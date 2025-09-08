r
Klasszikus krumplis tészta

Fekete Melinda
Klasszikus krumplis tészta
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A krumplis tésztához

784
Kalória
20.2g
Fehérje
125.1g
Szénhidrát
22.1g
Zsír
304.2g
Víz
19g
Koleszterin
8.4g
Élelmi rost
7.2g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 5% Zsír

Összesen 148 kcal

Elkészítés

A krumplis tésztához

  1. A zsíros megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát, majd hozzátesszük a szintén apróra vágott paprikát és paradicsomot és azokat is megdinszteljük.
  2. Ehhez az alaphoz hozzátesszük a paprikakrémet és a fűszereket és beletesszük a korábban kockákra vágott burgonyát. Felöntjük annyi vízzel, hogy épp ellepje és megkóstoljuk, hogy kell e még bele fűszer. Lefedjük és teljesen puhára főzzük a burgonyákat.
  3. Közben lobogó, sós vízben kifőzzük a tésztát.
  4. Mikor megfőttek a burgonyák, egy krumplinyomóval összenyomkodjuk őket, ezután belekeverhetjük a kifőtt tésztát és ezzel el is készültünk az étellel.

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal tálaljuk. Természetesen ennél az ételnél is érvényes, hogy ahány ház annyi szokás, azonban a klasszikus verzió fűszeres burgonya alappal és fodros nagykocka tésztával készül.

