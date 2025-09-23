Legszaftosabb brownie
Hozzávalók
-
120 g cukor
-
120 g barna cukor
-
3 db tojás
-
110 g vaj
-
80 g étcsokoládé
-
60 ml olívaolaj
-
1 teáskanál vaníliaaroma
-
70 g finomliszt
-
30 g cukrozatlan kakaópor
-
1 púpozott ek kukoricakeményítő
-
1 csipet só
-
70 g csokoládéforgács (a tetejére)
-
1 kk só (durvaszemcsés, a tetejére)
-
30g cukor116 kcal
-
30g barna cukor114 kcal
-
41g tojás52 kcal
-
28g vaj197 kcal
-
20g étcsokoládé109 kcal
-
15g olívaolaj133 kcal
-
1g vaníliaaroma0 kcal
-
18g finomliszt64 kcal
-
17 kcal
-
19 kcal
-
0 kcal
-
18g csokoládéforgács96 kcal
-
1g só0 kcal
-
120g cukor464 kcal
-
120g barna cukor456 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
110g vaj789 kcal
-
80g étcsokoládé437 kcal
-
60g olívaolaj530 kcal
-
5g vaníliaaroma0 kcal
-
70g finomliszt255 kcal
-
68 kcal
-
76 kcal
-
0 kcal
-
70g csokoládéforgács382 kcal
-
4g só0 kcal
-
14.1g cukor54 kcal
-
14.1g barna cukor53 kcal
-
19.3g tojás24 kcal
-
12.9g vaj92 kcal
-
9.4g étcsokoládé51 kcal
-
7g olívaolaj62 kcal
-
0.6g vaníliaaroma0 kcal
-
8.2g finomliszt30 kcal
-
3.5g cukrozatlan kakaópor8 kcal
-
2.3g kukoricakeményítő9 kcal
-
0 kcal
-
8.2g csokoládéforgács45 kcal
-
0.5g só0 kcal
- 18% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.9 g
Zsír
-
Összesen 53.7 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 23 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 197 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 912.8 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 104 mg
-
Foszfor 232 mg
-
Nátrium 463 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 104.9 g
-
Cukor 77 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 35.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 247 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 30 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 115 mg
-
Retinol - A vitamin: 243 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 53 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 200 micro
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 39.8 g
Zsír
-
Összesen 214.8 g
-
Telített zsírsav 99 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 91 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 789 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3651 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 81 mg
-
Kálcium 343 mg
-
Vas 21 mg
-
Magnézium 415 mg
-
Foszfor 926 mg
-
Nátrium 1850 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 419.6 g
-
Cukor 309 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 142.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 988 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 14 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 119 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 101 micro
-
Kolin: 461 mg
-
Retinol - A vitamin: 970 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 213 micro
-
β-crypt 15 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 801 micro
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.7 g
Zsír
-
Összesen 25.1 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 92 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 427.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 49 mg
-
Foszfor 108 mg
-
Nátrium 217 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.1 g
-
Cukor 36 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 16.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 116 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 114 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 25 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 94 micro
Elkészítés
- Melegítsük elő a sütőt 160ºC-ra. Készítsünk elő egy 20x20 cm-es négyzet alakú tepsit, sütőpapírral kibélelve.
- Első körben vízgőz fölött olvasszuk össze a csokoládét és a vajat, majd tegyük félre egy picit hűlni.
- Egy tálban a tojásokat a barna cukorral, a sima cukorral és a vaníliakivonattal keverjük jó habosra, majd folyamatos kevergetés mellett csorgassuk hozzá az olívaolajat.
- Ezt követően szitáljuk hozzá a lisztet, a kakaóport, egy csipet sót és étkezési keményítőt. A keveréket laza, de határozott mozdulatokkal keverjük át, majd 1-2 két marék csokoládépasztillával dúsítsuk még a masszát.
- Halmozzuk az előkészített sütőformába a tésztát, egyengessük el, majd toljuk a sütőbe 160 fokra, 40-45 percre. A tészta maradjon kissé puha.
- Sütés után még melegen szórjuk meg csokoládépasztillákkal és durva szemű sóval. Miután a csokoládé ráolvadt, és a süti is kihűlt, kis kockákra szeletelve tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 160 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 20x20
Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki gyakorlott sütögető.
Mi is az a brownie?
A brownie története az Egyesült Államokból ered, ahol az első receptek a 19. század végén jelentek meg. Bár pontos eredete vitatott, a legelfogadottabb elmélet szerint a brownie egy véletlenül született édesség: egy háziasszony vagy cukrász egy csokoládés süteményt szeretett volna készíteni, de véletlenül kihagyta a sütőpor vagy más emésztőanyag hozzáadását, így egy sűrűbb, ragacsosabb tésztájú finomság született. Az első nyomtatott brownie recept 1897-ben jelent meg az „Sears, Roebuck Catalogue”-ban, amely már egy egyszerű, csokoládés sütemény elkészítését mutatta be. A brownie hamar népszerűvé vált az amerikai konyhákban, mert egyszerű volt elkészíteni, mégis gazdag ízű és jól szállítható édességnek bizonyult.
A brownie sikerét részben annak köszönheti, hogy könnyen variálható alapreceptként szolgál, így gyorsan különböző változatok születtek: dióval, csokoládé darabokkal vagy akár krémmel töltve. Az édesség hamar túllépett az amerikai határokon, és ma már világszerte ismert és kedvelt desszert.
A brownie különlegessége abban rejlik, hogy kívülről enyhén ropogós, belül pedig puha, szaftos, ami a csokoládé és vaj arányának tökéletes egyensúlyából fakad.
Egészségesebb tipp
Az ízesítések tárháza végtelen:
- Klasszikus csokoládés brownie – a legnépszerűbb, gazdag, intenzív étcsokoládés ízzel
- Diós brownie – törökmogyoróval, pekándióval vagy mandulával gazdagítva
- Fehér csokoládés brownie – fehér csokoládé darabokkal vagy mázzal
- Sós karamellás brownie – sós karamell öntettel vagy márványmintás karamellréteggel
- Málnás vagy erdei gyümölcsös brownie – friss vagy fagyasztott gyümölcsökkel, ami enyhén savanykás frissességet ad
- Mogyoróvajjal vagy nutellával rétegezett brownie – extra krémesség és roppanós mogyorós íz
- Peppermint vagy mentás brownie – frissítő, ünnepi változat mentakivonattal vagy cukorkadarabokkal
- Kávés brownie – eszpresszó vagy instant kávé hozzáadásával a csokoládé ízének mélyítésére
- Vegán brownie – tojás és tejtermék nélkül, növényi alapú hozzávalókkal
Ez a sütemény nemcsak a családi összejövetelek kedvence, de a modern cukrászatban is újra és újra feltűnik különleges változatokban, így a klasszikus brownie mindig meg tud újulni.