Nagyiféle krumplis pogácsa
Hozzávalók
A pogácsához
-
500 g finomliszt
-
200 g sertészsír
-
3 tk só
-
500 g burgonya (megfőzve, áttörve)
-
1 db tojás
-
150 g kefir
-
100 ml tej (meleg)
-
25 g friss élesztő
-
1 tk cukor
-
1 db tojás (a lekenéshez)
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
A pogácsához
-
50g finomliszt182 kcal
-
20g sertészsír180 kcal
-
2g só0 kcal
-
50g burgonya29 kcal
-
6g tojás7 kcal
-
15g kefir9 kcal
-
10g tej6 kcal
-
3 kcal
-
1g cukor2 kcal
-
6g tojás7 kcal
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
A pogácsához
-
500g finomliszt1820 kcal
-
200g sertészsír1804 kcal
-
21g só0 kcal
-
500g burgonya289 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
150g kefir92 kcal
-
100g tej56 kcal
-
25g friss élesztő26 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
55g tojás69 kcal
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
A pogácsához
-
31g finomliszt113 kcal
-
12.4g sertészsír112 kcal
-
1.3g só0 kcal
-
31g burgonya18 kcal
-
3.4g tojás4 kcal
-
9.3g kefir6 kcal
-
6.2g tej3 kcal
-
1.6g friss élesztő2 kcal
-
0.3g cukor1 kcal
-
3.4g tojás4 kcal
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 43% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.2 g
Zsír
-
Összesen 22.2 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 57 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1055.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 117 mg
-
Nátrium 844 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 46.8 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 58 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 20 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 29 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 44 micro
-
Kolin: 51 mg
-
Retinol - A vitamin: 20 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 61 micro
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 43% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 81.8 g
Zsír
-
Összesen 221.8 g
-
Telített zsírsav 86 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 96 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 27 g
-
Koleszterin 570 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 10556.1 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 206 mg
-
Kálcium 480 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 236 mg
-
Foszfor 1172 mg
-
Nátrium 8436 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 468.3 g
-
Cukor 21 mg
-
Élelmi rost 23 mg
Víz
-
Összesen 579.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 195 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 75 mg
-
D vitamin: 286 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 438 micro
-
Kolin: 512 mg
-
Retinol - A vitamin: 195 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 11 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 611 micro
- 6% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 43% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.1 g
Zsír
-
Összesen 13.8 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 35 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 655.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 30 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 15 mg
-
Foszfor 73 mg
-
Nátrium 524 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 36 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 12 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 18 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 12 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 38 micro
Elkészítés
A pogácsához
- A tejet megmelegítsjük, ügyelve arra, hogy ne legyen forró csak meleg. Beleszórjuk a cukrot és belemorzsoljuk a friss élesztőt. Hagyjuk, hogy felfusson.
- Ez idő alatt minden alapanyagot előkészítünk és kimérünk. Egy nagy keverőtálba öntjük a lisztet, beleszórjuk a sót és elkeverjük. A liszthez hozzáadjuk a zsírt, a tojást, a kefírt és a krumplit, majd hozzáöntjük a felfutott élesztőt is.
- Kézzel összegyúrjuk a tésztát, majd hagyjuk duplájára kelni, kb 45-50 perc alatt.
- Miután megkelt a tészta, finoman átgyúrjuk, majd kinyújtjuk kb. 2 cm vastagra. Közepes méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük őket.
- A kiszaggatott pogácsákat megkenjünk tojással, majd előmelegített sütőben aranybarnára sütjük őket.
- Tiszta konyharuhába csomagolva másnapra is friss és puha marad.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ettől a klasszikus magyar pogácsától minden konyha „otthon” illatú lesz. Ez a hagyományos recept zsírral készül, így másnapra is szaftosak és puhák maradnak a pogácsák.