Éhezni ma sem fogtok!
Nosalty Mit főzzek ma? Ízletes előétel, töltött főétel lecsósan és olasz desszert kerül a tányérodra
Ma előétellel, főétellel és desszerttel kedveskedünk!
Ma előétellel, főétellel és desszerttel kedveskedünk!
Éhezni ma sem fogtok!
Nagymamám ezt a levágott, rétesszélek újra nyújtott tésztájából készítette. Mivel a sütéshez előkészített hagyományos töltelékek addigra elfogytak, ezt a tölteléket ...
Ezek amerikai palacsinta vastagságúak lesznek, fél merőkanálnyit tettem 15 cm alapterületű teflon sütőbe. A massza nem terül el, kanál hátlapjával simítottam bele. Ebből az adagból 8 ...
Élvezetes és pillanatok alatt elkészíthető mindenkinek ajánlom, főleg amikor nagy a hőség!
Nyáron a növények sokkal nagyobb termikus stressznek vannak kitéve, így nagyon nem mindegy, hogy mikor locsoljuk őket. Joan Calderón kertész szerint bizonyos napszakban nem ajánlott öntözni, akár beltéri, akár kinti növényekről van szó, mert megzavarhatjuk az anyagcseréjüket.Nosalty
A fiatal gyümölcsfák különösen érzékenyek a nyári hőhullámokra. Míg egy idősebb, jól begyökeresedett fa a mélyebb talajrétegekből is képes vizet felvenni, a frissen ültetett fák gyökérzete még nem fejlődött ki eléggé ahhoz, hogy könnyen átvészelje a hosszú, csapadékmentes időszakokat.Brecz Judit
A nyári hőségben sok otthonban szinte folyamatosan működik a légkondicionáló. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak a beállított hőmérsékletre figyeljünk, hanem a készülék karbantartására is. Egy szakértő szerint ugyanis a rendszeresen elhanyagolt szűrők jelentősen ronthatják a klíma teljesítményét.Nosalty
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Ötven előtt még sokkal könnyebb olyan étkezési rutint kialakítani, amely hosszú távon is támogatja az energiaszintet, az izmokat és az emésztést. A dietetikusok szerint nem drasztikus diétákra, hanem néhány egyszerű, következetesen betartott szokásra van szükség.
A fiatal gyümölcsfák különösen érzékenyek a nyári hőhullámokra. Míg egy idősebb, jól begyökeresedett fa a mélyebb talajrétegekből is képes vizet felvenni, a frissen ültetett fák gyökérzete még nem fejlődött ki eléggé ahhoz, hogy könnyen átvészelje a hosszú, csapadékmentes időszakokat.
Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Gyerekkorunk meghatározó élménye a csudagusztán babot falatozó Bud Spencer és Terence Hill. És hát nem is tévedtek kedvenceink, mert a paradicsomos-hagymás bab az egyik leggyorsabb és ...