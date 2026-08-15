Kovászos uborkás újkrumplileves

A kovászos uborka nyáron szinte kötelező szereplője a hűtőnek, de nemcsak köretként vagy magában érdemes elővenni. Ebben a házias levesben az újkrumplival, a tejföllel és a friss kaporral kerül egy fazékba, az uborkalé pedig kellemesen savanykás, friss ízt ad az egésznek. Langyosan és hidegen is nagyon jól esik, így a legmelegebb napokon is remek választás lehet egy könnyű ebédhez. Friss kovászos kenyérrel tálalva igazán tartalmas, mégsem nehéz nyári fogás.