Klasszikus krumplis tészta
Hozzávalók
A krumplis tésztához
-
80 g sertészsír
-
1 nagy db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 közepes db paprika
-
1 kis db paradicsom
-
1 teáskanál paprikakrém
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
800 g burgonya
-
4 dl víz
-
500 g tészta (fodros nagykocka)
- 4% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 5% Zsír
A krumplis tésztához
-
20g sertészsír180 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
25g paprika4 kcal
-
20g paradicsom4 kcal
-
1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g burgonya116 kcal
-
100g víz0 kcal
-
125g tészta464 kcal
- 4% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 5% Zsír
A krumplis tésztához
-
80g sertészsír722 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
100g paprika16 kcal
-
80g paradicsom14 kcal
-
2g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
800g burgonya462 kcal
-
400g víz0 kcal
-
500g tészta1855 kcal
- 4% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 5% Zsír
A krumplis tésztához
-
3.7g sertészsír34 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
4.7g paprika1 kcal
-
3.7g paradicsom1 kcal
-
0.1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
37.5g burgonya22 kcal
-
18.7g víz0 kcal
-
23.4g tészta87 kcal
- 4% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 5% Zsír
Elkészítés
A krumplis tésztához
- A zsíros megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát, majd hozzátesszük a szintén apróra vágott paprikát és paradicsomot és azokat is megdinszteljük.
- Ehhez az alaphoz hozzátesszük a paprikakrémet és a fűszereket és beletesszük a korábban kockákra vágott burgonyát. Felöntjük annyi vízzel, hogy épp ellepje és megkóstoljuk, hogy kell e még bele fűszer. Lefedjük és teljesen puhára főzzük a burgonyákat.
- Közben lobogó, sós vízben kifőzzük a tésztát.
- Mikor megfőttek a burgonyák, egy krumplinyomóval összenyomkodjuk őket, ezután belekeverhetjük a kifőtt tésztát és ezzel el is készültünk az étellel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal tálaljuk. Természetesen ennél az ételnél is érvényes, hogy ahány ház annyi szokás, azonban a klasszikus verzió fűszeres burgonya alappal és fodros nagykocka tésztával készül.