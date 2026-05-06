Tejszínes-spárgás csirke
Hozzávalók
Az ételhez
-
600 g csirkemellfilé
-
600 g zöldspárga
-
2 ek vaj
-
1 ek olívaolaj
-
3 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 tk citromhéj
-
300 ml zöldség alaplé
-
200 ml főzőtejszín
-
100 g parmezán sajt
- 77% Víz
Fehérje
-
Összesen 46.8 g
Zsír
-
Összesen 23.7 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 159 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1746.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 44 mg
-
Kálcium 388 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 73 mg
-
Foszfor 600 mg
-
Nátrium 635 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 259.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 202 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 46 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 72 micro
-
Kolin: 155 mg
-
Retinol - A vitamin: 158 micro
-
α-karotin 9 micro
-
β-karotin 510 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 746 micro
Fehérje
-
Összesen 187 g
Zsír
-
Összesen 95 g
-
Telített zsírsav 48 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 31 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 636 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6987.6 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 177 mg
-
Kálcium 1553 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 294 mg
-
Foszfor 2400 mg
-
Nátrium 2540 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31.1 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 1037 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 806 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 30 mg
-
D vitamin: 29 micro
-
K vitamin: 186 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 62 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 287 micro
-
Kolin: 620 mg
-
Retinol - A vitamin: 633 micro
-
α-karotin 38 micro
-
β-karotin 2041 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2984 micro
Fehérje
-
Összesen 10.1 g
Zsír
-
Összesen 5.1 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 34 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 378.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 84 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 130 mg
-
Nátrium 138 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 56.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 44 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 34 mg
-
Retinol - A vitamin: 34 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 110 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 162 micro
Elkészítés
Az ételhez
- A csirkemelleket sózzuk borsozzuk és lepirítjuk egy evőkanál vaj és olívaolaj keverékén.
- A megpirult csirkemelleket félretesszük, majd átszűrjük a serpenyőben maradt zsiradékot egy másik, nagyobb edénybe, melyben el fog férni később az összes hozzávaló.
- A spárgákat megmossuk, és letörjük a fás részüket.
- A leszűrt zsiradékot elkezdjük újramelegíteni, reszelünk bele citromhéjat és fokhagymát, majd beletesszük a korábban megtisztított spárgát. Fűszerezzük sóval, borssal és addig pirítjuk, míg a spárga nagyjából félig megpuhul, ezek után kiszedjük és félretesszük.
- Az üres serpenyőbe beleöntjük a zöldség alaplét és visszatesszük a lepirított csirkét. Kb. 8-10 percig pároljuk fedő alatt az alaplében.
- Miután a csirke megfőtt, beleöntjük a serpenyőbe a tejszínt, visszatesszük a spárgát és hozzáadunk kb. egy evőkanálnyi vajat.
- Reszelünk rá parmezánt és hagyjuk, hogy a szaft kissé besűrűsödjön. Fűszerezzük még sóval és borssal, ha szükséges.
- Tálaláshoz szeleteljük fel a csirkét és reszeljünk rá parmezánt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 25 p
Ez a recept meglepően egyszerű, mégis elegáns, krémes, szaftos tökéletes választás egy gyors, de különleges ebédhez vagy vacsorához. Szerintünk sült krumplival a legfinomabb, de a rizs vagy akár a tészta is passzol hozzá.