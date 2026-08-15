Válságos helyzetben az egyik legkedveltebb gyümölcsünk: soha olyan kevés nem termett, mint idén

A helyzet már tavaly is aggasztó volt. 2025-ben körülbelül 170 ezer tonna almát takarítottak be Magyarországon, ami akkor történelmi mélypontnak számított. Az idei termés azonban ezt is jelentősen alulmúlhatja, akár mintegy ötödével.
Mi ennek az oka?
A terméskiesés hátterében elsősorban az aszály áll. Nemcsak Magyarországon, hanem Európa jelentős részén kedvezőtlenek voltak a körülmények az almatermesztés számára. A vízhiány miatt a gyümölcsök is kisebbek lehetnek a megszokottnál, ami tovább ronthatja a gazdák helyzetét.
A gyenge termés előbb-utóbb a boltokban is éreztetheti a hatását. Az Alma Terméktanács szerint ugyanakkor az árak emelkedését egyelőre mérsékelheti, hogy az előző szezonból még jelentős mennyiségű alma maradt az európai raktárakban. Ez átmenetileg enyhítheti a kínálati hiányt.
Az árakra is hatással lesz a termés mennyisége
A készletek azonban fokozatosan csökkenhetnek. A terméktanács várakozása szerint jövő tavaszra olyan alacsony szintre kerülhetnek a tartalékok, amely már az alma árának számottevő emelkedését is előidézheti.