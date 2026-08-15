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levesek krumplileves

Kovászos uborkás újkrumplileves

Hering András
Kovászos uborkás újkrumplileves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

311
Kalória
6.5g
Fehérje
36.2g
Szénhidrát
15.4g
Zsír
249.5g
Víz
29.5g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
5.9g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 311 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 1248 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 53 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.5 g

Zsír

  • Összesen
    15.4 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    30 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1113.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    176 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    69 mg
  • Foszfor
    165 mg
  • Nátrium
    693 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    36.2 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    249.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    239 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    66 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    98 micro
  • Kolin:
    30 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    7 micro
  • β-karotin
    42 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    29 micro
Összesen 311 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    25.9 g

Zsír

  • Összesen
    61.5 g
  • Telített zsírsav
    37 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    118 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4454.3 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    706 mg
  • Vas
    17 mg
  • Magnézium
    276 mg
  • Foszfor
    658 mg
  • Nátrium
    2770 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    144.6 g
  • Cukor
    24 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    997.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    955 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    264 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    54 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    392 micro
  • Kolin:
    120 mg
  • Retinol - A vitamin:
    242 micro
  • α-karotin
    28 micro
  • β-karotin
    168 micro
  • β-crypt
    67 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    116 micro
Összesen 1248 kcal
  • 2% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.1 g

Zsír

  • Összesen
    2.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    5 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    187.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    30 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    28 mg
  • Nátrium
    117 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    42.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    40 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    17 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    10 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    7 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5 micro
Összesen 53 kcal

Elkészítés

  1. Az újkrumplit alaposan megmossuk, szükség esetén vékonyan meghámozzuk, majd nagyjából 2 centis kockákra vágjuk. A kovászos uborkát kisebb kockákra vagy félkarikákra vágjuk.
  2. A vöröshagymát finomra aprítjuk, majd egy lábasban az olajon közepes lángon 4-5 perc alatt üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és további fél percig pirítjuk.
  3. Lehúzzuk a lábast a tűzről, majd rögtön hozzáadjuk az újkrumplit. Felöntjük 800 ml vízzel, beledobjuk a babérlevelet, borsozzuk, és csak óvatosan sózzuk, mert a kovászos uborka leve is sós lesz.
  4. Közepes lángon, félig lefedve 12-15 percig főzzük, amíg a krumpli majdnem teljesen megpuhul.
  5. Ekkor hozzáadjuk a felkockázott kovászos uborkát, és további 3-4 percig főzzük. Nem érdemes sokáig főzni, mert jobb, ha az uborka kissé roppanós marad.
  6. A tejfölt simára keverjük a liszttel, majd 1-2 merőkanál forró levessel fokozatosan hőkiegyenlítjük. A tejfölös keveréket visszaöntjük a levesbe, és folyamatos keverés mellett még 2-3 percig gyöngyöztetjük.
  7. Ezután öntjük hozzá a 200 ml kovászosuborka-levet. Belekeverjük a cukrot és az apróra vágott kapor nagy részét. Megkóstoljuk, és ha szükséges, sóval, borssal vagy még egy kevés uborkalével állítunk az ízén.
  8. Levesszük a tűzről, és legalább 15-20 percig pihentetjük, hogy az ízek összeérjenek. Langyosan szerintem a legjobb, de teljesen lehűtve is nagyon jó nyári leves.
  9. Mellé friss kovászos kenyér nagyon jól áll neki.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
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A kovászos uborka nyáron szinte kötelező szereplője a hűtőnek, de nemcsak köretként vagy magában érdemes elővenni. Ebben a házias levesben az újkrumplival, a tejföllel és a friss kaporral kerül egy fazékba, az uborkalé pedig kellemesen savanykás, friss ízt ad az egésznek. Langyosan és hidegen is nagyon jól esik, így a legmelegebb napokon is remek választás lehet egy könnyű ebédhez. Friss kovászos kenyérrel tálalva igazán tartalmas, mégsem nehéz nyári fogás.

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