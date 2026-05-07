Szuperkrémes spenótfőzelék
Hozzávalók
100 g zsemle (vagy kenyérbél)
800 ml tej
500 g spenót
25 g finomliszt
3 ek napraforgó olaj
4 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
Elkészítés
- A kenyérbélt vagy zsemlét tépkedjük kisebb darabokra, öntsünk rá a tejből annyit, amennyi ellepi, és hagyjuk állni, hogy megszívhassa magát. Ezzel (is) fogjuk sűríteni a főzeléket, és mennyeien selymes lesz tőle!
- Ha friss spenótot használunk, először távolítsuk el a levelek főereit, enyhén sós vízben főzzük elő 15 percet, majd szűrjük le. Ha fagyasztott spenótot használunk, egyszerűen olvasszuk ki és úgy adjuk hozzá a kész rántáshoz.
- Közben egy lábasban készítsünk egyszerű rántást a lisztből, az olajból és a reszelt fokhagymából.
- Amikor készen vagyunk a spenót leszűrésével, hozzáadjuk a kenyérbéllel együtt a rántáshoz. Felöntjük a maradék tejjel, ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd az egészet alaposan leturmixoljuk.
- A krémesre turmixolt főzeléken forralunk még egyet (szükség esetén még vízzel higíthatunk rajta). Főtt tojással és pirított-főtt burgonyával tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre elfelejtitek a csomós rémségeket! Mert bizony ellenállhatatlanul krémes, kellemesen fokhagymás, pont megfelelő mértékben sűrű és igazán nem nehéz elkészíteni. Úgyhogy fakanalakat-spatulákat elő, és spenótfőzésre fel!