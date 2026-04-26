A klasszikus magaságyások ideje lassan leáldozóban van. Egy új, letisztult és fenntartható megoldás veszi át a helyüket a modern kertekben.

A kertépítési trendek folyamatosan változnak, és egyre inkább a természetes hatású, alacsony fenntartású megoldások kerülnek előtérbe. A korábban népszerű magaságyások helyét sok helyen már a kavicságyások veszik át, amelyek nemcsak esztétikusabbak, hanem praktikusabbak is lehetnek bizonyos környezetben.

Lejárt a magaságyások kora – Ez az új megoldás hódította meg a kerteket

Miért szorulnak háttérbe a magaságyások?

A magaságyások egyik legnagyobb előnye, hogy kényelmesebbé teszik a kertészkedést, hiszen nem kell mélyre hajolni, és a talaj minősége is jobban kontrollálható. Ugyanakkor az anyaghasználatuk problémákat okozhat: a fa idővel elkorhad, a fém pedig nyáron túlhevülhet, ami akár a növényeknek is árthat.

Kisebb kertekben ráadásul a masszív keretek vizuálisan zsúfolttá tehetik a teret.

Egyre többen keresnek ezért olyan megoldásokat, amelyek könnyedebbek, természetesebb hatásúak és jobban illeszkednek a környezetbe.

A kavicságyás előnyei

A kavicságyás egyik legfontosabb előnye a víztakarékosság. A kavicsréteg csökkenti a párolgást, így a talaj hosszabb ideig megőrzi a nedvességet. A növények ennek hatására mélyebb gyökérzetet fejlesztenek, ami ellenállóbbá teszi őket a száraz időszakokkal szemben.

Karbantartási szempontból is kedvező választás: a kavics nem bomlik le, nem igényel cserét, és a gyomok is nehezebben jelennek meg benne.

Megfelelő alapozással – például jó vízelvezetéssel és geotextília használatával – hosszú éveken át stabil marad.

Milyen növények illenek bele?

A kavicságyás nem minden növény számára ideális. Elsősorban szárazságtűrő fajokat érdemes választani, amelyek jól alkalmazkodnak a melegebb, szárazabb környezethez. Ilyenek például a levendula, a zsálya, a kövirózsa vagy különböző díszfüvek.

Fontos, hogy ezek a növények kevesebb tápanyagot igényelnek, és jobban viselik az időjárás szélsőségeit. Ez különösen előnyös a forró, csapadékszegény nyarak idején.

Mire figyeljünk a kialakításkor?

A tartós és jól működő kavicságyás alapja a megfelelő előkészítés. El kell távolítani a gyomos felső talajréteget, majd egy vízáteresztő geotextíliát lefektetni. Erre kerül legalább 15–20 centiméter vastag kavicsréteg.

Fontos a vízelvezetés biztosítása is, mert a pangó víz károsíthatja a növények gyökereit.

Bár a kavicságyás kevesebb gondozást igényel, teljesen nem mentesít a kertészkedés alól – időnkénti öntözésre és minimális karbantartásra továbbra is szükség van.

