Krumpli és tészta helyett: ne szénhidráttal, hanem ezzel az olcsó fehérjével tedd laktatóvá a nyári salátád

A nyári saláták vagy túl könnyedek, mert zöld salátaleveleken, némi paradicsomon és uborkán kívül nem tartalmaznak mást, vagy rém kalóriadúsak és nehezek, mert majonézzel, tejföllel, krumplival vagy tésztával dúsítjuk őket, így kevés fehérjét és rostot tartalmaznak. Tegyünk pontot ennek a végére, és válasszuk az olcsó hüvelyeseket akár hús helyett is, hogy valóban laktasson az a saláta!

Egyszerű, pénztárcabarát és egészségtudatos megoldás, ha az unalmasnak tűnő, szénhidrátdús salátákhoz olcsó fehérjeforrást, azaz tetszés szerinti hüvelyest adunk. A csicseriborsó, a különböző babfélék és a lencsék nemcsak tartalmasabbá teszik az ételeket, hanem extra fehérjével, rosttal és izgalmasabb állaggal is gazdagítják őket.

Bab és lencse: az olcsó hüvelyesek, melyektől minden saláta laktató és fehérjedús lesz

Így lesz egészséges, komplett ebéd egy salátából: Ne még több hússal, majonézzel, krumplival vagy tésztával, hanem babbal és lencsével, csicserivel turbózd, hogy laktató, de fehérjedús is legyen!

Ráadásul ezek az alapanyagok egész évben könnyen beszerezhetők, konzerv vagy száraz formában is elérhetők, és különösen praktikusak akkor, amikor nyáron nem szeretnénk nehéz, húsos fogásokat készíteni.

Miért érdemes hüvelyeseket adni a (nyári) salátákhoz?

A hüvelyesek, például a babfélék, a csicseriborsó és a lencse a növényi étrend egyik legjobb fehérjeforrásai közé tartoznak. A bennük található fehérje és rost együtt segíthet abban, hogy egy saláta hosszabb ideig eltelítsen.

A hüvelyesek előnyei:

fehérjével gazdagítják az ételeket : hús nélkül is tartalmasabbá teszik a salátákat,

: hús nélkül is tartalmasabbá teszik a salátákat, magas rosttartalmuk támogatja az emésztést és a normál bélműködést,

és a normál bélműködést, lassabban emelik meg a vércukorszintet , mint sok finomított szénhidrátforrás,

, mint sok finomított szénhidrátforrás, változatosabb textúrát adnak az egyébként puhább alapanyagokból álló salátáknak.

Egy adag hüvelyessel készült saláta így nemcsak köretként működhet, hanem akár önálló nyári ebédként vagy könnyű vacsoraként is.

Kattints a képre a galériáért és a szuper, hüvelyesekkel feldobott salikért!

4 fotó

Nemcsak egészségesebb, hanem olcsóbb megoldás is

A hüvelyesek egyik nagy előnye, hogy pénztárcabarát alapanyagok és szinte bármeddig elállnak.

A száraz bab és lencse a legolcsóbb hüvelyes, de azokat áztatni és főzni kell. A konzervesek drágábbak, de még mindig megfizethetők, cserébe azonnal fogyaszthatók.

Egy nagyobb adag salátát is könnyebb „felhúzni” velük, így különösen praktikusak lehetnek nyári vendégségek, grillezések vagy családi étkezések esetén. Ráadásul a hüvelyesekkel nemcsak több fehérjét és rostot adunk az ételhez, hanem csökkenthetjük is a nehezebb, zsírosabb vagy túlzottan szénhidrátdús köretek arányát.

Lencsés tabulé - receptért kattints a képre! Nosalty

Összegzés

A nyári saláták nemcsak könnyű köretek lehetnek: néhány egyszerű hozzávalóval teljes értékű, laktató ételekké alakíthatók. A csicseriborsó, a bab és a különböző lencsefélék olcsó, rostban és növényi fehérjében gazdag alapanyagok, amelyek változatosabbá teszik a megszokott recepteket.

Ha a forró napokon nem kívánjuk a nehéz húsos fogásokat vagy a nagy adag köreteket, érdemes a hüvelyesekhez nyúlni: friss zöldségekkel, fűszernövényekkel és könnyű öntetekkel igazán finom nyári ebédek készülhetnek belőlük.

Eszel elég fehérjét? Ezek lehetnek a jelei, hogy nem

Forrásunk volt.