2026.04.30.

Anyák napi receptek – Gyors és könnyed kis falatok a szeretett személynek

Anyák napjára készültünk pár gyors, de leginkább könnyen elkészíthető édes finomság receptjével! Kezdő szakácsok, haladók, mindenki örülni fog ezeknek a falatnyi csodáknak.

Anyák napja az egyik legszívmelengetőbb alkalom az évben és mint tudjuk, nem szabad egy napra koncentrálni a figyelmet, mégis ezen a dedikált alkalmon egy kicsit visszaadhatunk abból a rengeteg szeretetből, törődésből és finom falatból, amit egész évben kapunk.

Nem kell azonban bonyolult menüben vagy órákig tartó sütésben gondolkodni, hiszen sokszor a legegyszerűbb, otthon készült édességek a legkedvesebbek.

Lepjük meg az anyukákat, keresztanyákat, nagyikat is!

Anyák napi édességek
Könnyű édes receptek, amikkel tökéletes meglepetést nyújthatsz anyák napjára

Természetesen nem kell, hogy azonnal nekiessünk egy hatlapos krémes süteménynek, lehet válogatni a könnyű toastok, muffinok és kekszek között, mellé egy szál virág, egy ölelés, kedvesség, és garantált a mosoly!

Egy könnyű, gyorsan elkészíthető desszert legyen az egy gyümölcsös pohárkrém, egy puha kevert süti vagy egy krémes finomság pont jó lesz, hiszen a lényeg nem a tökéletesség, hanem az, hogy szívből készüljön.

Apró kedvességek anyák napjára:

Reggeli az ágyba: kávé, péksüti, gyümölcs + kis üzenet
Kedvenc menü: főzzétek meg anya kedvenc ételeit
Közös sütés: torta vagy süti együtt elkészítve
Receptkönyv: családi receptek szépen összegyűjtve
Piknik: könnyű falatok egy parkban vagy kertben
Házi finomságok: lekvár, granola vagy süti ajándékba
Desszertasztal: többféle kis édesség egy helyen

Válogassatok anyák napi gyors, könnyű és nagyon mutatós receptjeinkból:

  1. Banános amerikai palacsinta

    Pár érett banán, palacsintahalmok és sok-sok gyümölcs. Gyerekekkel együtt is mókás feldobálni!
  3. Nutellás brownie

    A csokis csoda, ami szívecskés szórócukorral még édesebb. Akkor igazán jó, ha a sütési idő végén a közepe még ragacsos és remegős.
  5. 30 perces epres lepény

    A mézédes eprekhez csak egy kis tört pisztáciára, és egy kész leveles tésztára lesz szükséged a varázslathoz.
  7. Mennyei túrórudi-pohárkrém

    A túró rudit is lehet új szintre fejleszteni. Ezzel a poharas verzióval nagyon elegáns külsőt kölcsönözhetsz a retró klasszikusnak.
  9. 20 perces brownie

    Egy pár szál orgona (de ne a másik kertjéből szakítsuk!) és ismét egy brownie, ami tényleg a leggyorsabb az összes közül.
  10. Isteni gesztenyeszív

    Elég egy gesztenyemassza és némi olvasztott csoki, hogy a legkrémesebb, édes kis szíveket add a szívednek kedvesnek.
  11. Kókusztejbegríz

    A tejbegríz felturbózott, mesébe illő változata érkezett meg, lekvár, kókusz, és minden, mi jó, mehet beleszórva, csak a külcsínre kell kicsit figyelni.

