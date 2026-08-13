A táplálkozási tanácsadó szerint ezt az 5 szokást érdemes 50 éves korunk előtt kialakítani

Az egészségesebb életmód alapjait nem feltétlenül akkor kell elkezdeni lerakni, amikor már megjelennek az első kellemetlen tünetek. Az étkezési szokások hosszú évek alatt rögzülnek, ezért sokkal könnyebb harminc- vagy negyvenévesen apró változtatásokat bevezetni, mint később egyik napról a másikra teljesen átalakítani az étrendet.
A lényeg nem a tökéletesség, hanem az, hogy a jó döntések idővel természetessé váljanak!
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Ötven előtt még bőven van idő arra, hogy ezek a döntések rutinná váljanak. Nem az számít, ha időnként becsúszik egy pizza vagy sütemény, hanem az, hogyan étkezünk a hétköznapok többségében. A hosszú távon ismétlődő apró szokások sokkal többet érnek, mint bármelyik rövid életű, szigorú diéta.
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