Legszaftosabb brownie

Legszaftosabb brownie
Gerzsenyi Flóra
Brownie
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

917
Kalória
9.9g
Fehérje
104.9g
Szénhidrát
53.7g
Zsír
35.6g
Víz
197.2g
Koleszterin
5.9g
Élelmi rost
77.3g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 51% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 917 kcal
  • 5% Fehérje
  • 51% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 3665 kcal
  • 5% Fehérje
  • 51% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 428 kcal
  • 5% Fehérje
  • 51% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 18% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.9 g

Zsír

  • Összesen
    53.7 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    23 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    197 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    912.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    104 mg
  • Foszfor
    232 mg
  • Nátrium
    463 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    104.9 g
  • Cukor
    77 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    35.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    247 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    30 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    115 mg
  • Retinol - A vitamin:
    243 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    53 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    200 micro
Összesen 917 kcal
  • 5% Fehérje
  • 51% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 18% Víz

Elkészítés

  1. Melegítsük elő a sütőt 160ºC-ra. Készítsünk elő egy 20x20 cm-es négyzet alakú tepsit, sütőpapírral kibélelve.
  2. Első körben vízgőz fölött olvasszuk össze a csokoládét és a vajat, majd tegyük félre egy picit hűlni.
  3. Egy tálban a tojásokat a barna cukorral, a sima cukorral és a vaníliakivonattal keverjük jó habosra, majd folyamatos kevergetés mellett csorgassuk hozzá az olívaolajat.
  4. Ezt követően szitáljuk hozzá a lisztet, a kakaóport, egy csipet sót és étkezési keményítőt. A keveréket laza, de határozott mozdulatokkal keverjük át, majd 1-2 két marék csokoládépasztillával dúsítsuk még a masszát.
  5. Halmozzuk az előkészített sütőformába a tésztát, egyengessük el, majd toljuk a sütőbe 160 fokra, 40-45 percre. A tészta maradjon kissé puha.
  6. Sütés után még melegen szórjuk meg csokoládépasztillákkal és durva szemű sóval. Miután a csokoládé ráolvadt, és a süti is kihűlt, kis kockákra szeletelve tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 160 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 20x20
Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki gyakorlott sütögető.

Mi is az a brownie?

A brownie története az Egyesült Államokból ered, ahol az első receptek a 19. század végén jelentek meg. Bár pontos eredete vitatott, a legelfogadottabb elmélet szerint a brownie egy véletlenül született édesség: egy háziasszony vagy cukrász egy csokoládés süteményt szeretett volna készíteni, de véletlenül kihagyta a sütőpor vagy más emésztőanyag hozzáadását, így egy sűrűbb, ragacsosabb tésztájú finomság született. Az első nyomtatott brownie recept 1897-ben jelent meg az „Sears, Roebuck Catalogue”-ban, amely már egy egyszerű, csokoládés sütemény elkészítését mutatta be. A brownie hamar népszerűvé vált az amerikai konyhákban, mert egyszerű volt elkészíteni, mégis gazdag ízű és jól szállítható édességnek bizonyult.

A brownie sikerét részben annak köszönheti, hogy könnyen variálható alapreceptként szolgál, így gyorsan különböző változatok születtek: dióval, csokoládé darabokkal vagy akár krémmel töltve. Az édesség hamar túllépett az amerikai határokon, és ma már világszerte ismert és kedvelt desszert.

A brownie különlegessége abban rejlik, hogy kívülről enyhén ropogós, belül pedig puha, szaftos, ami a csokoládé és vaj arányának tökéletes egyensúlyából fakad.

Egészségesebb tipp

Nem feltétlenül kell rengeteg cukor a brownie-hoz, az előírt mennyiséget nyugodtan csökkenthetjük is, vagy kiválthatjuk részben vagy egészben valamilyen természetes cukorhelyettesítővel – ez lehet datolya, banán, eritritxilit, vagy akár szintetikus édesítőszer is. 

Az ízesítések tárháza végtelen:

  • Klasszikus csokoládés brownie – a legnépszerűbb, gazdag, intenzív étcsokoládés ízzel
  • Diós brownie – törökmogyoróval, pekándióval vagy mandulával gazdagítva
  • Fehér csokoládés brownie – fehér csokoládé darabokkal vagy mázzal
  • Sós karamellás brownie – sós karamell öntettel vagy márványmintás karamellréteggel
  • Málnás vagy erdei gyümölcsös brownie – friss vagy fagyasztott gyümölcsökkel, ami enyhén savanykás frissességet ad
  • Mogyoróvajjal vagy nutellával rétegezett brownie – extra krémesség és roppanós mogyorós íz
  • Peppermint vagy mentás brownie – frissítő, ünnepi változat mentakivonattal vagy cukorkadarabokkal
  • Kávés brownie – eszpresszó vagy instant kávé hozzáadásával a csokoládé ízének mélyítésére
  • Vegán brownie – tojás és tejtermék nélkül, növényi alapú hozzávalókkal

Ez a sütemény nemcsak a családi összejövetelek kedvence, de a modern cukrászatban is újra és újra feltűnik különleges változatokban, így a klasszikus brownie mindig meg tud újulni.

