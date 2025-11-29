r
Burgundi marharagu (Boeuf Bourguignon, ahogy Julia Child készítette)

Burgundi marharagu (Boeuf Bourguignon, ahogy Julia Child készítette)
Hering András
Burgundi marharagu (Boeuf Bourguignon, ahogy Julia Child készítette)
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

620
Kalória
41.1g
Fehérje
20g
Szénhidrát
31.2g
Zsír
385.5g
Víz
102.6g
Koleszterin
3.3g
Élelmi rost
6.3g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 620 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 3720 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 101 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    41.1 g

Zsír

  • Összesen
    31.2 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    103 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    775.8 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    75 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    43 mg
  • Foszfor
    444 mg
  • Nátrium
    160 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    385.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    471 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    45 micro
  • Kolin:
    18 mg
  • Retinol - A vitamin:
    48 micro
  • α-karotin
    1754 micro
  • β-karotin
    4209 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    232 micro
  • Lut-zea
    133 micro
Fehérje

  • Összesen
    246.7 g

Zsír

  • Összesen
    187.4 g
  • Telített zsírsav
    73 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    83 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    17 g
  • Koleszterin
    615 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4654.5 g
  • Cink
    74 mg
  • Szelén
    216 mg
  • Kálcium
    449 mg
  • Vas
    28 mg
  • Magnézium
    260 mg
  • Foszfor
    2664 mg
  • Nátrium
    959 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    120.1 g
  • Cukor
    38 mg
  • Élelmi rost
    20 mg

Víz

  • Összesen
    2312.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2828 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    35 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    62 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    50 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    4 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    77 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    273 micro
  • Kolin:
    108 mg
  • Retinol - A vitamin:
    286 micro
  • α-karotin
    10521 micro
  • β-karotin
    25253 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1393 micro
  • Lut-zea
    800 micro
Fehérje

  • Összesen
    6.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    17 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    127.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    73 mg
  • Nátrium
    26 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    63.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    77 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    7 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    288 micro
  • β-karotin
    690 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    38 micro
  • Lut-zea
    22 micro
Elkészítés

  1. Előkészítjük az alapot: a szalonnát egy korty vízben 5 percig előfőzzük (így kevésbé lesz füstös), leszűrjük, majd egy nagy lábasban (lehetőleg egy öntött vasedényben) 1 evőkanál vaj és 1 evőkanál olívaolaj keverékén aranybarnára pirítjuk. Kiszedjük, a zsírját a lábasban hagyjuk.
  2. Megpirítjuk a húst (kulcslépés!): a marhahúst papírtörlővel szárazra töröljük (így szépen pirul majd). Sózzuk, borsozzuk, és több részletben, nagy lángon körbepirítjuk. A húst is kiszedjük, félretesszük.
  3. Zöldségek pirítása: a zsírban megpirítjuk a felkarikázott répát és az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát is.
  4. A hús lisztes sütése - a titkos lépés: visszatesszük a húst és a szalonnát a lábasba, rászórjuk a lisztet, jól átforgatjuk. Az öntött vasedényt fedő nélkül 220°C-ra előmelegített sütőbe tesszük 10 percre, félidőben átkeverjük. Ez adja a ragu telt, sűrű mártását.
  5. Felöntés és hosszú főzés: kivesszük az edényt a sütőből, felöntjük a borral és az alaplével, hozzáadjuk a paradicsompürét, a babérlevelet és a kakukkfüvet. A folyadék épphogy lepje el a húst. Lefedve 160°C-on 2,5–3 óra alatt puhára sütjük/főzzük. Akkor jó, ha a hús könnyen szétnyomható villával.
  6. A gyöngyhagyma elkészítése (Oignons Glacés à Brun: Julia Child klasszikus technikája): a vaj felén a megtisztított gyöngyhagymát aranybarnára pirítjuk, majd kevés alaplével felöntve, lefedve 20–25 percig puhára pároljuk, míg karamellizált és üveges nem lesz.
  7. A gomba pirítása (Champignons Sautés au Beurre: Julia Child klasszikus technikája): a gombát félbevágjuk, szárazra töröljük, majd a maradék vajon szép aranyszínűre pirítjuk. Julia szerint a gomba akkor pirul jól, ha nem mozgatjuk túl sokat és szélesen terítjük el a serpenyőben.
  8. A megpuhult raguba belekeverjük a pirított gyöngyhagymát és a gombát, pár percig még összeforraljuk.
  9. Tálalhatjuk vajjal dúsított krumplipürével, vajas tésztával vagy egyszerűen főtt burgonyával. Másnap még finomabb, érdemes előre elkészíteni!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 180 p
  • Sütés hőfoka: 160 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
A burgundi marha Julia Child egyik leghíresebb fogása, amely bebizonyítja, hogy a francia konyha nem bonyolult, csak jó alapanyagokat és egy kis türelmet kíván. Ebben a receptben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan készítheted el otthon a legendás marharagut: selymes, sűrű mártással, omlós hússal és a klasszikus, külön pirított gombával és gyöngyhagymával. Másnap még finomabb, igazi hétvégi vagy ünnepi komfortétel.

Burgundi marharagu öntöttvas lábasban, omlós marhahússal, répával, gombával és friss fűszerekkel, Julia Child eredeti receptje alapján.
Omlós marhahús, vajpuha zöldségek és selymes, boros szaft – ilyen a klasszikus, Julia Child ihlette burgundi marharagu.
Hering András

Kevés olyan recept létezik, amely egyszerre legendás, mégis meglepően egyszerű alapokra épül. A burgundi marha pontosan ilyen és ebbe a státuszba nagyrészt Julia Child emelte, amikor az Art of French Cooking (A francia konyha művészete) című szakácskönyvében (1961), majd a tévéműsoraiban megmutatta az amerikai (és később a fél világ) háziasszonyainak, hogy a francia gasztronómia valójában nem elérhetetlen luxus, hanem jó alapanyag + idő + némi türelem kombinációja.

A burgundi marharagu Julia tolmácsolásában ma is mérföldkő: egy olyan étel, amihez csak egy nagy lábas, egy üveg vörösbor és néhány órányi lassú sütés kell, cserébe olyan illat költözik a konyhába, amitől a szomszédok is átugranának egy kanállal.

Miért lett Julia Child burgundi marhája ekkora szenzáció?

Először is: Julia Child nem egyszerűen leírt egy receptet, hanem megmutatta, hogyan működik a francia technológia. Amikor először főzte meg ezt a fogást a TV-ben, milliók döbbentek rá, hogy a francia konyha nem valami félelmetes, fehérabroszos csoda, hanem módszeres, logikus, és még élvezetes is.

Emellett a recept három olyan lépést tartalmaz, amitől a burgundi marha igazán különleges lesz:

1. A hús és a liszt együtt pirul a sütőben - a híres “flour toss”

Ez Julia egyik “trükkje”: a húst megforgatja liszttel, és 10 percre fedő nélkül a forró sütőbe teszi, hogy a liszt kissé megpiruljon. Ez adja a későbbi szaft sűrű, bársonyos textúráját.

2. Nem spórol a borral

A recept minimum 7,5 dl jó minőségű vörösbort ír - Julia konkrétan burgundit javasol, de bármilyen testes száraz vörösbor megteszi. A hús nem csak fő benne: lassan átveszi a bor gyümölcsösségét, amitől mély, karakteres íze lesz.

Tipp: milyen bort válassz hozzá?

A burgundi marha lelke a bor, ezért érdemes olyat használni, amit magad is szívesen meginnál. Nem kell drága burgundi, de válassz testes, száraz vöröset - kékfrankos, pinot noir vagy merlot is szuper. A gyengébb minőségű bor keserűbb, savanykásabb ízt adhat az ételnek.

3. A hagymát és a gombát külön pirítja

Ez sok receptből hiányzik, pedig óriási különbséget jelent. A gomba barnára pirul, nem fő, a gyöngyhagyma pedig enyhén karamellizált lesz. Így két külön kis minivilág kerül a raguba és ettől lesz igazán komplex az étel.

Boeuf bourguignon marharagu kakukkfűvel és zöldségekkel, vörösboros szaftban tálalva.<br>
A borral készült francia marharagu, amelytől az egész konyha mesés illatban úszik.
Hering András

A burgundi marha története röviden

A Boeuf Bourguignon eredetileg parasztétel volt Burgundiában, ahol bőséggel akadt olyan marhahús, ami hosszú, lassú főzést kívánt. A klasszikus francia konyha később "felszolgálta" az ételt a nagyvárosi éttermeknek, ahol a bor, a szalonna és a lassú főzés hármasa a 19. századra már a francia gasztronómia védjegyévé vált. Julia Child érdeme pedig abban áll, hogy ezt a hagyományos, vidéki ragut világsztárrá tette úgy, hogy közben meghagyta minden eredeti báját.

Milyen a tökéletes Julia Child-féle burgundi marha?

  • Omlós, de egyben maradó hús
  • Selymes, mélyvörös, enyhén fényes mártás
  • Édeskés-karamellizált gyöngyhagyma
  • Aranybarnára pirult gomba
  • Füstös háttéríz a szalonnától
  • És persze az egész fogást átjárja a bor gazdag aromája.

Ez az étel egyszerre “fancy” és “otthonos”, pont az a fajta, amit egy hideg hétvégi napon jó megcsinálni, amikor ráérünk, és úgy főzünk, hogy közben egy picit magunknak is főzünk.

Hogyan tálalná Julia? És hogyan tálaljuk mi?

Julia Child nem volt nagy bonyolító:

  • vajjal dúsított burgonyapürét,
  • vagy vajas tésztát,
  • esetleg főtt burgonyát ajánlott mellé.

Nosalty-stílusban simán elfér mellette egy puha házi galuska, vagy akár egy jó ropogós kenyér, amivel minden csepp szaftot ki lehet törölni a tányérból.

Tipp: előző nap elkészítve még finomabb

A burgundi marha tipikusan az az étel, amit megéri egy nappal korábban elkészíteni. A hűtőben pihenve összeérnek az ízek, és a szaft is sűrűbb, kerekebb lesz. Másnap csak óvatosan melegítsd újra, és friss petrezselyemmel tálald.
Lassan készült marharagu vörösborral és friss fűszerekkel, klasszikus burgundi stílusban.<br>
Omlós marha, barna mártás, illatos kakukkfű – a tökéletes vasárnapi burgundi ragulecke.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

