Nosalty Heti Menü – Gyors és egyszerű csirkés ételek újkrumplival, borsóval, cukkinivel, padlizsánnal

Újabb hét, újabb nyárias napok, újabb heti menü: hét napig csirkemellel dolgozunk, és szezonális, júniusi zöldségekkel passzintjuk.

Na nehogy azt higgyétek, hogy ezen a csodás júniusi héten menüajánló nélkül maradtok! Tombol a nyári szezon, június közepe van, minden piac és zöldséges tele van zsenge alapanyagokkal - annyira sokféle finomság kínálja magát, hogy választani is nehéz.

Mi ezúttal a gyors, fél-egyórás csirkemelles főételek mellett döntöttünk, melyekhez minden esetben zöldséget is passzintunk, például cukkinit, újkrumplit, padlizsánt, zöldborsót.

A levesek, előételek és sütemények pedig szintén méltóak lesznek nyárhoz. Főzzetek és süssetek velünk újabb hét napon át!

Tabbouleh citromos csirkével - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Zöldborsó, karalábé, paradicsom, cukkini, spenót, padlizsán újkrumpli - minden zsenge júniusban, irány a piac!

Erre a hétre tartogatunk nektek vegyeszöldséges-csirkés levest, csirkeszárnyas borsólevest, olasz paradicsomlevest, de pikáns marokkói padlizsánkrémet és tésztasalátát is. A laktatóbb főételek közül pedig kiemelnénk a spenótos-fehérboros florentin csirkemellet, a török padlizsános-kuszkuszos csirkét és a karalábészószban sült provanszi csirkét is. Ja, hogy téged az édességek érdekelnek? Nos, kevert cseresznyés süti, házi pisztáciafagylalt, kókusz- és citromtekercs, de málnás sajttorta is csábít!

Böngésszétek át e heti menünket tele gyors csirkemelles-zöldséges fogásokkal, szezonális júniusi alapanyagokkal, fincsi édességekkel:

30 szezonális, napfényes nyári étel, ami nem hiányozhat a júniusi repertoárodból