31 üde, színes és zöldségektől roskadozó étel a májusi napokra

Anyák napi hétvégével indítunk, így édes élvezetekkel és könnyű, színes salátákkal is meglepheted édesanyádat. Azonban májusi receptajánlónk sok más finomságot tartogat, felhasználva a hónap zöldség- és gyümölcskínálatát, így vessétek bele magatokat a sütés-főzés élvezetébe!
Lássuk, milyen színes, illatos fogásokat sütünk-főzünk májusban!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű312Kalória5.5gFehérje40.6gSzénhidrát14.5gZsír
Tízóraira és uzsonnára is pazar választás ez az eperrel felturbózott könnyű piskóta.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes431Kalória46.2gFehérje4.5gSzénhidrát25gZsír
Szupersztár zöldséget ismerhetünk meg a spárga személyében, aminek csirkébe töltve is tökéletes helye van.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű510Kalória20gFehérje65.7gSzénhidrát17.2gZsír
Krémes, laktató és nem utolsósorban egyszerű fogásról van szó.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű165Kalória6.4gFehérje25.5gSzénhidrát5.9gZsír
10 perced, még annyi sincs, hogy gyorsan összedobj valamit? Ez a recept neked szól.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű375Kalória13.9gFehérje24.8gSzénhidrát24.6gZsír
A tavaszi zöldségeknek ott a helye majdnem minden fogásban. A spárga és a zöldborsó ráadásul remek barátok, süssük őket pitébe együtt.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1160Kalória17.2gFehérje135.1gSzénhidrát60.4gZsír
Hogy lehet egy fish and chips vegán? Az articsóka gondoskodik róla.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű733Kalória6.9gFehérje76.4gSzénhidrát45.7gZsír
Minél csokisabb, annál jobb, nem igaz? Pláne, ha eperrel koronázzuk meg.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes376Kalória13.2gFehérje48.3gSzénhidrát15.3gZsír
Az édes élvezetek sem maradhatnak el, éppen ezért a hónap gyümölcsei is felhasználásra kerülnek (a rebarbara ugyan zöldség, de gyümölcsként viselkedik süteménybe sütve).
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű548Kalória20.4gFehérje85.5gSzénhidrát12.1gZsír
A tojásos nokedli egy igazi komfortkaja, amire nemigen lehet nemet mondani. Ez a változat még izgalmasabb, tavaszias kiadásban érkezik, mint a megszokott.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű797Kalória65.4gFehérje105.5gSzénhidrát13.9gZsír
Ha gyors, bonyolult lépésektől mentes ebéd- vagy vacsoraötlet kell, megtaláltad.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű230Kalória10.2gFehérje27.9gSzénhidrát9.4gZsír
Szupersztár zöldséget fektetünk jénaiba krumplival kiegészítve, hogy a sütőben süljön készre. Nem nagy meló, mégis nagy élvezet.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1111Kalória46.8gFehérje129.5gSzénhidrát45.3gZsír
Imádjuk a rakottasokat, mert végtelenül variálható, egyszerű, szinte önmagát elkészítő fogások.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű494Kalória9.5gFehérje63.1gSzénhidrát23.1gZsír
Frissítő torta érkezik a jó idővel párhuzamosan!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű274Kalória15.4gFehérje14.1gSzénhidrát17.8gZsír
Gyors, egyszerű és igazán tavaszias feltételekkel megkoronázott fogás.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1420Kalória78.5gFehérje92.8gSzénhidrát83gZsír
Tegyünk tavasziassá egy igazi klasszikust friss zöldfűszerekkel, tálaljuk apró újburgonyával, és tunkoljuk házi készítésű spenótos pestóba!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű65Kalória0.9gFehérje12gSzénhidrát2.2gZsír
A zsenge karalábé nem csak levesbe jó... salátába téve még jobb!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.4gFehérje31.1gSzénhidrát42.3gZsír
Ha már úgy érzed, kifogytál a csirkevariációkból, akkor less rá erre a receptre. Nem fogod megbánni!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1950Kalória40gFehérje103.7gSzénhidrát155.1gZsír
Roppanós karalábé sajttal karöltve... nemigen kívánhatunk ennél többet.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű386Kalória12.7gFehérje11.8gSzénhidrát32.6gZsír
Az biztos, hogy a hónapban nem mellőzzük a sok zöldséget, ez is egy fél óra alatt összedobható laktató fogás.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű502Kalória25.7gFehérje46.2gSzénhidrát24.6gZsír
Nem kell sok minden ahhoz, hogy jól lakjunk. Ez az egytálétel például egyszerűen gondoskodik rólunk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1084Kalória17.1gFehérje95.5gSzénhidrát72.6gZsír
Jól gondoljuk, hogy az epres finomságokból sosem elég?
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű213Kalória9.4gFehérje15.7gSzénhidrát12.8gZsír
A burgonya és a tavaszi zöldségek nagyot mennek közösen. Íme, az új kedvenc recepted!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű458Kalória32.4gFehérje29.2gSzénhidrát25.1gZsír
Igazán nem kell sok a boldogsághoz, pláne, ha minden adott, hogy ezt a húsmentes tortillát elkészítsd.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű431Kalória12.9gFehérje25.2gSzénhidrát31.2gZsír
Spenótos-fetás-póréhagymás tölteléket rejtenek ezek az olívaolajjal rétegezett, ropogós tésztalapok.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű575Kalória12gFehérje99.4gSzénhidrát12.9gZsír
Ez a tejberizs akár reggelinek is beillő, mesés kanalaznivaló.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes607Kalória31.8gFehérje56.3gSzénhidrát28.7gZsír
Mutatós, laktató és húsmentes fogás, amit hétköznapokra és vendégvárós napokra is tudunk ajánlani.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória3.2gFehérje30.1gSzénhidrát21.4gZsír
Ismét egy rakottas, kicsit másképp, de egy pillanatnyi bizonytalanság se legyen bennetek.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű560Kalória35.8gFehérje8.6gSzénhidrát42gZsír
Mozzarella, póréhagyma és pár tojás: kész is a tökéletes reggeli.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes428Kalória21.3gFehérje60.8gSzénhidrát11.4gZsír
Zsenge zöldségek, ami mellől nem maradhat el valamilyen ízletes levesbetét. Válasszatok kedvetekre!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű623Kalória20.5gFehérje61.2gSzénhidrát33.1gZsír
Előételnek is beilló sós falatka, ami akkor sem hagy cserben, ha épp vendégek érkeznek.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű410Kalória11.9gFehérje45.7gSzénhidrát19.6gZsír
Hiába az egyre melegedő időjárás, egy tartalmas leves minden időben jól esik!