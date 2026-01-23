Elronthatatlan kijevi csirke

A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ízes és szaftos lesz. De nem mindegy hogyan készítjük el, ha azt szeretnénk, hogy sütés végére is maradjon benne a vajból. Mi most kipróbáltuk a darálthúsból készült változatot. Így elkészítve szinte biztos, hogy nem fog kifolyni sütés közben a fűszervaj, hiszen a hús mindenhol egyenletesen öleli körbe, és a dupla panírozás is segít abban hogy minden a helyén maradjon. Ha szeretnétek extra vasárnapi ebéddel meglepni a családot, akkor próbáljátok ki ezt a fogást.