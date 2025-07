Puha, illatos focaccia - az olaszok kedvenc kenyere házilag

Ha te is odavagy az olasz konyháért, de már unod a pizzát, akkor a focaccia lesz az új kedvenced! Ez a kívül ropogós, belül pihe-puha lepénykenyér maga a mediterrán életérzés: egy jó adag olívaolaj, egy kis tengeri só, friss rozmaring – és már kész is a csoda. Szendvicsalapnak, mártogatós mellé vagy csak magában, langyosan is tökéletes. Ráadásul az elkészítése sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Egy marék rukkolával vagy pár szem koktélparadicsommal még izgalmasabbá teheted – és garantáltan nem marad belőle morzsa sem!