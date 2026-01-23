r
Elronthatatlan kijevi csirke

Fekete Melinda
Elronthatatlan kijevi csirke
Hozzávalók

A kijevi csirkéhez

778
Kalória
44.1g
Fehérje
58g
Szénhidrát
40.5g
Zsír
183g
Víz
306.9g
Koleszterin
4.4g
Élelmi rost
4.3g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 12% Zsír

  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    44.1 g

Zsír

  • Összesen
    40.5 g
  • Telített zsírsav
    21 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    307 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1325.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    62 mg
  • Kálcium
    188 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    92 mg
  • Foszfor
    489 mg
  • Nátrium
    486 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    58 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    183 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    471 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    41 mg
  • D vitamin:
    31 micro
  • K vitamin:
    286 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    154 micro
  • Kolin:
    230 mg
  • Retinol - A vitamin:
    321 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1803 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    958 micro
Fehérje

  • Összesen
    176.3 g

Zsír

  • Összesen
    161.8 g
  • Telített zsírsav
    86 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    46 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    1228 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5301 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    246 mg
  • Kálcium
    751 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    367 mg
  • Foszfor
    1957 mg
  • Nátrium
    1944 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    232.1 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    731.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1885 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    164 mg
  • D vitamin:
    124 micro
  • K vitamin:
    1145 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    64 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    615 micro
  • Kolin:
    920 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1284 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    7213 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3832 micro
Fehérje

  • Összesen
    9.6 g

Zsír

  • Összesen
    8.8 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    67 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    288.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    41 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    106 mg
  • Nátrium
    106 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    39.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    102 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    62 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    33 micro
  • Kolin:
    50 mg
  • Retinol - A vitamin:
    70 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    392 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    208 micro
Elkészítés

A kijevi csirkéhez

  1. A puha vajat elkeverjük az apróra vágott fűszernövényekkel és a sóval. A kikevert vajat 4 részre osztjuk és mindegyikből hengereket formázunk egy frissentartó fóliába tekerve. Kb. 10 percre a fagyasztóba tesszük őket, hogy megdermedjenek.
  2. Amíg a vajrudak dermednek, a csirkemellet ledaráljuk és sóval ízesítjük, majd osszuk 4 egyenlő részre.
  3. Ismét terítsünk ki frissentartó fóliát és tegyünk rá egy adag húst, majd szépen lapítsuk ki, mintha egy kb. 0.5 cm-es hússzelet lenne. A hosszú oldalára helyezzük rá a megdermedt, fóliából kicsomagolt vajrudat és csomagoljuk be a húsba, úgy hogy minden oldalát elfedje. A frissentartó fólia két oldalát szorosan tekerjük meg, mint egy szaloncukrot, hogy szép, formás hengereket kapjunk. Ha elkészültünk az összes hengerrel, tegyük be őket a fagyasztóba dermedni, kb. 20 percre.
  4. Miután megkeményedtek a hengereink, csomagoljuk ki a fóliából és panírozzuk be őket duplán.
  5. A sütéshez melegítsünk olajat, figyelve arra, hogy ne legyen túl forró. A csirkéket alacsony fokozaton süssük, min. 6-6 percig oldalanként, hogy teljesen átsüljenek, de ne égjen meg a panír.
  6. Sütés után érdemes azonnal elfogyasztani, hogy élvezhessük a húsból kicsordogáló, olvadt, selymes fűszervajat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 15 p
A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ízes és szaftos lesz. De nem mindegy hogyan készítjük el, ha azt szeretnénk, hogy sütés végére is maradjon benne a vajból. Mi most kipróbáltuk a darálthúsból készült változatot. Így elkészítve szinte biztos, hogy nem fog kifolyni sütés közben a fűszervaj, hiszen a hús mindenhol egyenletesen öleli körbe, és a dupla panírozás is segít abban hogy minden a helyén maradjon. Ha szeretnétek extra vasárnapi ebéddel meglepni a családot, akkor próbáljátok ki ezt a fogást.

