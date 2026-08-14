A mosás teljesen hétköznapi tevékenység, amit a legtöbben az adott textil címkéje alapján végeznek. Ha viszont nem vagy elégedett a törülközök milyenségével mosás után, akkor hadd áruljuk el mai Otthon Tippünkben, milyen házi keverék teszi igazán puhává és illatossá őket. Azt eláruljuk, hogy öblítőt nem használunk hozzá.

Ki ne akarna illatos, ráadásul puha törülközőt használni? Mégis, hiába a sokféle ajánlás és a finom illatú öblítők, ha igazán hatásos praktikát szeretnél, akkor készítsd magad az öblítőt!

Öblítő helyett ezt a házi keveréket használd, hogy igazán illatosak és puhák legyenek a törülközők

Laura Giraldo takarítási szakértő megosztja saját, jól bevált törülközőmosási tippjét, amihez igazán nem lesz sok mindenre szükséged. Fontos betartandó szabály, hogy:

a törülközőket külön mossuk ,

, ne kerüljön melléjük semmilyen ruhadarab vagy egyéb háztartási textília,

illetve hogy ne töltsük túl a gépet, legyen hely a megfelelő tisztításhoz!

Puha és illatos fehér ecetet és egy csepp illóolajat tegyünk a megfelelő rekeszbe (az öblítő helyére). És, hogy mitől lesz puha és illatos a törülköző ? A puhaság eléréséhez adjunk egy kis nátrium-perkarbonátot a dobba, ez segít a foltokat és a szagokat is eltávolítani. Az öblítő helyettés egy csepptegyünk a megfelelő rekeszbe (az öblítő helyére).

Fontos, hogy a hőfokra is odafigyeljünk: forró, akár 60 fokos mosást indítsunk.

Milyen gyakran érdemes mosni a törülközőket?

A törülközők mosásának gyakorisága régóta vita tárgya. Míg egyesek minden használat után kimossák őket, mások akár két hétnél is tovább használják ugyanazt a darabot. A szakértők szerint azonban érdemes megtalálni az arany középutat.

Egy, az Egyesült Királyságban készült felmérés kapcsán Sally Bloomfield, a háztartási higiénia és a fertőző betegségek megelőzésének szakértője a BBC-nek arról beszélt, hogy a törülközőket legalább hetente egyszer ajánlott kimosni.

A törülközők mosásának gyakorisága régóta vita tárgya

Bár egy törülköző ránézésre tisztának tűnhet, használat közben nedvességet, elhalt hámsejteket és különböző mikroorganizmusokat gyűjthet össze.

A leggyakoribb hibák a törülközők mosásakor

A törülközők mosása elsőre egyszerű feladatnak tűnik, mégis akad néhány gyakori hiba, amely ronthatja a tisztítás hatékonyságát. A takarítási szakértők szerint érdemes néhány alapvető szabályt betartani, hogy a törülközők hosszabb ideig frissek, puhák és kellemes illatúak maradjanak.

Laura Giraldo, otthoni takarítási szakértő szerint többek között arra kell figyelni, hogy ne használjunk a szükségesnél több mosószert vagy túl sok öblítőt. Emellett fontos, hogy ne tömjük tele a mosógépet, mert így a víz és a mosószer nehezebben járja át a textíliákat, ami kevésbé hatékony tisztításhoz vezethet.

Legalább ennyire fontos a megfelelő szárítás is.

Jó tanács: A törülközőket csak akkor érdemes eltenni, amikor teljesen megszáradtak!

A nedvesen vagy nyirkosan tárolt textíliák ugyanis kedvező környezetet teremthetnek a baktériumok, penészgombák és más mikroorganizmusok elszaporodásához.

A megfelelő mosás és szárítás tehát nemcsak a törülközők frissessége és puhasága miatt fontos, hanem a higiénia szempontjából is.

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