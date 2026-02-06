Vegán fish and chips
Hozzávalók
vegán rántott hal
-
600 g articsóka (2db konzerv, 12 articsókaszív)
-
100 g finomliszt
-
1 db nori lap (megpirítva)
-
-
200 g finomliszt
-
75 g étkezési keményítő
-
2 ek fokhagymapor (1-1ek vörös- és fokhagymapor)
-
2 tk füstölt pirospaprika
-
-
2 dl sör
-
1.5 dl szódavíz
-
5 dl napraforgó olaj
mentás borsópüré
vegán remulád
-
250 g veganéz (vegán majonéz)
-
1 dl növényi joghurt
-
-
-
40 ml kovászosuborka-lé (a savanyúyágok levéből)
-
6 db csemegeuborka
-
2 ek kapribogyó
-
0.5 csokor petrezselyem
tálaláshoz
-
600 g hasábburgonya
-
1 db citrom
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
vegán rántott hal
-
150g articsóka28 kcal
-
25g finomliszt91 kcal
-
7g nori lap2 kcal
-
0 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g sör22 kcal
-
38g szódavíz0 kcal
-
106g napraforgó olaj47 kcal
mentás borsópüré
vegán remulád
-
63g veganéz402 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
60g csemegeuborka14 kcal
-
7g kapribogyó1 kcal
-
6g petrezselyem2 kcal
tálaláshoz
-
150g hasábburgonya221 kcal
-
43g citrom7 kcal
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
vegán rántott hal
-
600g articsóka113 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
-
26g nori lap9 kcal
-
0 kcal
-
200g finomliszt728 kcal
-
286 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g sör86 kcal
-
150g szódavíz0 kcal
-
425g napraforgó olaj188 kcal
mentás borsópüré
vegán remulád
-
250g veganéz1608 kcal
-
1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
240g csemegeuborka56 kcal
-
26g kapribogyó6 kcal
-
23g petrezselyem8 kcal
tálaláshoz
-
600g hasábburgonya882 kcal
-
170g citrom26 kcal
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
vegán rántott hal
-
17.5g articsóka3 kcal
-
2.9g finomliszt11 kcal
-
0.8g nori lap0 kcal
-
0 kcal
-
5.8g finomliszt21 kcal
-
2.2g étkezési keményítő8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5.8g sör3 kcal
-
4.4g szódavíz0 kcal
-
12.4g napraforgó olaj5 kcal
mentás borsópüré
vegán remulád
-
7.3g veganéz47 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.2g kovászosuborka-lé0 kcal
-
2 kcal
-
0.8g kapribogyó0 kcal
-
0.7g petrezselyem0 kcal
tálaláshoz
-
17.5g hasábburgonya26 kcal
-
5g citrom1 kcal
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 17.2 g
Zsír
-
Összesen 60.4 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1242.9 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 118 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 116 mg
-
Foszfor 347 mg
-
Nátrium 625 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 135.1 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 339.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 79 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 76 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 120 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 174 micro
-
Kolin: 51 mg
-
Retinol - A vitamin: 12 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 723 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1846 micro
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 68.7 g
Zsír
-
Összesen 241.5 g
-
Telített zsírsav 28 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 34 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4971.6 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 112 mg
-
Kálcium 471 mg
-
Vas 24 mg
-
Magnézium 463 mg
-
Foszfor 1388 mg
-
Nátrium 2498 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 540.4 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 50 mg
Víz
-
Összesen 1358.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 316 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 305 mg
-
D vitamin: 32 micro
-
K vitamin: 482 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 25 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 696 micro
-
Kolin: 205 mg
-
Retinol - A vitamin: 47 micro
-
α-karotin 43 micro
-
β-karotin 2890 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 7383 micro
- 3% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 2 g
Zsír
-
Összesen 7.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 145.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 14 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 41 mg
-
Nátrium 73 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 39.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 20 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 84 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 216 micro
Elkészítés
vegán rántott hal
- Az articsókaszíveket vegyük ki az olajos vagy sós leves pácból, majd papírtörlővel itassuk le a felesleges nedvességet róla. Egy éles késsel vágjuk őket úgy ketté, hogy az egyik oldalukon hagyjunk 2mm-nyi részt egyben, így nyitott, dupla alapterületű articsókaszeleteket kapunk. Érdemes a mártogatósokat először elkészíteni, közben pedig még hagyjuk száradni a félbevágott articsókákat.
- A liszt felét, kb. 100 grammot mérjünk ki egy tálba. A norilapot zsebsárkánnyal pirítsuk meg egy kicsit, majd késes aprítóban vagy mákdarálóban aprítsuk durvára és keverjük hozzá a liszthez. Sózzuk is meg, majd tegyük félre.
- Egy másik tálba mérjük ki a liszt másik felét, a keményítőt, majd adjuk hozzá a fűszereinket (vöröshagymapor, fokhagymapor, pirospaprika, só, bors) és keverjük össze.
- A száraz alapanyagokhoz aztán jöhetnek a folyadékok, a sör és a szóda. Ezek arányát tetszés szerint változtathatjuk, viszont mindenképpen több részletben, apránként adjuk hozzá őket, nehogy túlhígítsuk. Akkor jó, ha a palacsintatésztánál egy leheletnyivel sűrűbb az állaga.
- Forrósítsuk fel a sütőolajunkat és jöhet a panírozás! A leszárított articsókadarabokat először óvatosan (de alaposan!) forgassuk meg a fűszeres lisztben, majd merítsük bele a sörtésztába.
- Innen egyből mehet az olajba, ahol kb. 5-10 perc alatt pirítsuk aranybarnára mindkét oldalukat. A kész rántott "halat" szedjük konyhai papírtörlőre és hagyjuk teljesen lecsepegni róla a felesleges olajat.
mentás borsópüré
- A zöldborsót forró vízben megblansírozzuk, majd kevés olívaolajon picit megpároljuk - épp csak annyira, hogy könnyen szétnyomható legyen.
- Sózzuk-borsozzuk, beledobjuk az aprított mentát és hozzáöntünk 50-100ml növényi tejet, majd egy villával vagy krumplinyomóval elkezdjük szétnyomogatni. Ha krémesebbre szeretnénk a mártogatósunkat, kicsit menjünk rajta át botmixerrel is.
vegán remulád
- Egy tálba kimérjük a vegán majonézt, a növényi joghurtot, kevés savanyúságlevet, valamint ízlés szerint sót-borsot, majd csomómentesre és egyneműre keverjük.
- A csemegeuborkákat apróra kockázzuk, a kapribogyót és a petrezselymet pedig nagyon finomra aprítjuk. Mehet minden zöldség egyből a mártásba és keverjük is át rögtön. Tálalásig tegyük hűtőbe.
tálaláshoz
- Süssük ki sütőben (vagy olajban) a hasábburgonyát, majd tálaljuk a vegán hal mellé a kétféle mártogatóssal együtt. Vágjunk gerezdekre egy citromot is, és ezt is tálaljuk mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka természetes felépítése gondoskodik, míg kicsit tengeri ízt a száraz panírba darált norilappal érhetünk el. Illetve ha már fish and chips, a sült krumpli mellett a mártogatós is dukál mellé: mi most egy vegán remuládot és egy klasszikus mentás borsópürét, azaz mushy pea-t készítettünk hozzá.