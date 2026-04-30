Tízperces eper-spárga saláta
Hozzávalók
-
25 dkg zöldspárga
-
25 dkg eper
-
1 ek méz
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 citromból nyert citromlé
-
fekete bors ízlés szerint
-
5 dkg feta sajt
-
só ízlés szerint
- 2% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 2% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 2% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 2% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 6.4 g
Zsír
-
Összesen 5.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 22 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 663.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 169 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 160 mg
-
Nátrium 289 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 25.5 g
-
Cukor 18 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 225.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 66 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 86 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 39 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 86 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 31 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 402 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 655 micro
Fehérje
-
Összesen 12.8 g
Zsír
-
Összesen 11.8 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1326.8 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 338 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 68 mg
-
Foszfor 321 mg
-
Nátrium 577 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 51.1 g
-
Cukor 37 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 450.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 132 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 171 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 79 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 173 micro
-
Kolin: 52 mg
-
Retinol - A vitamin: 63 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 805 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1311 micro
Fehérje
-
Összesen 2.1 g
Zsír
-
Összesen 1.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 213.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 54 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 52 mg
-
Nátrium 93 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.2 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 72.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 21 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 28 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 10 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 130 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 211 micro
Elkészítés
- A spárgaszárakat enyhén sós, lobogó vízben 1-2 percet blansírozzuk, majd kiszedjük, és jeges vízbe tesszük őket, hogy megőrizzék színük, és picit harsanósak maradjanak.
- A mézből, a citrom lereszelt héjából és kifacsart levéből, valamint a fekete borsból és a sóból öntetet keverünk.
- A lehűlt spárgákat hosszában 2-3 centis darabokra vágjuk, az epret felkockázzuk, és mindkettőt a mézes salátaöntetbe beleforgatjuk.
- A salátát tányérokba szedjük, a tetejükre pedig rámorzsoljuk a feta sajtot. Egy kis frissen őrölt fekete bors is mehet rá, esetleg pár levél menta is, ha éppen van kéznél.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 3 p
A tavasz két legcsodásabb alapanyaga került most egy kirobbanóan friss és végtelenül egyszerű salátába, ami cakumpakk 10 perc alatt elkészül. Gyakorlatilag annyira egyszerű műveletről van szó, hogy szinte szégyen salátának hívni, ez azonban semmit nem von le az ízélményből. Ha még nem gondoltatok rá, hogy ez a két alapanyag milyen jól illik egymáshoz, akkor ideje kipróbálnotok! Nyugodtan tovább is dúsíthatjátok mindenféle földi jóval, de higgyétek el, így egyszerűen is mennyei! Magában vagy köretnek, ebédre, vacsira, délutáni snacknek egyaránt nagyszerű választás.