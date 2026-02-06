r
Vegán fish and chips fa tálon tálalva: ropogós vegán rántott „hal” articsókából, mellette sült burgonya, remulád, borsópüré és citromgerezdek
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

vegán rántott hal

mentás borsópüré

vegán remulád

tálaláshoz

1160
Kalória
17.2g
Fehérje
135.1g
Szénhidrát
60.4g
Zsír
339.5g
Víz
-
Koleszterin
12.5g
Élelmi rost
5.6g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír

vegán rántott hal

mentás borsópüré

vegán remulád

tálaláshoz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    17.2 g

Zsír

  • Összesen
    60.4 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1242.9 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    118 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    116 mg
  • Foszfor
    347 mg
  • Nátrium
    625 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    135.1 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    339.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    79 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    76 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    120 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    174 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    12 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    723 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1846 micro
Fehérje

  • Összesen
    68.7 g

Zsír

  • Összesen
    241.5 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    34 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4971.6 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    112 mg
  • Kálcium
    471 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    463 mg
  • Foszfor
    1388 mg
  • Nátrium
    2498 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    540.4 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    50 mg

Víz

  • Összesen
    1358.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    316 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    305 mg
  • D vitamin:
    32 micro
  • K vitamin:
    482 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    25 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    696 micro
  • Kolin:
    205 mg
  • Retinol - A vitamin:
    47 micro
  • α-karotin
    43 micro
  • β-karotin
    2890 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    7383 micro
Fehérje

  • Összesen
    2 g

Zsír

  • Összesen
    7.1 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    145.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    14 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    41 mg
  • Nátrium
    73 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    39.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    84 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    216 micro
Elkészítés

vegán rántott hal

  1. Az articsókaszíveket vegyük ki az olajos vagy sós leves pácból, majd papírtörlővel itassuk le a felesleges nedvességet róla. Egy éles késsel vágjuk őket úgy ketté, hogy az egyik oldalukon hagyjunk 2mm-nyi részt egyben, így nyitott, dupla alapterületű articsókaszeleteket kapunk. Érdemes a mártogatósokat először elkészíteni, közben pedig még hagyjuk száradni a félbevágott articsókákat.
  2. A liszt felét, kb. 100 grammot mérjünk ki egy tálba. A norilapot zsebsárkánnyal pirítsuk meg egy kicsit, majd késes aprítóban vagy mákdarálóban aprítsuk durvára és keverjük hozzá a liszthez. Sózzuk is meg, majd tegyük félre.
  3. Egy másik tálba mérjük ki a liszt másik felét, a keményítőt, majd adjuk hozzá a fűszereinket (vöröshagymapor, fokhagymapor, pirospaprika, só, bors) és keverjük össze.
  4. A száraz alapanyagokhoz aztán jöhetnek a folyadékok, a sör és a szóda. Ezek arányát tetszés szerint változtathatjuk, viszont mindenképpen több részletben, apránként adjuk hozzá őket, nehogy túlhígítsuk. Akkor jó, ha a palacsintatésztánál egy leheletnyivel sűrűbb az állaga.
  5. Forrósítsuk fel a sütőolajunkat és jöhet a panírozás! A leszárított articsókadarabokat először óvatosan (de alaposan!) forgassuk meg a fűszeres lisztben, majd merítsük bele a sörtésztába.
  6. Innen egyből mehet az olajba, ahol kb. 5-10 perc alatt pirítsuk aranybarnára mindkét oldalukat. A kész rántott "halat" szedjük konyhai papírtörlőre és hagyjuk teljesen lecsepegni róla a felesleges olajat.

mentás borsópüré

  1. A zöldborsót forró vízben megblansírozzuk, majd kevés olívaolajon picit megpároljuk - épp csak annyira, hogy könnyen szétnyomható legyen.
  2. Sózzuk-borsozzuk, beledobjuk az aprított mentát és hozzáöntünk 50-100ml növényi tejet, majd egy villával vagy krumplinyomóval elkezdjük szétnyomogatni. Ha krémesebbre szeretnénk a mártogatósunkat, kicsit menjünk rajta át botmixerrel is.

vegán remulád

  1. Egy tálba kimérjük a vegán majonézt, a növényi joghurtot, kevés savanyúságlevet, valamint ízlés szerint sót-borsot, majd csomómentesre és egyneműre keverjük.
  2. A csemegeuborkákat apróra kockázzuk, a kapribogyót és a petrezselymet pedig nagyon finomra aprítjuk. Mehet minden zöldség egyből a mártásba és keverjük is át rögtön. Tálalásig tegyük hűtőbe.

tálaláshoz

  1. Süssük ki sütőben (vagy olajban) a hasábburgonyát, majd tálaljuk a vegán hal mellé a kétféle mártogatóssal együtt. Vágjunk gerezdekre egy citromot is, és ezt is tálaljuk mellé.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 45 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka természetes felépítése gondoskodik, míg kicsit tengeri ízt a száraz panírba darált norilappal érhetünk el. Illetve ha már fish and chips, a sült krumpli mellett a mártogatós is dukál mellé: mi most egy vegán remuládot és egy klasszikus mentás borsópürét, azaz mushy pea-t készítettünk hozzá.

