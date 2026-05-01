Család

2026.05.01.

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a mulccsal

Szabó Anna

A mulcs az egyik legegyszerűbb és egyben leghasznosabb dolog, amit a kertünkért tehetünk – feltéve, hogy jól használjuk. Ha viszont rosszul alkalmazzuk, többet árthat, mint használ.

Ahogy a mondás tartja, az áprilisi esők májusi virágokat hoznak. De van még valami, ami legalább ennyit számít: egy jó réteg mulcs a virágágyásokban és a fák körül. Ez a módszer segít visszaszorítani a gyomokat, csökkenti a talaj kiszáradását, és kiegyenlíti a talaj hőmérsékletét, ahogy melegszik az idő. Ezek mind komoly előnyök – de van egy mulcsos hiba, amit sokan elkövetünk.

A túl sok mulcs problémája

A leggyakoribb hiba az, hogy túl vastagon terítjük le a mulcsot. Itt tényleg igaz, hogy a jóból is megárt a sok. Ha ugyanis túl vastag réteg kerül a földre, a víz nem jut el megfelelően a talajhoz.

Emellett a levegőáramlás is romlik, ami szó szerint „megfojthatja” a növények gyökereit.

Ez különösen veszélyes a sekély gyökérzetű növényeknél, például a rododendronoknál vagy az azáleáknál.

Milyen vastag legyen a mulcs?

A megfelelő vastagság növénytípustól függ:

- Fás szárú növényeknél (bokrok, futónövények): kb. 5 cm
- Évelő virágoknál: 2,5–5 cm
- Zöldségeknél és egynyáriaknál: kb. 2,5 cm

Van egy szabály, amit minden esetben érdemes betartanunk: a mulcs ne érjen közvetlenül a növény tövéhez. Ha ott nedves marad a felület, könnyen kialakulhat rothadás, betegség, vagy akár kártevők is megjelenhetnek.

A „mulcsvulkán”, amit jobb elkerülni

Sok kertben látni, hogy a fák köré vulkánszerűen felhalmozzák a mulcsot. Ez látványos lehet, de kifejezetten káros.

A helyes módszer:

A törzs körül legalább egy méter átmérőjű körben terítsük szét a mulcsot
Csak néhány centiméter vastagon
A törzs közvetlen közeléből húzzuk el az anyagot

Így a mulcs inkább egy enyhén mélyedő tál formát ad, ami segíti a víz megtartását, miközben nem károsítja a gyökereket.

Még valami, amit érdemes szem előtt tartani

A mulcs nem szereti, ha sokáig egy kupacban áll. Ilyenkor erjedés indulhat el benne, és úgynevezett „toxikus mulcs” alakulhat ki, ami már árt a növényeknek. Éppen ezért érdemes minél hamarabb felhasználni, miután hazavittük.

A mulcsozás tehát egyszerű dolognak tűnik, de a részleteken sok múlik. Ha odafigyelünk a mennyiségre és az elhelyezésre, hosszú távon egészségesebb és szebb kertünk lesz.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

vitaminsaláta

Tízperces eper-spárga saláta

A tavasz két legcsodásabb alapanyaga került most egy kirobbanóan friss és végtelenül egyszerű salátába, ami cakumpakk 10 perc alatt elkészül. Gyakorlatilag annyira egyszerű műveletről ...

gyümölcsös süti

Joghurtos-epres piskóta

Ez a joghurtos-epres piskóta a legegyszerűbb kevert sütik közé tartozik. A joghurt miatt extrán puha lesz a tésztája, az eper pedig sütés közben szépen beleolvad és minden falatban ott ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő főz a konyhában
Életmód

5 főzési szokás, aminek ideje búcsút inteni

Konzervzöldség, túlfőzött hús és poros fűszerek a polcon? Lehet, hogy ezek a szokások ismerősek – de a mai konyhában már inkább hátráltatnak, mint segítenek. Egy friss, közösségi véleményeken alapuló gyűjtés szerint több régi beidegződésnek is lejárt az ideje.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

klasszik-langos
hagyományos lángos

Klasszik lángos

A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept