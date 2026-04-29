A franciák imádják, nálunk gyomként kezelik – Íme a francia spenót, amiből a dédi még főzeléket főzött

Sárga, zöld és bordó levelű is létezik belőle, a franciák rengeteg ételhez felhasználják, nálunk pedig a régiek egyik kedvence volt. Íme a mai spenót elődje, a kerti laboda, amit nem árt újra és újra felfedezni.

Régen a magyar konyha és népgyógyászat ismert alapanyaga volt, ma pedig sokan gyomként tekintenek rá - pedig a kerti laboda, azaz francia spenót egy vitamindús, finom, és sokféle ételben bevethető zöld leveles - írja a Hellovidék.

A kerti laboda a most ismert spenót elődje

Az ókori görögöktől dédanyáinkig nagy utat járt be a kerti laboda - a régi konyhakertek jól ismert növénye és ehető finomsága a most ismert spenót elődje volt, Popey kedvence azonban háttérbe szorította.

Mi gyomként tekintünk rá, a franciáknál mai napig kedvelt alapanyag

Az utak mentén is megtalálható, sokak szerint gyomként kezelt kerti labodát a franciák előszeretettel használják a konyhában, innen ered a neve: francia spenót.

A növény ízben és felhasználásban is nagyon közel áll a klasszikus spenóthoz. Íze egyszerre idézi a zsenge karalábét, a zöldborsót és a spenótot – egy enyhén édeskés, friss, tavaszi karakterrel.

A kerti laboda sárga, zöld, de bordó levelű is lehet

Többféle változata is ismert

a vörös levelű laboda(Atriplex hortensis var. rubra): fényes, bordós levelű, salátákban is mutatós

a sárga levelű (Atriplex hortensis var. lutea): arany színben pompázik

Használjuk úgy, mint a spenótot!

Felhasználása, élettani hatásai:

a kerti laboda levelei C-vitaminban, magnéziumban, A-vitaminban és antioxidáns hatású növényi színezékekben gazdagok

a spenóthoz hasonlóan sok oxálsavat tartalmaz, ezért mértékkel érdemes fogyasztani

frissen tehetjük salátákba, rakottasokba, tésztákra

párolva, főzve főzelékként is elkészíthetjük, mint a sima spenótot

A népi gyógyászat szerint a kerti laboda:

enyhe vizelethajtó és hashajtó hatású

emésztéssegítő tulajdonságú

reumás panaszokra s bevethető

a kerti laboda magjának lisztje A-vitamin-pótlásra is alkalmazható

