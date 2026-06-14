Nosalty Heti Menü – Gyors és egyszerű csirkés ételek újkrumplival, borsóval, cukkinivel, padlizsánnal

Na nehogy azt higgyétek, hogy ezen a csodás júniusi héten menüajánló nélkül maradtok! Tombol a nyári szezon, június közepe van, minden piac és zöldséges tele van zsenge alapanyagokkal - annyira sokféle finomság kínálja magát, hogy választani is nehéz.
Mi ezúttal a gyors, fél-egyórás csirkemelles főételek mellett döntöttünk, melyekhez minden esetben zöldséget is passzintunk, például cukkinit, újkrumplit, padlizsánt, zöldborsót.
A levesek, előételek és sütemények pedig szintén méltóak lesznek nyárhoz. Főzzetek és süssetek velünk újabb hét napon át!
Zöldborsó, karalábé, paradicsom, cukkini, spenót, padlizsán újkrumpli - minden zsenge júniusban, irány a piac!
Erre a hétre tartogatunk nektek vegyeszöldséges-csirkés levest, csirkeszárnyas borsólevest, olasz paradicsomlevest, de pikáns marokkói padlizsánkrémet és tésztasalátát is. A laktatóbb főételek közül pedig kiemelnénk a spenótos-fehérboros florentin csirkemellet, a török padlizsános-kuszkuszos csirkét és a karalábészószban sült provanszi csirkét is. Ja, hogy téged az édességek érdekelnek? Nos, kevert cseresznyés süti, házi pisztáciafagylalt, kókusz- és citromtekercs, de málnás sajttorta is csábít!
Böngésszétek át e heti menünket tele gyors csirkemelles-zöldséges fogásokkal, szezonális júniusi alapanyagokkal, fincsi édességekkel:
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Leves
FradilevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória18.2gFehérje42.1gSzénhidrát9.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű670Kalória54.9gFehérje20.9gSzénhidrát35.4gZsír
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Desszert
Egyszerű cseresznyés kevert sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű385Kalória5.1gFehérje44.4gSzénhidrát21.5gZsír
vasárnap
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes366Kalória10.7gFehérje33.5gSzénhidrát22.1gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű724Kalória49.5gFehérje84.3gSzénhidrát17.9gZsír
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Desszert
Kókuszos keksztekercsadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű500Kalória5.5gFehérje64.6gSzénhidrát26gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű342Kalória17.9gFehérje39.2gSzénhidrát12.7gZsír
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Főétel
Csirkés tésztasalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű751Kalória40gFehérje89.8gSzénhidrát26.3gZsír
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Desszert
Bodzaszörp egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű326Kalória0.2gFehérje84.7gSzénhidrát0gZsír
kedd
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Leves
Tökéletes meggylevesadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű849Kalória10.7gFehérje135.7gSzénhidrát26.7gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1257Kalória130.2gFehérje106.5gSzénhidrát32.8gZsír
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Desszert
PisztáciafagylaltadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű589Kalória11.9gFehérje37.9gSzénhidrát45.5gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű103Kalória2.2gFehérje13gSzénhidrát5.8gZsír
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Főétel
Sült csirke indiai borsóvaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű358Kalória20.4gFehérje15.3gSzénhidrát24.2gZsír
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Desszert
Süppedős barackos sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű362Kalória6.6gFehérje44.1gSzénhidrát18.4gZsír
csütörtök
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Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes309Kalória14.4gFehérje9.1gSzénhidrát24gZsír
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Desszert
Citromkrémes piskótatekercsadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes289Kalória4.2gFehérje32.9gSzénhidrát16.2gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű278Kalória5.3gFehérje38.5gSzénhidrát12.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.4gFehérje31.1gSzénhidrát42.3gZsír
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Desszert
Málnás sajttorta sütés nélküladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes330Kalória4gFehérje21.9gSzénhidrát25.3gZsír
szombat
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30 szezonális, napfényes nyári étel, ami nem hiányozhat a júniusi repertoárodból