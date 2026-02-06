Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka természetes felépítése gondoskodik, míg kicsit tengeri ízt a száraz panírba darált norilappal érhetünk el. Illetve ha már fish and chips, a sült krumpli mellett a mártogatós is dukál mellé: mi most egy vegán remuládot és egy klasszikus mentás borsópürét, azaz mushy pea-t készítettünk hozzá.