Sulikezdés

2026.08.15.

Válságos helyzetben az egyik legkedveltebb gyümölcsünk: soha olyan kevés nem termett, mint idén

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Rendkívül gyenge almatermésre számítanak idén Magyarországon: az Alma Terméktanács friss előrejelzése szerint mindössze mintegy 135 ezer tonna alma teremhet, ami a statisztikák kezdete óta a legalacsonyabb mennyiség lehet.

A helyzet már tavaly is aggasztó volt. 2025-ben körülbelül 170 ezer tonna almát takarítottak be Magyarországon, ami akkor történelmi mélypontnak számított. Az idei termés azonban ezt is jelentősen alulmúlhatja, akár mintegy ötödével.

Alma
Válságos helyzetben az egyik legkedveltebb gyümölcsünk: soha olyan kevés nem termett, mint idén

Mi ennek az oka?

A terméskiesés hátterében elsősorban az aszály áll. Nemcsak Magyarországon, hanem Európa jelentős részén kedvezőtlenek voltak a körülmények az almatermesztés számára. A vízhiány miatt a gyümölcsök is kisebbek lehetnek a megszokottnál, ami tovább ronthatja a gazdák helyzetét.

A gyenge termés előbb-utóbb a boltokban is éreztetheti a hatását. Az Alma Terméktanács szerint ugyanakkor az árak emelkedését egyelőre mérsékelheti, hogy az előző szezonból még jelentős mennyiségű alma maradt az európai raktárakban. Ez átmenetileg enyhítheti a kínálati hiányt.

Almát szedő kéz
A terméskiesés hátterében elsősorban az aszály áll

Az árakra is hatással lesz a termés mennyisége

A készletek azonban fokozatosan csökkenhetnek. A terméktanács várakozása szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a tartalékok, amely már az alma árának számottevő emelkedését is előidézheti.

Az idei év így nemcsak a magyar almatermesztők számára jelenthet komoly problémát, hanem a fogyasztók számára is: ha a gyenge terméshez alacsonyabb készletek társulnak, a következő hónapokban egyre drágább lehet az alma.

Forrásunk volt.

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