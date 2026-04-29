Egy épített kerti grill nemcsak hangulati elem, hanem szabályozott létesítmény is. Ha rossz helyre kerül, vitákat okozhat a szomszédokkal, sőt, hatósági eljárást is.

Egy saját kerti grill vagy kemence sokak számára a nyári életérzés része: baráti vacsorák, családi sütögetések, hosszú esték a szabadban. Sokan azonban még mindig abban a hitben élnek, hogy a saját telkükön bármit, bárhová felépíthetnek. A valóság ennél jóval szigorúbb – és akár komoly következményekkel is járhat, ha ezt figyelmen kívül hagyod.

Épített kerti grilletek van? – Akár le is bonthatják, ha így építetted fel

Az épített kerti grillek és kerti kemencék ugyanis nem csupán dekorációk. Mivel nyílt lánggal működnek és hőt sugároznak, a hatóságok tűzvédelmi szempontból vizsgálják őket, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más hasonló berendezésekre.

A 3 méteres szabály, amit sokan nem vesznek figyelembe

A leggyakoribb hiba az elhelyezésnél történik. Az előírások szerint az ilyen típusú építményeknél általában legalább három méter távolságot kell tartani a telekhatártól és a szomszédos épületektől.

Ez nem ajánlás, hanem kötelező biztonsági előírás, amely a tűz terjedésének megelőzését szolgálja.

Ez elsőre egyszerűnek tűnhet, de a mai, egyre kisebb telkeknél sokszor már eleve nehéz betartani. A probléma csak akkor derül ki, amikor már áll a grill – és ekkor jöhet a kellemetlen meglepetés.

Egy panasz is elég lehet

Sokan nem számolnak azzal, hogy akár egyetlen szomszédi bejelentés is elindíthat egy hatósági ellenőrzést. Ilyenkor a szakemberek helyszíni szemlét tartanak, és ha azt látják, hogy a grill vagy kemence túl közel került a telekhatárhoz vagy más épülethez, intézkedhetnek.

A legrosszabb forgatókönyv? Bontásra kötelezés. Ráadásul ez akkor is megtörténhet, ha az építmény már régóta kész van és használatban van.

Nem lehet kijátszani a szabályokat

Gyakori trükk, hogy a tulajdonosok megpróbálják másként megnevezni az építményt – például dekorációnak vagy mobil eszköznek hívják. A hatóságokat azonban nem az elnevezés érdekli, hanem az, hogy az adott szerkezet ténylegesen mit csinál.

Érdemes még az építés előtt megtervezni, hová is kerüljön

Ha hőt termel, nyílt lánggal működik, vagy hosszabb ideig sugároz meleget, akkor ugyanúgy a szigorú tűzvédelmi szabályok alá esik.

Nemcsak bosszúság, komoly pénz is múlhat rajta

Egy komolyabb kerti grill vagy kemence ma már több millió forintos beruházás is lehet. Ha ezt utólag bontani kell, nemcsak az anyag és a munka vész el, hanem az egész projekt gyakorlatilag nulláról indulhat újra.

Ezért különösen fontos, hogy már a tervezésnél figyelembe vedd a szabályokat – nem utólag próbálni korrigálni.

