég rutninunk és szeretnénk biztosra menni, akkor érdemes hűtőbe tenni fél órára tésztát pihenni, így könnyebben kezelhető lesz.
- Az almát nagylyukú reszelőn lereszeljük, majd egy szűrőbe tesszük, hogy a felesleges folyadék kicsepegjen belőle. Nem baj, ha picit bebarnul, a süteményben úgyis barna lesz a fahéjtól és a hőtől. (A felesleges folyadékot véletlenül se dobjuk ki: igyuk meg magában vagy készítsünk egy pohár almafröccsöt belőle.)
- A pihentetett tésztát kettévágjuk, a pite aljára szánt, valamivel nagyobb darabot (hiszen itt kell számolnunk a szélekre is) belisztezett felületen 4-5mm vékonyra nyújtjuk, majd kivajazott tepsibe tesszük.
- A tészta tetejét megszórjuk kevés zsemlemorzsával, majd felváltva rétegezzük rá a reszelt almát és a fahéjjal elkevert cukrot. Amikor minden alma elfogyott, a tetejét is szórjuk meg zsemlemorzsával.
- Nyújtsuk ki a kisebbik tésztadarabot is és zárjuk le vele a pitét. A széleit nyomkodjuk össze, majd a tetejét kenjük le a tetejét felvert tojással és szurkáljuk be sűrűn villával.
- 180 fokra előmelegített sütőben kb. 35 perc alatt süssük készre.
- A kész almás pitét tálalás előtt hagyjuk hűlni, így könnyebb lesz szeletelni és szebbek is lesznek a szeletek.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Számomra az almás pite így tökéletes, ahogy nagymamámtól tanultam: ebben a klasszikus verzióban a gazdag, fahéjas almatölteléket alulról-felülről egy-egy réteg nagyon omlós és puha, vajas-tejfölös tésztakéreg keretezi.
Az almás pitéből rengeteg variáció létezik, gyakorlatilag mindegyik országnak megvan a maga verziója, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ahány ház, annyi szokás. Ha van egy vagy két réteg tésztánk és egy almás rétegünk, máris almás pitéről beszélhetünk, de nagyon más eredményt kapunk attól függően, milyen zsiradék kerül a tésztába, hogyan csináljuk a tölteléket, milyen formában kerül bele az alma, stb.
Minden, amit a tökéletes pitetésztáról tudni kell
Előszöris, a legfontosabb, hogy nem csak egyféle lehet a pite tésztája. Készíthetünk vajas, úgynevezett "shortcut pastry"-t, omlós-porhanyós tésztájút, de kevert vagy leveles tésztával is dolgozhatunk.
- Ha vajas tésztával dolgozunk, nagyjából a 2:1 liszt-vaj arány legyen a mércénk, és mindenképpen tegyük az összegyűrt tésztát a hűtőbe a nyújtás előtt. A pite aljául szolgáló tésztát érdemes elősütni is, ami azért is fontos, mert a vajat így szinte sokkolja a sütő forrósága, és ettől lesz jó ropogós (plusz nem áztatja át a töltelék). Természetesen nem csak vajjal készíthetjük, hanem margarinnal, kókuszzsírral vagy zsírral is, a lényeg, hogy magas zsírtartalmú legyen.
- Ezzel szemben az omlós tésztánál fontos, hogy élesztő és valamilyen lágyító alapanyag, pl. tejföl vagy joghurt is kerüljön bele, lehetőleg 2:1:1 arányban a liszt és a zsiradék mellé.
- Készíthetünk kevert tésztát is, ez esetben a sütőpor veszi át az élesztő szerepét, ezt azonban véletlenül se pihentessük, hanem süssük azonnal - többnyire az almával egyszerre.
- A leveles tészta a vajas tésztához hasonlóan működik, itt is a hűtés, a nagyon forró sütő és a tészta elősütése a siker kulcsa.
Vegán almás pite? - Simán!
Így lesz hibátlan a töltelék:
Az almás pite típusától függően az alma a tésztába kerülhet reszelve, előpárolva, szeletelve, kockázva vagy gerezdekben is. Igazából ez teljes mértékben ízlés dolga, de azért vannak tipikus párosítások, melyek jól működnek együtt. Ha reszeljük az almát, akkor érdemes viszont a reszelt almát 10 percre szűrővel bélelt tálba tenni és hagyni, hogy a felesleges lé kicsepegjen magától.
Az olyan omlós pitékhez, mint ez is, a reszelt almát egyáltalán nem szükséges se előzetesen megpárolni, se keményítővel összeforgatni - helyette szórjunk kevés zsemlemorzsát vagy darált diót/mandulát a töltelék alá és a tetejére, ami felfogja a plusz nedvességet. Persze párolni is lehet, ha épp úgy kívánjuk, de vegyük figyelembe, hogy a töltelék úgy sokkal papisabb, egyneműbb lesz - ez a gyerekek nagy kedvence lehet.
A vasas tésztáknak a reszelés helyett jobban áll a vékonyan szeletelt és keményítővel összeforgatott alma, míg egy tarte tatin vagy egy kevert tészta esetében érdemes nagyobb gerezdekben hagyni a hámozott almát.