7 egészséges gabona, amely egyensúlyban tartja a koleszterinszinted

Bizony, az egészséges, teljes értékű gabonafajták még a koleszterinünkre is jó hatással vannak - a bélflóra egészségéről nem is beszélve!

A magas koleszterinszint sokaknál hosszú ideig észrevétlenül alakul ki, pedig az életmódnak – ezen belül az étrendnek – fontos szerepe lehet a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.

Tudtad azonban, hogy bizonyos alapanyagok rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb koleszterinszinthez?

A teljes értékű gabonák különösen értékes részei lehetnek egy szívbarát étrendnek. A finomított gabonákkal szemben ezek nem veszítik el a gabonaszem külső rétegeit és csíráját, így több rostot, vitamint, ásványi anyagot és növényi eredetű hasznos vegyületet tartalmaznak.

A teljes értékű gabonák értékes részei lehetnek egy szívbarát étrendnek

A bennük található oldható rostok – például a béta-glükán – különösen érdekesek a koleszterinszint szempontjából. Ezek az emésztőrendszerben képesek megkötni bizonyos koleszterinmolekulákat, így azok könnyebben távozhatnak a szervezetből. A gabonafélék emellett a bélflóra egészségét is támogathatják, ami szintén összefügghet az anyagcsere-folyamatokkal.

Kattints a képre, és nyílik a galéria az ideális koleszterinszintnek kedvező gabonákkal!

7 fotó

Receptajánló a fenti gabonákkal:

Fontos azonban kiemelni:

az említett gabonák fogyasztása önmagában nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy a kiegyensúlyozott életmódot. A rendszeres mozgás, a megfelelő testsúly fenntartása, a dohányzás és alkohol kerülése és a változatos étrend együtt járulhat hozzá a szív- és érrendszer védelméhez!

6 gyulladáscsökkentő gabonafajta, amit gyakrabban egyél – Némelyikről szinte biztos, hogy nem hallottál

Forrásunk volt.