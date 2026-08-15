Így tárold megfelelően ezt az olcsó zöldséget, ami a szíved egészségének őrzője lehet

Egy zöldség, ami nem nemcsak elengedhetetlen a magyar konyhában, de kvercetinben gazdag, és kutatások szerint a szív-érrendszer egészségét is támogathatja. Így tárold, hogy sokáig friss maradjon!

A hagyma szinte észrevétlenül épül be a mindennapi étrendünkbe: ott van a pörköltek, levesek, raguk, saláták és mártások alapjaként, sokszor mégsem gondolunk rá úgy, mint értékes zöldségre. Pedig a vöröshagyma nemcsak ízesebbé teszi az ételeket, hanem olyan növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek miatt a kutatók a szív-érrendszerre gyakorolt lehetséges kedvező hatását is vizsgálják.

A hagyma egyik legérdekesebb összetevője a kvercetin nevű flavonoid, ami egy antioxidáns növényi vegyület, amelyből a hagymafélék jó étrendi forrásnak számítanak. A kvercetint többek között a vérnyomással, a gyulladásos folyamatokkal, az oxidatív stresszel és a vérzsírokkal összefüggésben is vizsgálták.

Kutatás Egy 2023-as szisztematikus áttekintés és metaelemzés 14 randomizált kontrollált vizsgálat eredményeit összegezte, és a hagymafogyasztás, illetve hagymakiegészítés több kardiometabolikus paraméterre gyakorolt kedvező hatását találta, többek között az LDL-koleszterin, az összkoleszterin és a vérnyomás tekintetében. A kutatók ugyanakkor további vizsgálatokat tartanak szükségesnek.

Úgy tűnik, nemcsak az számít, hogy rendszeresen kerüljön hagyma a tányérodra, hanem az is, hogy a megvásárolt hagymát megfelelően tárold, hiszen a helytelen körülmények között gyorsabban megpuhulhat, kihajthat vagy megpenészedhet.

Mi legyen a csírázó hagymával?

A kihajtott hagyma látványa sokakat elbizonytalanít, pedig a csírázás önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hagymát ki kell dobni, ha a hagyma kemény, nem penészes, nem nyálkás és nincs kellemetlen szaga, a zöld hajtás eltávolítása után felhasználható. A valóban romlott hagymát viszont ne próbáld megmenteni: ha puha, nyálkás, penészes vagy kellemetlen szagú, inkább dobd ki. A csírázás ugyanakkor azt jelzi, hogy a hagyma már veszített az optimális tárolhatóságából, ezért ilyenkor érdemes minél hamarabb felhasználni.

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Miért lehet jó a szívednek a hagyma?

A hagyma egyik legérdekesebb növényi vegyülete a kvercetin, amely a flavonoidok közé tartozik, és antioxidáns tulajdonságai miatt is kutatják.

A kvercetin vérnyomásra gyakorolt hatását vizsgáló metaelemzés szerint a kiegészítés egyes csoportokban kedvező változással járt a vérnyomásértékekben. Mindez nem azt jelenti, hogy a hagyma gyógyszerként működik, hanem azt, hogy egy zöldségekben gazdag, kiegyensúlyozott étrend részeként érdekes lehet a szív-érrendszer szempontjából, ám legyél körültekintő, vannak, akiknek kifejezetten érdemes kerülni a fogyasztását.

Tudtad? A vöröshagyma a kvercetin egyik jelentős étrendi forrása. A pontos mennyisége azonban függhet többek között a hagyma fajtájától, termesztési körülményeitől és feldolgozásától, ezért nem minden hagymában található ugyanannyi ebből a növényi vegyületből.

Ne csak a pörköltbe kerüljön

A hagyma egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül egyszerűen beilleszthető a mindennapi étrendbe, nem kell különleges recepteket keresned hozzá:

salátákban, levesekben, zöldséges ragukban, szendvicsekben, sült zöldségek mellett vagy akár önálló köretként is helyet kaphat, gondoljunk csak a zsíros deszkára.

Összegzés

A hagyma jóval több egyszerű ízesítőnél: kvercetinben gazdag zöldség, amelynek lehetséges szív-érrendszeri előnyeit több kutatás is vizsgálta. A jelenlegi eredmények alapján érdemes rendszeresen fogyasztani, de természetesen nem önmagában, hanem egy változatos, zöldségekben gazdag étrend részeként, ha pedig egyszerre nagyobb mennyiséget vásárolsz belőle, a megfelelő tárolással sokáig megőrizheted a minőségét.

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