Kovászos uborkás újkrumplileves
Hozzávalók
-
600 g újkrumpli
-
250 g kovászos uborka
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
2 ek kókuszolaj (vagy más növényi olaj)
-
2 db babérlevél
-
800 ml zöldség alaplé (vagy víz)
-
200 ml kovászosuborka-lé
-
200 g tejföl
-
1 púpozott ek finomliszt (vagy rizsliszt)
-
1 csokor kapor
-
1 teáskanál cukor (opcionális)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
150g újkrumpli92 kcal
-
63g kovászos uborka9 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
5g kókuszolaj45 kcal
-
0 kcal
-
200g zöldség alaplé14 kcal
-
0 kcal
-
50g tejföl99 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
-
45g kapor19 kcal
-
1g cukor5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
600g újkrumpli370 kcal
-
250g kovászos uborka38 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
20g kókuszolaj178 kcal
-
0 kcal
-
800g zöldség alaplé56 kcal
-
200g kovászosuborka-lé0 kcal
-
200g tejföl396 kcal
-
20g finomliszt73 kcal
-
180g kapor77 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
25.3g újkrumpli16 kcal
-
10.5g kovászos uborka2 kcal
-
3.8g vöröshagyma1 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
0.8g kókuszolaj8 kcal
-
0 kcal
-
33.7g zöldség alaplé2 kcal
-
8.4g kovászosuborka-lé0 kcal
-
8.4g tejföl17 kcal
-
0.8g finomliszt3 kcal
-
7.6g kapor3 kcal
-
0.2g cukor1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 15.4 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 30 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1113.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 176 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 69 mg
-
Foszfor 165 mg
-
Nátrium 693 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36.2 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 249.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 239 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 66 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 98 micro
-
Kolin: 30 mg
-
Retinol - A vitamin: 61 micro
-
α-karotin 7 micro
-
β-karotin 42 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 29 micro
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 25.9 g
Zsír
-
Összesen 61.5 g
-
Telített zsírsav 37 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 118 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4454.3 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 706 mg
-
Vas 17 mg
-
Magnézium 276 mg
-
Foszfor 658 mg
-
Nátrium 2770 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 144.6 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 997.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 955 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 264 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 54 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 392 micro
-
Kolin: 120 mg
-
Retinol - A vitamin: 242 micro
-
α-karotin 28 micro
-
β-karotin 168 micro
-
β-crypt 67 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 116 micro
- 2% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.1 g
Zsír
-
Összesen 2.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 5 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 187.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 30 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 28 mg
-
Nátrium 117 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 42.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 40 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 17 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 10 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 5 micro
Elkészítés
- Az újkrumplit alaposan megmossuk, szükség esetén vékonyan meghámozzuk, majd nagyjából 2 centis kockákra vágjuk. A kovászos uborkát kisebb kockákra vagy félkarikákra vágjuk.
- A vöröshagymát finomra aprítjuk, majd egy lábasban az olajon közepes lángon 4-5 perc alatt üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és további fél percig pirítjuk.
- Lehúzzuk a lábast a tűzről, majd rögtön hozzáadjuk az újkrumplit. Felöntjük 800 ml vízzel, beledobjuk a babérlevelet, borsozzuk, és csak óvatosan sózzuk, mert a kovászos uborka leve is sós lesz.
- Közepes lángon, félig lefedve 12-15 percig főzzük, amíg a krumpli majdnem teljesen megpuhul.
- Ekkor hozzáadjuk a felkockázott kovászos uborkát, és további 3-4 percig főzzük. Nem érdemes sokáig főzni, mert jobb, ha az uborka kissé roppanós marad.
- A tejfölt simára keverjük a liszttel, majd 1-2 merőkanál forró levessel fokozatosan hőkiegyenlítjük. A tejfölös keveréket visszaöntjük a levesbe, és folyamatos keverés mellett még 2-3 percig gyöngyöztetjük.
- Ezután öntjük hozzá a 200 ml kovászosuborka-levet. Belekeverjük a cukrot és az apróra vágott kapor nagy részét. Megkóstoljuk, és ha szükséges, sóval, borssal vagy még egy kevés uborkalével állítunk az ízén.
- Levesszük a tűzről, és legalább 15-20 percig pihentetjük, hogy az ízek összeérjenek. Langyosan szerintem a legjobb, de teljesen lehűtve is nagyon jó nyári leves.
- Mellé friss kovászos kenyér nagyon jól áll neki.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
A kovászos uborka nyáron szinte kötelező szereplője a hűtőnek, de nemcsak köretként vagy magában érdemes elővenni. Ebben a házias levesben az újkrumplival, a tejföllel és a friss kaporral kerül egy fazékba, az uborkalé pedig kellemesen savanykás, friss ízt ad az egésznek. Langyosan és hidegen is nagyon jól esik, így a legmelegebb napokon is remek választás lehet egy könnyű ebédhez. Friss kovászos kenyérrel tálalva igazán tartalmas, mégsem nehéz nyári fogás.