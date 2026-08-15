Kávézó, bisztró, pékség vagy étterem? 7 hibátlan helyet ajánlunk Debrecenben

Csokonai, Református Nagytemplom, Nagyerdő, egy gyönyörű alföldi város. Debrecenbe kirándulni mindig jó ötlet, és közben még enni-inni is lehet, méghozzá finomakat! Kávézó, pékség vagy étterem egy hangulatos vacsorához? Mindenre van egy jó ötletünk! Ajánljunk hét szuper helyet Debrecenben, figyeljetek!

Volt egyszer

Ebben a barátságos debreceni kávézóban már tizenkét éve várják a vendégeket kávéval, sütivel, isteni szendvicsekkel és persze jó hangulattal.

A Volt egyszerben nagy hangsúlyt fordítanak a kávé minőségére, egy klasszikus olasz pörkölésűt és egy gondos válogatás után kiválasztott, közepesen világos pörkölésű kávét is tartanak darálón.

Utóbbit a pécsi Cracker Jack szolgáltatja. A vasárnaponként tartott Sunday Sessionök alkalmával pedig gazdag reggelikínálatból válogathattok, és jó zene mellett tölthettek el egy lassú, kényelmes délelőttöt vagy akár egész délutánt, ha úgy esik jól.

Volt Egyszer forrás

Volt egyszer

Debrecen, Piac utca 16.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 7.00-19.00, vasárnap 10.00-18.00

Víghkovász Pékbisztró

Avagy a Panificio Il Basilico debreceni egysége olyan elképesztően gusztusos, friss péksütemény-kínálattal várja a vásárlóit, hogy legszívesebben mindent megkóstolnánk nálunk, sóstól édesig és visszafelé is.

Kovásszal készül a kenyér, a pékáru pedig adalékanyagmentes, az isteni pizzás csiga, a focaccia-szendvics, a csodálatos, foszlós kakaós csiga pedig egytől egyig tökéletes választás, akár reggeliről, akár egy könnyű ebédről van szó.

Apropó, ebéd! A Víghkovászban levesből és főételből álló ebédmenü is elérhető, menüben a két fogás 3400 Ft, és mindig két verzióból lehet választani. Hát mi ez, ha nem a tökéletes ajánlat?

Víghkovász Pékbisztró forrás

Víghkovász Pékbisztró

Debrecen, Piac utca 20.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 7.00-19.00

Jardin Cukrászda és Kávéház

Az idejét sem tudnám megmondani, hogy mikor jártam utoljára úgy cukrászdában, hogy nem elvitelre kértem sütit, hanem leültem egy asztalhoz, és felszabadítottam félórát a napomban pusztán azért, hogy megegyek egy szelet isteni tortát. Pedig cukrászdába járni tökéletes program, van benne valami elegáns, kicsit talán dekadens is. A debreceni Jardin afféle fogalom a cukrászdák között, és hát, nem ok nélkül emlegetjük csendes áhítattal őket. A desszertjeik elegánsak, és nagyon jól ötvözik bennük a modern formákat a klasszikus ízekkel.

A Rákóczi túrós például csodálatos, virágalakú tart formájában született újjá, a szilvás túrógombócban pankómorzsa és könnyű túrómousse öleli a fűszeres, sült szilvakompótot, a Sacher tortájuk pedig az egyik legfinomabb az országban.

A csodálatos sütemények mellett bőséges reggelikínálatuk is van, szóval gyakorlatilag bármikor érkezhetünk a Jardinba, biztos nem távozunk éhesen.

Jardin Cukrászda és Kávéház forrás

Jardin Cukrászda és Kávéház

Debrecen, Rózsa utca 2.

Nyitvatartás: csütörtök-vasárnap 9.00-18.00

Szomszéd Bisztró Debrecen

Többször ajánlottam már a debreceni Szomszéd Bisztrót, és nem véletlenül. A Szomszéd egy jó hangulatú, elegáns, de egyáltalán nem merev étterem, ahol hetente változó business menüvel várnak ebédidőben 11.30-tól 14.30-ig. Magyar Róbert séf hagyományos ízekhez és alapanyagokhoz nyúl vissza, de könnyedebb, frissebb, bisztró stílusú fogások formájában tálalja fel őket a vendégeknek.

Étlapján a ratatouille buggyantott tojással és debrecenivel jól megfér a kacsarámennel, a mangalica bécsi pedig a datolyával és kimchivel tálalt misós karfiollal.

Ha hirtelen nem tudtok ennyi finomságból választani, az sem baj! A két fő részére megálmodott kóstolómenü a Szomszéd kedvenc fogásaiból lett összeválogatva úgy, hogy meg tudjátok osztani egymással. Ami pedig a desszertszekciót illeti, ha még nem ettetek tökéletes aranygaluskát, akkor itt majd fogtok.

Szomszéd Bisztró Debrecen forrás

Szomszéd Bisztró Debrecen

Debrecen, Akadémia utca 96.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 11.00-21.30, péntek-szombat 11.00-22.00

Csokonai Étterem

Amikor egy étterem olyan hosszú ideje része egy város életének, mint a Csokonai, ami immár több mint harminc éve üzemel Debrecenben, mindig kérdés, hogy képes-e úgy megújulni, hogy közben megőrzi az eredeti karakterét is? Ennek az étteremnek sikerült, meg tudták tartani a klasszikusaikat, például a Csokonai levest, és mellé tették a könnyű, hűvös mangólevest.

A hagyományos erdélyi rostélyos mellett elférnek a vegetáriánus fogások, és azokon belül is jól megvan együtt a gombapaprikás és a csőben sült édesburgonya. Azoknak pedig, akik szeretik a halas fogásokat, nagyon ajánlom a juhtúrós sztrapacskával tálalt, laskagombás, paprikás süllőpofát.

Szerintem jó, ha egy étterem meg tudja őrizni a karakterét úgy, hogy közben halad az idővel, és reagál a megváltozott igényekre. A Csokonaiba bátran mehet az egész család, mert mindenki talál majd kedvére való fogást az étlapon.

Csokonai Étterem forrás

Csokonai Étterem

Debrecen, Kossuth Lajos utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-23.00

IKON Restaurant

Thür Ádám konyháján a magyar konyha megannyi árnyalata mutatja meg magát. Az IKON a kezdetektől magáénak vallotta a filozófiát, miszerint a hazai kulinária ízei igenis megmutathatóak egy könnyedebb, ha úgy tetszik, elegánsabb stílusban anélkül, hogy akár a karakterükből, akár az ízeikből veszítenének.

Helyi alapanyagokra építve és a szezonalitást figyelembe véve állítják össze az étlapot, aki még a szezonban érkezik, az megkóstolhatja például az isteni kovászosuborka-levest pisztránggal és kaviárral vagy a bárányt lecsóval és merguez kolbásszal.

Külön tiszteletre méltó, hogy az étlapon külön helyet szenteltek, „Hagyomány másként” címmel az igazi klasszikusoknak, úgyis mint túrós tészta, brassói és marhapörkölt juhtúrós galuskával. Maradandó éttermi élmény, egyszer mindenkinek ki kell próbálni.

IKON Restaurant forrás

IKON Restaurant

Debrecen, Piac utca 23.

Nyitvatartás: kedd-szombat 11.30-22.30

Black Sheep Kávéház és Konyha

A debreceni Black Sheep már a nyitáskor sem csak kávézóként határozta meg magát, de az biztos, hogy a kezdetektől odafigyelnek rá, hogy mindig minőségi kávéval várják a vendégeiket. Impozáns bisztróétlapjuk van burgerrel, pizzával és klassz tésztás fogásokkal, de az én kedvencem mégis csak a Black Sheep brunch-ajánlata.

Van amerikai reggeli gofrival, baconnel, tükörtojással, juharsziruppal, ahogy azt a filmekből ismerjük, de a klasszikusok kedvelői kérhetik a bajor menüt ementális kolbásszal, savanyú káposztával, bajor mustárral és pereccel.

A legjobb mégis az, hogy egy átdorbézolt éjszaka után akár töltött bundás kenyérrel vagy Black Sheep marhagulyással is kúrálhatjuk magunkat. Egy szó, mint száz, testnek-léleknek jót tesz, ha ellátogattok a Csapó utcába, én előre szóltam!

Black Sheep Kávéház és Konyha forrás

Black Sheep Kávéház és Konyha

Debrecen, Csapó utca 6.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-20.15, szombat – vasárnap 9.00-20.15

Címlapfotó: Víghkovász Pékbisztró