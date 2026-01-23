Elronthatatlan kijevi csirke
Hozzávalók
A kijevi csirkéhez
-
500 g csirkemellfilé
-
150 g vaj
-
só ízlés szerint
-
1 csokor snidling
-
1 csokor petrezselyem
-
100 g finomliszt
-
3 db tojás
-
200 g zsemlemorzsa
-
500 ml napraforgó olaj
- 56% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 44.1 g
Zsír
-
Összesen 40.5 g
-
Telített zsírsav 21 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 307 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1325.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 62 mg
-
Kálcium 188 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 92 mg
-
Foszfor 489 mg
-
Nátrium 486 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 58 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 183 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 471 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 41 mg
-
D vitamin: 31 micro
-
K vitamin: 286 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 154 micro
-
Kolin: 230 mg
-
Retinol - A vitamin: 321 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1803 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 958 micro
Elkészítés
A kijevi csirkéhez
- A puha vajat elkeverjük az apróra vágott fűszernövényekkel és a sóval. A kikevert vajat 4 részre osztjuk és mindegyikből hengereket formázunk egy frissentartó fóliába tekerve. Kb. 10 percre a fagyasztóba tesszük őket, hogy megdermedjenek.
- Amíg a vajrudak dermednek, a csirkemellet ledaráljuk és sóval ízesítjük, majd osszuk 4 egyenlő részre.
- Ismét terítsünk ki frissentartó fóliát és tegyünk rá egy adag húst, majd szépen lapítsuk ki, mintha egy kb. 0.5 cm-es hússzelet lenne. A hosszú oldalára helyezzük rá a megdermedt, fóliából kicsomagolt vajrudat és csomagoljuk be a húsba, úgy hogy minden oldalát elfedje. A frissentartó fólia két oldalát szorosan tekerjük meg, mint egy szaloncukrot, hogy szép, formás hengereket kapjunk. Ha elkészültünk az összes hengerrel, tegyük be őket a fagyasztóba dermedni, kb. 20 percre.
- Miután megkeményedtek a hengereink, csomagoljuk ki a fóliából és panírozzuk be őket duplán.
- A sütéshez melegítsünk olajat, figyelve arra, hogy ne legyen túl forró. A csirkéket alacsony fokozaton süssük, min. 6-6 percig oldalanként, hogy teljesen átsüljenek, de ne égjen meg a panír.
- Sütés után érdemes azonnal elfogyasztani, hogy élvezhessük a húsból kicsordogáló, olvadt, selymes fűszervajat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 15 p
A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ízes és szaftos lesz. De nem mindegy hogyan készítjük el, ha azt szeretnénk, hogy sütés végére is maradjon benne a vajból. Mi most kipróbáltuk a darálthúsból készült változatot. Így elkészítve szinte biztos, hogy nem fog kifolyni sütés közben a fűszervaj, hiszen a hús mindenhol egyenletesen öleli körbe, és a dupla panírozás is segít abban hogy minden a helyén maradjon. Ha szeretnétek extra vasárnapi ebéddel meglepni a családot, akkor próbáljátok ki ezt a fogást.