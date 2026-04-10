Tortellinileves
Hozzávalók
-
3 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
chilipehely ízlés szerint
-
1 nagy db sárgarépa
-
3 közepes szár halványító zeller
-
3 ek finomliszt
-
40 dkg konzerv paradicsom
-
1 l zöldség alaplé
-
8 dl víz
-
50 g bébispenót
-
1 marék bazsalikom
-
40 dkg tortellini
-
2 dl habtejszín
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
4g olívaolaj35 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
28g sárgarépa10 kcal
-
2 kcal
-
8g finomliszt27 kcal
-
11 kcal
-
167g zöldség alaplé12 kcal
-
133g víz0 kcal
-
8g bébispenót3 kcal
-
2g bazsalikom0 kcal
-
67g tortellini205 kcal
-
33g habtejszín97 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
24g olívaolaj212 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
170g sárgarépa62 kcal
-
120g halványító zeller15 kcal
-
45g finomliszt164 kcal
-
400g konzerv paradicsom64 kcal
-
1000g zöldség alaplé70 kcal
-
800g víz0 kcal
-
50g bébispenót19 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
-
400g tortellini1228 kcal
-
200g habtejszín584 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
0.7g olívaolaj6 kcal
-
2.7g vöröshagyma1 kcal
-
0.4g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5.1g sárgarépa2 kcal
-
3.6g halványító zeller0 kcal
-
1.4g finomliszt5 kcal
-
2 kcal
-
30.1g zöldség alaplé2 kcal
-
24.1g víz0 kcal
-
1.5g bébispenót1 kcal
-
0.4g bazsalikom0 kcal
-
12g tortellini37 kcal
-
6g habtejszín18 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 11.9 g
Zsír
-
Összesen 19.6 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 65 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1316.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 184 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 39 mg
-
Foszfor 207 mg
-
Nátrium 864 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 45.7 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 300.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 372 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 39 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 78 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 118 micro
-
α-karotin 877 micro
-
β-karotin 2609 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 1830 micro
-
Lut-zea 684 micro
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 71.5 g
Zsír
-
Összesen 117.6 g
-
Telített zsírsav 57 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 44 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 393 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7900 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 118 mg
-
Kálcium 1106 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 232 mg
-
Foszfor 1239 mg
-
Nátrium 5185 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 274.2 g
-
Cukor 33 mg
-
Élelmi rost 25 mg
Víz
-
Összesen 1803.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2230 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 80 mg
-
D vitamin: 46 micro
-
K vitamin: 237 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 469 micro
-
Kolin: 125 mg
-
Retinol - A vitamin: 708 micro
-
α-karotin 5261 micro
-
β-karotin 15654 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 10982 micro
-
Lut-zea 4101 micro
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 3.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 12 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 237.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 33 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 37 mg
-
Nátrium 156 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 54.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 67 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 21 micro
-
α-karotin 158 micro
-
β-karotin 471 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 330 micro
-
Lut-zea 123 micro
Elkészítés
- A hagymát és a fokhagymát finomra aprítjuk, majd a felhevített olívaolajon üvegesre pároljuk. Sózzuk, és ízlés szerint megszórjuk chilivel is.
- Hozzáadjuk az apróra kockázott répát és zellerszárat, majd ezt is kicsit átpirítjuk, mielőtt átforgatjuk a liszttel is.
- Erre jöhet a paradicsomkonzerv, majd az alaplé és a víz (érdemes a konzervet kiöblíteni a vízzel, így minden csepp paradicsomlevet kinyerve belőle). Sózzuk, ha még szükséges, majd főzzük fogpuhára a zöldségeket kb. 20 perc alatt.
- Amikor már majdnem puha minden zöldségkocka, a leveshez adjuk a bébispenótot és a csíkozott bazsalikomot. Gyorsan összeforgatjuk (pillanatok alatt összeesik a spenót a forró levesben), majd jöhet bele a tetszőleges töltelékű tortellini.
- Főzzük további 2 percig a levest a tortellinivel, majd adjuk hozzá a tejszínt, és ezzel is főzzük még 2 percig. (Fontos: ha nem friss, hanem szárított tortellinit használunk, azt tovább kell főznünk.)
- A kész levest tálaljuk azon melegében, a tetejére pedig reszeljünk parmezánt és szórjuk meg aprított bazsalikommal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 40 p
Egyszerűen imádjuk ezt a gyors és laktató tortellinilevest, ami az egyik legtutibb gyors vacsora- vagy ebédopció, amit csak elképzelhettek! Bármilyen töltelékű tortellinivel remekül működik, de ne feledkezzetek el a tejszínről sem, mert ettől lesz selymesen krémes a leves!