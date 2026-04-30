Anyák napi receptek – Gyors és könnyed kis falatok a szeretett személynek

Anyák napja az egyik legszívmelengetőbb alkalom az évben és mint tudjuk, nem szabad egy napra koncentrálni a figyelmet, mégis ezen a dedikált alkalmon egy kicsit visszaadhatunk abból a rengeteg szeretetből, törődésből és finom falatból, amit egész évben kapunk.
Nem kell azonban bonyolult menüben vagy órákig tartó sütésben gondolkodni, hiszen sokszor a legegyszerűbb, otthon készült édességek a legkedvesebbek.
Lepjük meg az anyukákat, keresztanyákat, nagyikat is!
Könnyű édes receptek, amikkel tökéletes meglepetést nyújthatsz anyák napjára
Természetesen nem kell, hogy azonnal nekiessünk egy hatlapos krémes süteménynek, lehet válogatni a könnyű toastok, muffinok és kekszek között, mellé egy szál virág, egy ölelés, kedvesség, és garantált a mosoly!
Egy könnyű, gyorsan elkészíthető desszert legyen az egy gyümölcsös pohárkrém, egy puha kevert süti vagy egy krémes finomság pont jó lesz, hiszen a lényeg nem a tökéletesség, hanem az, hogy szívből készüljön.
Apró kedvességek anyák napjára:
Kedvenc menü: főzzétek meg anya kedvenc ételeit
Közös sütés: torta vagy süti együtt elkészítve
Receptkönyv: családi receptek szépen összegyűjtve
Piknik: könnyű falatok egy parkban vagy kertben
Házi finomságok: lekvár, granola vagy süti ajándékba
Desszertasztal: többféle kis édesség egy helyen
Válogassatok anyák napi gyors, könnyű és nagyon mutatós receptjeinkból:
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű665Kalória13.5gFehérje73.3gSzénhidrát35.4gZsír
Pár érett banán, palacsintahalmok és sok-sok gyümölcs. Gyerekekkel együtt is mókás feldobálni!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes424Kalória5.2gFehérje64.3gSzénhidrát17.2gZsír
Az eprek pöffeszkednek fehércsokival frigyre lépve ebben a cuki kis kekszben.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű578Kalória16.8gFehérje56.5gSzénhidrát31.3gZsír
A csokis csoda, ami szívecskés szórócukorral még édesebb. Akkor igazán jó, ha a sütési idő végén a közepe még ragacsos és remegős.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű215Kalória3.8gFehérje27.7gSzénhidrát9.9gZsír
Amivel nem lehet mellényúlni, az a tökéletes muffintészta. Kedvedre ízesítheted: magok, csoki, gyümi, süppedhet benne bármi.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű437Kalória7.3gFehérje44.9gSzénhidrát26gZsír
A mézédes eprekhez csak egy kis tört pisztáciára, és egy kész leveles tésztára lesz szükséged a varázslathoz.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű465Kalória13.2gFehérje35.5gSzénhidrát29.7gZsír
A túró rudit is lehet új szintre fejleszteni. Ezzel a poharas verzióval nagyon elegáns külsőt kölcsönözhetsz a retró klasszikusnak.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű595Kalória6gFehérje74.2gSzénhidrát30.8gZsír
Mintha csak egy menő reggelizőben szolgálnád fel ezt a kombinációját a belga gofrinak és a franciák kedvencének.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű407Kalória5.2gFehérje35.7gSzénhidrát27.1gZsír
Egy pár szál orgona (de ne a másik kertjéből szakítsuk!) és ismét egy brownie, ami tényleg a leggyorsabb az összes közül.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű336Kalória3.7gFehérje48.6gSzénhidrát12.8gZsír
Elég egy gesztenyemassza és némi olvasztott csoki, hogy a legkrémesebb, édes kis szíveket add a szívednek kedvesnek.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű715Kalória13.5gFehérje49.6gSzénhidrát55.6gZsír
A tejbegríz felturbózott, mesébe illő változata érkezett meg, lekvár, kókusz, és minden, mi jó, mehet beleszórva, csak a külcsínre kell kicsit figyelni.
-