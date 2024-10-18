r
Almás pite, ahogy nagymamám készíti

Almás pite, ahogy nagymamám készíti
Rosanics Petra
Almás pite
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

459
Kalória
6.3g
Fehérje
61.4g
Szénhidrát
22g
Zsír
107.1g
Víz
64.6g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
22.5g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 11% Zsír
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    6.3 g

Zsír

  • Összesen
    22 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    65 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    233.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    56 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    95 mg
  • Nátrium
    45 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    61.4 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    107.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    174 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    37 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    168 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    64 micro
  • β-crypt
    12 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Fehérje

  • Összesen
    75 g

Zsír

  • Összesen
    263.5 g
  • Telített zsírsav
    154 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    72 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    775 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2806.7 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    204 mg
  • Kálcium
    666 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    237 mg
  • Foszfor
    1135 mg
  • Nátrium
    537 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    737.4 g
  • Cukor
    270 mg
  • Élelmi rost
    50 mg

Víz

  • Összesen
    1285.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2094 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    54 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    54 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    448 micro
  • Kolin:
    273 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2019 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    772 micro
  • β-crypt
    141 micro
  • Likopin
    2 micro
  • Lut-zea
    570 micro
Fehérje

  • Összesen
    3 g

Zsír

  • Összesen
    10.5 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    31 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    112.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    27 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    45 mg
  • Nátrium
    21 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.5 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    51.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    84 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    11 mg
  • Retinol - A vitamin:
    81 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    31 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Elkészítés

  1. A lisztet egy nagy tálba tesszük, a közepébe mélyedést vájunk, majd ebbe tesszük bele a puha, vajat, a tejfölt, a porcukort és a friss élesztőt (ha szárítottat használunk, egy egész csomag fog kelleni). Adjunk hozzá két nagy csipet sót, majd alaposan gyúrjuk össze az egészet.
  2. Az összegyúrt tésztával akár azonnal is dolgozhatunk (nagymamám így szokta), de ha nem tudunk azonnal nekiállni sütni, vagy még nincs elég rutninunk és szeretnénk biztosra menni, akkor érdemes hűtőbe tenni fél órára tésztát pihenni, így könnyebben kezelhető lesz.
  3. Az almát nagylyukú reszelőn lereszeljük, majd egy szűrőbe tesszük, hogy a felesleges folyadék kicsepegjen belőle. Nem baj, ha picit bebarnul, a süteményben úgyis barna lesz a fahéjtól és a hőtől. (A felesleges folyadékot véletlenül se dobjuk ki: igyuk meg magában vagy készítsünk egy pohár almafröccsöt belőle.)
  4. A pihentetett tésztát kettévágjuk, a pite aljára szánt, valamivel nagyobb darabot (hiszen itt kell számolnunk a szélekre is) belisztezett felületen 4-5mm vékonyra nyújtjuk, majd kivajazott tepsibe tesszük.
  5. A tészta tetejét megszórjuk kevés zsemlemorzsával, majd felváltva rétegezzük rá a reszelt almát és a fahéjjal elkevert cukrot. Amikor minden alma elfogyott, a tetejét is szórjuk meg zsemlemorzsával.
  6. Nyújtsuk ki a kisebbik tésztadarabot is és zárjuk le vele a pitét. A széleit nyomkodjuk össze, majd a tetejét kenjük le a tetejét felvert tojással és szurkáljuk be sűrűn villával.
  7. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 35 perc alatt süssük készre.
  8. A kész almás pitét tálalás előtt hagyjuk hűlni, így könnyebb lesz szeletelni és szebbek is lesznek a szeletek.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 45 p
  • Sütés ideje: 35 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Számomra az almás pite így tökéletes, ahogy nagymamámtól tanultam: ebben a klasszikus verzióban a gazdag, fahéjas almatölteléket alulról-felülről egy-egy réteg nagyon omlós és puha, vajas-tejfölös tésztakéreg keretezi.

Az almás pitéből rengeteg variáció létezik, gyakorlatilag mindegyik országnak megvan a maga verziója, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ahány ház, annyi szokás. Ha van egy vagy két réteg tésztánk és egy almás rétegünk, máris almás pitéről beszélhetünk, de nagyon más eredményt kapunk attól függően, milyen zsiradék kerül a tésztába, hogyan csináljuk a tölteléket, milyen formában kerül bele az alma, stb.

Almás pite kockákra vágva, fehér kistányérra tálalva
Almás pite kockákra vágva, fehér kistányérra tálalva

Minden, amit a tökéletes pitetésztáról tudni kell

Előszöris, a legfontosabb, hogy nem csak egyféle lehet a pite tésztája. Készíthetünk vajas, úgynevezett "shortcut pastry"-t, omlós-porhanyós tésztájút, de kevert vagy leveles tésztával is dolgozhatunk.

  • Ha vajas tésztával dolgozunk, nagyjából a 2:1 liszt-vaj arány legyen a mércénk, és mindenképpen tegyük az összegyűrt tésztát a hűtőbe a nyújtás előtt. A pite aljául szolgáló tésztát érdemes elősütni is, ami azért is fontos, mert a vajat így szinte sokkolja a sütő forrósága, és ettől lesz jó ropogós (plusz nem áztatja át a töltelék). Természetesen nem csak vajjal készíthetjük, hanem margarinnal, kókuszzsírral vagy zsírral is, a lényeg, hogy magas zsírtartalmú legyen.
  • Ezzel szemben az omlós tésztánál fontos, hogy élesztő és valamilyen lágyító alapanyag, pl. tejföl vagy joghurt is kerüljön bele, lehetőleg 2:1:1 arányban a liszt és a zsiradék mellé.
  • Készíthetünk kevert tésztát is, ez esetben a sütőpor veszi át az élesztő szerepét, ezt azonban véletlenül se pihentessük, hanem süssük azonnal - többnyire az almával egyszerre.
  • A leveles tészta a vajas tésztához hasonlóan működik, itt is a hűtés, a nagyon forró sütő és a tészta elősütése a siker kulcsa.

Vegán almás pite? - Simán!

Könnyen mentessé varázsolhatjuk a piténket, ha a tésztában a vajat kókuszzsírra vagy margarinra cseréljük. Ha joghurtot vagy tejfölt ír a recept, használjunk kókuszjoghurtot helyette, a lekenésnél pedig tojás helyett használjunk kevés cukrozott növényi tejet - de akár a reszelt alma felfogott levével is lekenhetjük.

Így lesz hibátlan a töltelék:

Az almás pite típusától függően az alma a tésztába kerülhet reszelve, előpárolva, szeletelve, kockázva vagy gerezdekben is. Igazából ez teljes mértékben ízlés dolga, de azért vannak tipikus párosítások, melyek jól működnek együtt. Ha reszeljük az almát, akkor érdemes viszont a reszelt almát 10 percre szűrővel bélelt tálba tenni és hagyni, hogy a felesleges lé kicsepegjen magától.

Az olyan omlós pitékhez, mint ez is, a reszelt almát egyáltalán nem szükséges se előzetesen megpárolni, se keményítővel összeforgatni - helyette szórjunk kevés zsemlemorzsát vagy darált diót/mandulát a töltelék alá és a tetejére, ami felfogja a plusz nedvességet. Persze párolni is lehet, ha épp úgy kívánjuk, de vegyük figyelembe, hogy a töltelék úgy sokkal papisabb, egyneműbb lesz - ez a gyerekek nagy kedvence lehet.

A vasas tésztáknak a reszelés helyett jobban áll a vékonyan szeletelt és keményítővel összeforgatott alma, míg egy tarte tatin vagy egy kevert tészta esetében érdemes nagyobb gerezdekben hagyni a hámozott almát.

Almás pite fahéjasan, fehér kistányérra tálalva
Almás pite fahéjasan, fehér kistányérra tálalva

Így tálald az almás pitét:

A kész süteményt megszórhatjuk porcukorral vagy kínálhatjuk fagylalttal, de őszintén szólva, ez az omlós tésztájú almás pite magában a legtökéletesebb!

Próbáld ki ezeket a variációkat is:

