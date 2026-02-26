Tavaszidéző tonhalsaláta
Hozzávalók
A salátához
-
300 g lencse (konzerves)
-
150 g kígyóuborka
-
100 g retek
-
2 közepes db csemegeuborka
-
1 db újhagyma
-
180 g tonhalkonzerv
-
1 ek kapor
-
1 teáskanál olívaolaj
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
Az öntethez
A salátához
-
150g lencse528 kcal
-
75g kígyóuborka11 kcal
-
50g retek7 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
-
46g újhagyma9 kcal
-
90g tonhalkonzerv178 kcal
-
2g kapor1 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Az öntethez
A salátához
-
300g lencse1056 kcal
-
150g kígyóuborka22 kcal
-
100g retek14 kcal
-
80g csemegeuborka19 kcal
-
92g újhagyma18 kcal
-
180g tonhalkonzerv356 kcal
-
3g kapor1 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Az öntethez
A salátához
-
30.6g lencse108 kcal
-
15.3g kígyóuborka2 kcal
-
10.2g retek1 kcal
-
8.2g csemegeuborka2 kcal
-
9.4g újhagyma2 kcal
-
18.3g tonhalkonzerv36 kcal
-
0.3g kapor0 kcal
-
0.4g olívaolaj4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Az öntethez
Fehérje
-
Összesen 130.8 g
Zsír
-
Összesen 27.9 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 38 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3072.4 g
-
Cink 13 mg
-
Szelén 140 mg
-
Kálcium 281 mg
-
Vas 24 mg
-
Magnézium 245 mg
-
Foszfor 1527 mg
-
Nátrium 837 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 210.9 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 36 mg
Víz
-
Összesen 468.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 106 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 53 mg
-
D vitamin: 485 micro
-
K vitamin: 238 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 31 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1526 micro
-
Kolin: 368 mg
-
Retinol - A vitamin: 54 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 471 micro
-
β-crypt 39 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 674 micro
Elkészítés
A salátához
- A züldségeket karikázzuk fel, majd egy salátástálban keverjünk össze alaposan minden hozzávalót.
Az öntethez
- Az öntet hozzávalóit jól keverjük el, majd tálaljuk a saláta mellé, vagy ráöntve.
- Ha a végén reszelünk rá egy kevés friss citromhéjat még aromásabb és frissebb lesz az étel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. Készítsétek el ti is ezt a friss ízekkel és vibráló színekkel teli, tavaszidéző salátát!