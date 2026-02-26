r
saláta halsaláta

Tavaszidéző tonhalsaláta

Fekete Melinda
Tányéron tálalt lencsés tonhalsaláta, retekkel uborkával és friss kaporral, a közepén joghurtos öntettel, olívaolajjal meglocsolva.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A salátához

Az öntethez

797
Kalória
65.4g
Fehérje
105.5g
Szénhidrát
13.9g
Zsír
234.3g
Víz
19.1g
Koleszterin
17.9g
Élelmi rost
7.1g
Cukor
  • 16% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A salátához

Az öntethez

Összesen 797 kcal
  • 16% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    130.8 g

Zsír

  • Összesen
    27.9 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    38 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3072.4 g
  • Cink
    13 mg
  • Szelén
    140 mg
  • Kálcium
    281 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    245 mg
  • Foszfor
    1527 mg
  • Nátrium
    837 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    210.9 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    36 mg

Víz

  • Összesen
    468.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    106 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    53 mg
  • D vitamin:
    485 micro
  • K vitamin:
    238 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    31 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1526 micro
  • Kolin:
    368 mg
  • Retinol - A vitamin:
    54 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    471 micro
  • β-crypt
    39 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    674 micro
Összesen 162 kcal

Elkészítés

A salátához

  1. A züldségeket karikázzuk fel, majd egy salátástálban keverjünk össze alaposan minden hozzávalót.

Az öntethez

  1. Az öntet hozzávalóit jól keverjük el, majd tálaljuk a saláta mellé, vagy ráöntve.
  2. Ha a végén reszelünk rá egy kevés friss citromhéjat még aromásabb és frissebb lesz az étel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. Készítsétek el ti is ezt a friss ízekkel és vibráló színekkel teli, tavaszidéző salátát!

