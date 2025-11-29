Burgundi marharagu (Boeuf Bourguignon, ahogy Julia Child készítette)
Hozzávalók
-
1 kg marhalábszár (5 cm-es kockákra vágva)
-
150 g füstölt szalonna (pancetta vagy bacon, csíkokra vágva)
-
2 nagy db sárgarépa (felkarikázva vagy hosszú csíkokra vágva)
-
1 nagy fej vöröshagyma (durvára vágva)
-
2 gerezd fokhagyma (zúzva)
-
2 ek finomliszt
-
7.5 dl száraz vörösbor (lehetőleg burgundi, de bármely testes, száraz vörös jó)
-
6 dl marha alaplé
-
1 ek paradicsomszósz (vagy paradicsompüré)
-
1 db babérlevél
-
1 szál kakukkfű
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
20 db gyöngyhagyma (vagy salotta)
-
25 dkg csiperkegomba (egészben vagy félben)
-
3 ek vaj
-
1 ek olívaolaj
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
167g marhalábszár213 kcal
-
25g füstölt szalonna164 kcal
-
57g sárgarépa21 kcal
-
28g vöröshagyma10 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
-
125g száraz vörösbor103 kcal
-
100g marha alaplé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g gyöngyhagyma18 kcal
-
42g csiperkegomba9 kcal
-
7g vaj50 kcal
-
1g olívaolaj12 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
1000g marhalábszár1280 kcal
-
150g füstölt szalonna983 kcal
-
340g sárgarépa124 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
30g finomliszt109 kcal
-
750g száraz vörösbor615 kcal
-
600g marha alaplé0 kcal
-
10g paradicsomszósz2 kcal
-
0 kcal
-
3g kakukkfű3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g gyöngyhagyma109 kcal
-
250g csiperkegomba53 kcal
-
42g vaj301 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
27.3g marhalábszár35 kcal
-
4.1g füstölt szalonna27 kcal
-
9.3g sárgarépa3 kcal
-
4.6g vöröshagyma2 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.8g finomliszt3 kcal
-
20.5g száraz vörösbor17 kcal
-
16.4g marha alaplé0 kcal
-
0.3g paradicsomszósz0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g kakukkfű0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8.2g gyöngyhagyma3 kcal
-
6.8g csiperkegomba1 kcal
-
1.1g vaj8 kcal
-
0.2g olívaolaj2 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 41.1 g
Zsír
-
Összesen 31.2 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 103 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 775.8 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 36 mg
-
Kálcium 75 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 43 mg
-
Foszfor 444 mg
-
Nátrium 160 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 385.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 471 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 45 micro
-
Kolin: 18 mg
-
Retinol - A vitamin: 48 micro
-
α-karotin 1754 micro
-
β-karotin 4209 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 232 micro
-
Lut-zea 133 micro
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 246.7 g
Zsír
-
Összesen 187.4 g
-
Telített zsírsav 73 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 83 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 615 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4654.5 g
-
Cink 74 mg
-
Szelén 216 mg
-
Kálcium 449 mg
-
Vas 28 mg
-
Magnézium 260 mg
-
Foszfor 2664 mg
-
Nátrium 959 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 120.1 g
-
Cukor 38 mg
-
Élelmi rost 20 mg
Víz
-
Összesen 2312.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2828 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 35 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 62 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 50 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 4 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 77 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 273 micro
-
Kolin: 108 mg
-
Retinol - A vitamin: 286 micro
-
α-karotin 10521 micro
-
β-karotin 25253 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1393 micro
-
Lut-zea 800 micro
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 6.7 g
Zsír
-
Összesen 5.1 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 17 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 127.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 73 mg
-
Nátrium 26 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 63.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 8 micro
-
α-karotin 288 micro
-
β-karotin 690 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 38 micro
-
Lut-zea 22 micro
Elkészítés
- Előkészítjük az alapot: a szalonnát egy korty vízben 5 percig előfőzzük (így kevésbé lesz füstös), leszűrjük, majd egy nagy lábasban (lehetőleg egy öntött vasedényben) 1 evőkanál vaj és 1 evőkanál olívaolaj keverékén aranybarnára pirítjuk. Kiszedjük, a zsírját a lábasban hagyjuk.
- Megpirítjuk a húst (kulcslépés!): a marhahúst papírtörlővel szárazra töröljük (így szépen pirul majd). Sózzuk, borsozzuk, és több részletben, nagy lángon körbepirítjuk. A húst is kiszedjük, félretesszük.
- Zöldségek pirítása: a zsírban megpirítjuk a felkarikázott répát és az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát is.
- A hús lisztes sütése - a titkos lépés: visszatesszük a húst és a szalonnát a lábasba, rászórjuk a lisztet, jól átforgatjuk. Az öntött vasedényt fedő nélkül 220°C-ra előmelegített sütőbe tesszük 10 percre, félidőben átkeverjük. Ez adja a ragu telt, sűrű mártását.
- Felöntés és hosszú főzés: kivesszük az edényt a sütőből, felöntjük a borral és az alaplével, hozzáadjuk a paradicsompürét, a babérlevelet és a kakukkfüvet. A folyadék épphogy lepje el a húst. Lefedve 160°C-on 2,5–3 óra alatt puhára sütjük/főzzük. Akkor jó, ha a hús könnyen szétnyomható villával.
- A gyöngyhagyma elkészítése (Oignons Glacés à Brun: Julia Child klasszikus technikája): a vaj felén a megtisztított gyöngyhagymát aranybarnára pirítjuk, majd kevés alaplével felöntve, lefedve 20–25 percig puhára pároljuk, míg karamellizált és üveges nem lesz.
- A gomba pirítása (Champignons Sautés au Beurre: Julia Child klasszikus technikája): a gombát félbevágjuk, szárazra töröljük, majd a maradék vajon szép aranyszínűre pirítjuk. Julia szerint a gomba akkor pirul jól, ha nem mozgatjuk túl sokat és szélesen terítjük el a serpenyőben.
- A megpuhult raguba belekeverjük a pirított gyöngyhagymát és a gombát, pár percig még összeforraljuk.
- Tálalhatjuk vajjal dúsított krumplipürével, vajas tésztával vagy egyszerűen főtt burgonyával. Másnap még finomabb, érdemes előre elkészíteni!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 180 p
- Sütés hőfoka: 160 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A burgundi marha Julia Child egyik leghíresebb fogása, amely bebizonyítja, hogy a francia konyha nem bonyolult, csak jó alapanyagokat és egy kis türelmet kíván. Ebben a receptben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan készítheted el otthon a legendás marharagut: selymes, sűrű mártással, omlós hússal és a klasszikus, külön pirított gombával és gyöngyhagymával. Másnap még finomabb, igazi hétvégi vagy ünnepi komfortétel.
Kevés olyan recept létezik, amely egyszerre legendás, mégis meglepően egyszerű alapokra épül. A burgundi marha pontosan ilyen és ebbe a státuszba nagyrészt Julia Child emelte, amikor az Art of French Cooking (A francia konyha művészete) című szakácskönyvében (1961), majd a tévéműsoraiban megmutatta az amerikai (és később a fél világ) háziasszonyainak, hogy a francia gasztronómia valójában nem elérhetetlen luxus, hanem jó alapanyag + idő + némi türelem kombinációja.
A burgundi marharagu Julia tolmácsolásában ma is mérföldkő: egy olyan étel, amihez csak egy nagy lábas, egy üveg vörösbor és néhány órányi lassú sütés kell, cserébe olyan illat költözik a konyhába, amitől a szomszédok is átugranának egy kanállal.
Miért lett Julia Child burgundi marhája ekkora szenzáció?
Először is: Julia Child nem egyszerűen leírt egy receptet, hanem megmutatta, hogyan működik a francia technológia. Amikor először főzte meg ezt a fogást a TV-ben, milliók döbbentek rá, hogy a francia konyha nem valami félelmetes, fehérabroszos csoda, hanem módszeres, logikus, és még élvezetes is.
Emellett a recept három olyan lépést tartalmaz, amitől a burgundi marha igazán különleges lesz:
1. A hús és a liszt együtt pirul a sütőben - a híres “flour toss”
Ez Julia egyik “trükkje”: a húst megforgatja liszttel, és 10 percre fedő nélkül a forró sütőbe teszi, hogy a liszt kissé megpiruljon. Ez adja a későbbi szaft sűrű, bársonyos textúráját.
2. Nem spórol a borral
A recept minimum 7,5 dl jó minőségű vörösbort ír - Julia konkrétan burgundit javasol, de bármilyen testes száraz vörösbor megteszi. A hús nem csak fő benne: lassan átveszi a bor gyümölcsösségét, amitől mély, karakteres íze lesz.
Tipp: milyen bort válassz hozzá?
3. A hagymát és a gombát külön pirítja
Ez sok receptből hiányzik, pedig óriási különbséget jelent. A gomba barnára pirul, nem fő, a gyöngyhagyma pedig enyhén karamellizált lesz. Így két külön kis minivilág kerül a raguba és ettől lesz igazán komplex az étel.
A burgundi marha története röviden
A Boeuf Bourguignon eredetileg parasztétel volt Burgundiában, ahol bőséggel akadt olyan marhahús, ami hosszú, lassú főzést kívánt. A klasszikus francia konyha később "felszolgálta" az ételt a nagyvárosi éttermeknek, ahol a bor, a szalonna és a lassú főzés hármasa a 19. századra már a francia gasztronómia védjegyévé vált. Julia Child érdeme pedig abban áll, hogy ezt a hagyományos, vidéki ragut világsztárrá tette úgy, hogy közben meghagyta minden eredeti báját.
Milyen a tökéletes Julia Child-féle burgundi marha?
- Omlós, de egyben maradó hús
- Selymes, mélyvörös, enyhén fényes mártás
- Édeskés-karamellizált gyöngyhagyma
- Aranybarnára pirult gomba
- Füstös háttéríz a szalonnától
- És persze az egész fogást átjárja a bor gazdag aromája.
Ez az étel egyszerre “fancy” és “otthonos”, pont az a fajta, amit egy hideg hétvégi napon jó megcsinálni, amikor ráérünk, és úgy főzünk, hogy közben egy picit magunknak is főzünk.
Hogyan tálalná Julia? És hogyan tálaljuk mi?
Julia Child nem volt nagy bonyolító:
- vajjal dúsított burgonyapürét,
- vagy vajas tésztát,
- esetleg főtt burgonyát ajánlott mellé.
Nosalty-stílusban simán elfér mellette egy puha házi galuska, vagy akár egy jó ropogós kenyér, amivel minden csepp szaftot ki lehet törölni a tányérból.
Tipp: előző nap elkészítve még finomabb
Recept és fotók: Hering András / @andrishering