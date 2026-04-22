Otthon

2026.04.22.

Ezt a lépést ne spórold le, ha csirkepaprikást főzöl – Sokkal szaftosabb, teltebb végeredményt kapsz

Nosalty profilképe Nosalty

A magyar konyha egyik remeke, ami leginkább hétvégéken és ünnepi alkalmakból kerül az asztalra. A csirkepaprikás megérdemli a körültekintő elkészítést, lássuk hát mai Napi tippünket, mitől lehet még szaftosabb, még finomabb ez a nagykedvenc magyaros!

A csirkepaprikás is azon magyar(os) ételek közé tartozik, amit időről időre megfőzünk magunknak, a családnak vagy épp a vendégeknek. A jó sok hagyma és a pirospaprika adja szívét-lelkét ennek az ételnek, de az sem mindegy, milyen húsrészt vagy éppen húsrészeket használunk fel elkészítéséhez. Lássuk, mivel tehetjük tökéletessé ezt az örökkedvenc klasszikust!

Fenséges csirkepaprikás
Örök kedvenc, ami vasárnapi ebédként is tökéletes

Mivel a csirkepaprikás nem az az 5 perces, "dobjunk össze valamit" kategória, így leginkább hétvégéken és ünnepi alkalmakból kerül a tányérra. Nem bonyolult étel, mégis több buktatója lehet, ha nem vagyunk tisztában azzal, milyen eredményt szeretnénk viszontlátni a tányéron.

A csirkepaprikás a pörkölthöz hasonló alappal indul. Fontos azonban, hogy a hagymát ne csak megdinszteljük, hanem karamellizáljuk, ráadásul mindezt lassú tűzön tegyük, ettől lesz igazán szaftos, telt ízű a végére.

Nem mindegy az alapanyagok minősége sem, ha tehetjük, válasszunk magyar pirospaprikát, akár kétfélét, ettől még különlegesebb ízvilágot kapsz.

Fontos:

A fűszerpaprikát mindig úgy add hozzá a készülő alaphoz, hogy lehúzod a tűzről az edényt, így elkerülöd, hogy megkeseredjen az étel.

TIPP: Szintén sokat javíthat az ízélményen, ha víz helyett alaplével öntjük fel, és ebben fő készre a hús.

Mivel tehetjük még szaftosabbá a csirkepaprikást?

Sokan választják ma már a csirkemellet, ha gyors csirkepaprikás elkészítéséről van szó, azonban érdemes ezt elfelejteni, és a csontos húsrészek felé nyúlni, ettől még szaftosabb végeredményt kapunk.

A legjobb, ha nem egyféle húsrészt, hanem például combot, felsőcombot, szárnyat, tehát sok csontos részt is belefőzöl az ételbe, így lesz a pörkölt szaftja kollagéndús, sűrű, finom. zamatos.

Ha pedig nem felejted el, akkor tegyél egy pár csepp citromlevet az elkészült csirkepaprikáshoz, hiszen ez segít kiemelni az ízeket.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept