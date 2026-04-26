Otthon

2026.04.26.

Lejárt a magaságyások kora – Ez az új megoldás hódította meg a kerteket

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A klasszikus magaságyások ideje lassan leáldozóban van. Egy új, letisztult és fenntartható megoldás veszi át a helyüket a modern kertekben.

A kertépítési trendek folyamatosan változnak, és egyre inkább a természetes hatású, alacsony fenntartású megoldások kerülnek előtérbe. A korábban népszerű magaságyások helyét sok helyen már a kavicságyások veszik át, amelyek nemcsak esztétikusabbak, hanem praktikusabbak is lehetnek bizonyos környezetben.

Miért szorulnak háttérbe a magaságyások?

A magaságyások egyik legnagyobb előnye, hogy kényelmesebbé teszik a kertészkedést, hiszen nem kell mélyre hajolni, és a talaj minősége is jobban kontrollálható. Ugyanakkor az anyaghasználatuk problémákat okozhat: a fa idővel elkorhad, a fém pedig nyáron túlhevülhet, ami akár a növényeknek is árthat.

Kisebb kertekben ráadásul a masszív keretek vizuálisan zsúfolttá tehetik a teret.

Egyre többen keresnek ezért olyan megoldásokat, amelyek könnyedebbek, természetesebb hatásúak és jobban illeszkednek a környezetbe.

A kavicságyás előnyei

A kavicságyás egyik legfontosabb előnye a víztakarékosság. A kavicsréteg csökkenti a párolgást, így a talaj hosszabb ideig megőrzi a nedvességet. A növények ennek hatására mélyebb gyökérzetet fejlesztenek, ami ellenállóbbá teszi őket a száraz időszakokkal szemben.

Karbantartási szempontból is kedvező választás: a kavics nem bomlik le, nem igényel cserét, és a gyomok is nehezebben jelennek meg benne.

Megfelelő alapozással – például jó vízelvezetéssel és geotextília használatával – hosszú éveken át stabil marad.

Milyen növények illenek bele?

A kavicságyás nem minden növény számára ideális. Elsősorban szárazságtűrő fajokat érdemes választani, amelyek jól alkalmazkodnak a melegebb, szárazabb környezethez. Ilyenek például a levendula, a zsálya, a kövirózsa vagy különböző díszfüvek.

Fontos, hogy ezek a növények kevesebb tápanyagot igényelnek, és jobban viselik az időjárás szélsőségeit. Ez különösen előnyös a forró, csapadékszegény nyarak idején.

Mire figyeljünk a kialakításkor?

A tartós és jól működő kavicságyás alapja a megfelelő előkészítés. El kell távolítani a gyomos felső talajréteget, majd egy vízáteresztő geotextíliát lefektetni. Erre kerül legalább 15–20 centiméter vastag kavicsréteg.

Fontos a vízelvezetés biztosítása is, mert a pangó víz károsíthatja a növények gyökereit.

Bár a kavicságyás kevesebb gondozást igényel, teljesen nem mentesít a kertészkedés alól – időnkénti öntözésre és minimális karbantartásra továbbra is szükség van.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Csüngő szamócák
Otthon

5 zöldség, ami mellett a szamóca kivételesen jól érzi magát,...

A szamóca termesztése sokak számára egyszerűnek tűnik, mégis gyakran előfordul, hogy a növény nem hozza a várt mennyiségű vagy minőségű termést. Ennek hátterében nemcsak az időjárási viszonyok vagy a tápanyagellátás állhat, hanem az is, hogy milyen növények találhatók a közvetlen közelében. A kertben ugyanis a növények nem elszigetelten élnek: folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással.

Nosalty

További cikkek

alvó nő gyógyszeres dobozzal
Otthon

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept