A guggolás közel sem csak azoknak ajánlott, akik izmot szeretnének építeni vagy egyszerűen jobban kinézni: ebből a mozgásformából bárki profitálhat a mindennapokban.

A guggolás az egyik legalapvetőbb mozdulatsor, ami szinte észrevétlenül végigkíséri a mindennapjainkat. Gondoljunk csak arra, amikor felállunk a kanapéról, leguggolunk valamiért, vagy lépcsőzünk – mindegyiknél ugyanazokat az izmokat és ízületeket használjuk. Ha rendszeresen gyakoroljuk, ezek a hétköznapi mozdulatok könnyebbé és biztonságosabbá válnak.

A guggolás nemcsak a hátsónkat fejleszti, számos más előnye van

A guggolás egyszerre dolgoztatja meg a lábakat, a farizmokat és a törzs izmait, ráadásul rengeteg változata létezik.

Érdemes az alapoktól indulni: először egy falnál kitartott üléshelyzettel, majd saját testsúlyos guggolással, később pedig súlyokkal nehezítve. Így lépésről lépésre fejlődhetünk.

A guggolás kiváló módja az izomépítésnek és az általános fittség javításának, de fontos, hogy először a helyes kivitelezést tanuljuk meg. Akár otthon edzünk, akár edzőteremben, ez a gyakorlat hosszú távon a mindennapi életünket is megkönnyíti.

Milyen típusú guggolások léteznek?

Sokan azt gondolják, hogy a saját testsúlyos guggolás a legegyszerűbb, pedig érdemes eggyel hátrébbról indulni. Ha ugyanis a bokánk vagy a csípőnk nem elég mobilis, könnyen rossz technikával dolgozunk, ami térd- vagy derékfájáshoz vezethet.

Extra tipp: Ezért a legjobb először a falnál kitartott üléshelyzetet elsajátítani: ha ezt fájdalom nélkül tudjuk tartani legalább 30 másodpercig, jó alapokra építhetünk.

De nézzük, pontosan honnan indulhatunk és hová juthatunk el:

Falnál kitartott ülés

A hátunkat a falnak támasztjuk, a lábaink kicsit előrébb vannak. A térd a lábfej irányába néz, a törzs feszes, közben egyenletesen lélegzünk.

Dobozos guggolás

Egy doboz vagy pad fölé guggolunk, finoman érintjük, majd visszaállunk.

Saját testsúlyos guggolás

Mintha egy székre ülnénk le, majd visszaállunk álló helyzetbe.

Serleges guggolás

Súlyt tartunk a mellkas előtt két kézzel.

Rúddal végzett hátsó guggolás

A rudat a vállunk mögött tartjuk, általában állványban végezzük.

Elülső guggolás rúddal

A súlyt a mellkasunk előtt tartjuk.

Fej fölötti guggolás

A súlyt nyújtott karral a fejünk fölött tartjuk.

Mely izmokat dolgoztatja meg?

A guggolás összetett gyakorlat, vagyis több izomcsoport egyszerre dolgozik. Ilyenek:

farizmok

combfeszítők

combhajlítók

csípőhajlítók

vádli

belső comb

törzsizmok

Hogyan végezzük helyesen?

Nincs egyetlen „tökéletes” forma, mert mindannyiunk testfelépítése más. Van, akinek szélesebb terpesz áll jól, mások enyhén kifelé fordított lábfejjel érzik kényelmesnek.

Alaplépések - Vállszéles terpeszben állunk

- A lábfejek enyhén kifelé néznek

- Leülünk hátra, mintha székre ülnénk

- A mellkas nyitott marad

- A térdek a lábfej irányába haladnak

- A térd ne essen befelé, csak addig menjünk le, amíg stabilan tudjuk tartani a testhelyzetet

- A talpunkon keresztül „toljuk el a talajt”, amikor felállunk

Miért érdemes rendszeresen guggolni?

Most pedig térjünk át a lényegre: milyen előnyökkel járhat, ha rendszeresen végzünk ilyen gyakorlatokat?

Hosszabb, aktívabb élet

Minél erősebbek vagyunk ebben az alapmozgásban, annál könnyebben boldogulunk idősebb korban is. A guggolás közvetlenül kapcsolódik a mindennapi mozdulatokhoz.

Hatékony zsírégetés

Mivel sok izmot megdolgoztat, jelentős mennyiségű kalóriát éget. Az izomtömeg növelésével pedig a nyugalmi anyagcserénk is gyorsul.

Kevesebb sérülés

Az erősebb láb- és törzsizmok stabilabbá tesznek minket, ami csökkenti a sérülések és esések kockázatát.

Erősebb csontok és ízületek

Az erőnléti edzés javítja a csontsűrűséget, ami különösen fontos az életkor előrehaladtával.

Jobb mentális állapot

A guggolás – mint minden edzés – hozzájárul a jobb hangulathoz és a stressz csökkentéséhez.

Kevesebb fájdalom

A hát- és térdfájdalmak gyakran gyenge izmokból erednek. A guggolás segíthet ezek megelőzésében az erősítésen keresztül.

Javuló mobilitás

Idővel egyre mélyebbre tudunk guggolni, ami azt jelzi, hogy a csípőnk, bokánk és térdünk is rugalmasabbá válik.

Hogyan guggoljunk biztonságosan?

Ne akarjunk túl gyorsan túl nagy súlyokkal dolgozni. A rossz technika könnyen sérüléshez vezethet.

Ha súllyal edzünk, kérjünk segítséget

Feszítsük meg a törzsünket minden ismétlésnél

Figyeljünk a légzésre

A térdfájdalom sokszor nem is a térdből ered, hanem a csípő vagy a boka merevségéből. Ezért érdemes a teljes test mobilitásán dolgozni.

Ha a térd befelé esik, egy gumiszalag segíthet: ellenállást ad, így tudatosabban tudjuk kifelé tolni a térdeket.

A guggolás nem csak egy gyakorlat – egy olyan alapmozgás, ami, ha jól végezzük, hosszú távon az egész életminőségünket javíthatja.

Forrásunk volt.