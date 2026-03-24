Sonkasteak tojással, sült répával és tormás krumplipürével
Hozzávalók
tormás krumplipüré
sült répa
sonkasteak és tojás
-
250 g főtt sonka
-
40 g vaj
-
2 ek olívaolaj
-
-
2 db tojás
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 32 g
Zsír
-
Összesen 60.5 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 255 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 707.5 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 16 mg
-
Kálcium 160 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 66 mg
-
Foszfor 258 mg
-
Nátrium 202 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 61.8 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 322.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1432 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 45 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 34 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 78 micro
-
Kolin: 184 mg
-
Retinol - A vitamin: 312 micro
-
α-karotin 4642 micro
-
β-karotin 11118 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 602 micro
Elkészítés
tormás krumplipüré
- A burgonyát felkockázzuk, sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük.
- Hozzáöntjük a felmelegített tejet, a puha vajat, a frissen reszelt tormát, majd sózzuk-borsozzuk. Kéz robotgéppel vagy hagyományos burgonyatörővel krémesre dolgozzuk.
sült répa
- A répákat félbevágjuk, majd lobogó vízben kb. 5 perc alatt előfőzzük. A forró vízből egyből tegyük át jeges vízfürdőbe, hogy megálljon a főzési folyamat és szép színe maradjon a répának.
- A répákat összeforgatjuk az olívaolajjal és sütőtepsibe fektetjük őket egymás mellé. Meglocsoljuk a tetejüket mézzel, sózzuk-borsozzuk, majd 210 fokon kb. 10 perc alatt készre sütjük.
sonkasteak és tojás
- A maradék húsvéti sonkából kb. 1-1,5 centis szeleteket vágunk. Egy serpenyőben megolvasztjuk a vajat az olívaolajjal, majd mindkét oldalán alaposan lepirítjuk a sonkaszeleteket.
- A húst ezután kiszedjük, a helyére pedig jöhetnek a tojások, amiket már sózunk-borsozunk is.
- Jöhet a tálalás: a tányéron szétterítjük a burgonyapürét, ráhelyezzük a sonkasteaket és a tükörtojást, és meglocsoljuk a maradék ízes, forró olvasztott vajat a serpenyőből. Mellészedjük a sült répát, majd az egész tetejét megszórjuk borssal és kevés frissen reszelt tormával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 210 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
El se hisszük, hogy korábban még nem készítettünk sonkasteaket a maradék húsvéti sonkából, de ezentúl biztosan visszatérő vendég lesz, ha maradékmentésről van szó! Fél óra alatt összedobható, laktató és elegáns kinézetű - kinézetre inkább elegáns éttermi fogásra hajaz, mint húsvéti maradékokból készült receptnek.