Almás pite, ahogy nagymamám készíti

Az almás pitéből rengeteg variáció létezik, gyakorlatilag mindegyik országnak megvan a maga verziója, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ahány ház, annyi szokás. Ha van egy vagy két réteg tésztánk és egy almás rétegünk, máris almás pitéről beszélhetünk, de nagyon más eredményt kapunk attól függően, milyen zsiradék kerül a tésztába, hogyan csináljuk a tölteléket, milyen formában kerül bele az alma, stb.

Almás pite kockákra vágva, fehér kistányérra tálalva



Minden, amit a tökéletes pitetésztáról tudni kell

Előszöris, a legfontosabb, hogy nem csak egyféle lehet a pite tésztája. Készíthetünk vajas, úgynevezett "shortcut pastry"-t, omlós-porhanyós tésztájút, de kevert vagy leveles tésztával is dolgozhatunk.

Ha vajas tésztával dolgozunk, nagyjából a 2:1 liszt-vaj arány legyen a mércénk, és mindenképpen tegyük az összegyűrt tésztát a hűtőbe a nyújtás előtt. A pite aljául szolgáló tésztát érdemes elősütni is, ami azért is fontos, mert a vajat így szinte sokkolja a sütő forrósága, és ettől lesz jó ropogós (plusz nem áztatja át a töltelék). Természetesen nem csak vajjal készíthetjük, hanem margarinnal, kókuszzsírral vagy zsírral is, a lényeg, hogy magas zsírtartalmú legyen.

Ezzel szemben az omlós tésztánál fontos, hogy élesztő és valamilyen lágyító alapanyag, pl. tejföl vagy joghurt is kerüljön bele, lehetőleg 2:1:1 arányban a liszt és a zsiradék mellé.

Készíthetünk kevert tésztát is, ez esetben a sütőpor veszi át az élesztő szerepét, ezt azonban véletlenül se pihentessük, hanem süssük azonnal - többnyire az almával egyszerre.

A leveles tészta a vajas tésztához hasonlóan működik, itt is a hűtés, a nagyon forró sütő és a tészta elősütése a siker kulcsa.

Vegán almás pite? - Simán! Könnyen mentessé varázsolhatjuk a piténket, ha a tésztában a vajat kókuszzsírra vagy margarinra cseréljük. Ha joghurtot vagy tejfölt ír a recept, használjunk kókuszjoghurtot helyette, a lekenésnél pedig tojás helyett használjunk kevés cukrozott növényi tejet - de akár a reszelt alma felfogott levével is lekenhetjük.

Így lesz hibátlan a töltelék:

Az almás pite típusától függően az alma a tésztába kerülhet reszelve, előpárolva, szeletelve, kockázva vagy gerezdekben is. Igazából ez teljes mértékben ízlés dolga, de azért vannak tipikus párosítások, melyek jól működnek együtt. Ha reszeljük az almát, akkor érdemes viszont a reszelt almát 10 percre szűrővel bélelt tálba tenni és hagyni, hogy a felesleges lé kicsepegjen magától.

Az olyan omlós pitékhez, mint ez is, a reszelt almát egyáltalán nem szükséges se előzetesen megpárolni, se keményítővel összeforgatni - helyette szórjunk kevés zsemlemorzsát vagy darált diót/mandulát a töltelék alá és a tetejére, ami felfogja a plusz nedvességet. Persze párolni is lehet, ha épp úgy kívánjuk, de vegyük figyelembe, hogy a töltelék úgy sokkal papisabb, egyneműbb lesz - ez a gyerekek nagy kedvence lehet.

A vasas tésztáknak a reszelés helyett jobban áll a vékonyan szeletelt és keményítővel összeforgatott alma, míg egy tarte tatin vagy egy kevert tészta esetében érdemes nagyobb gerezdekben hagyni a hámozott almát.

Almás pite fahéjasan, fehér kistányérra tálalva

Így tálald az almás pitét: A kész süteményt megszórhatjuk porcukorral vagy kínálhatjuk fagylalttal, de őszintén szólva, ez az omlós tésztájú almás pite magában a legtökéletesebb!

