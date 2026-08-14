Vízikefir és kombucha: csak idén három szakmai elismerést szerzett ez a zebegényi vállalkozás

Három díj és egy új italkategória: két csillagot érdemelt a Great Taste awardson a fermentált italokat gyártó zebegényi natu.farm - és még idén piacra dobnak egy új márkát.

A Natura Hill Zebegény gasztronómiai és fenntarthatósági szemléletéből építkező natu.farm 2026-ban három szakmai elismerést szerzett, még idén pedig bemutatja új, kizárólag magyar alapanyagokra épülő természetes prebiotikus italát, a NATU POP-ot.

A Scuba meggy–cascara kombucha az Inno d’Or – Év Innovációja 2026 címet nyerte el

Ami néhány éve még elsősorban a Natura Hill konyháján jelentett napi munkát – a jó alapanyag keresése, a szezonok követése, a pazarlás csökkentése és az ízek pontos összehangolása –, mára önálló élelmiszeripari üzletággá nőtte ki magát.

A zebegényi háttérből induló natu.farm ma fermentált italokat - vízikefírt, kombuchát, szörpöket és gyümölcsalapú üdítőket fejleszt, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyez az alapanyagok saját termelésére és az új ital kategóriák megteremtésére.

A natu.farm története szorosan kapcsolódik a Natura Hillhez

A két alkalommal Zöld Michelin-csillaggal elismert étterem működésében a fenntarthatóság nem külön vállalás, hanem a mindennapi döntések része:

honnan érkezik az alapanyag,

mi terem meg helyben,

hogyan lehet egy melléktermékből új értéket teremteni,

és hogyan maradhat az íz az elsődleges szempont.

Ezt a gondolkodást vitte tovább a natu.farm az italfejlesztésbe. Nem éttermi fogásokat próbál palackba vagy dobozba zárni, hanem ugyanazzal az alapossággal közelít egy kombuchához vagy fermentált üdítőhöz, ahogyan egy konyha dolgozik egy új ételen.

Ezt a gondolkodásmódot idén több szakmai elismerés is visszaigazolta: A Scuba meggy–cascara kombucha az Inno d’Or – Év Innovációja 2026 címet nyerte el ital kategóriában, upcycling termékként. Ugyanezen a versenyen díjazták a vállalat citromverbéna- és fügelevél-ízesítésű, ZUZMO vizikefír italcsaládját is.

A Scuba meggy-cascara nemzetközi mezőnyben is megmérette magát:

a termék kétcsillagos Great Taste 2026 minősítést kapott. A díjak különösen fontosak a márka számára, mert egyszerre ismerik el az ízt és azt a fejlesztői szemléletet, amely a cascara – vagyis a kávécseresznye feldolgozásakor keletkező értékes melléktermék – újrahasznosítására épül.

A következő lépés a még idén érkező NATU POP

Az új termékcsalád egy prebiotikus, növényi rostokat tartalmazó ital, amely kizárólag magyar összetevőkből készül. Ízvilága is tudatosan eltér a nemzetközi üdítőpiac megszokott megoldásaitól: az uborka–menta, a menta–citromfű, a meggy–tárkony és a homoktövis–bazsalikom párosítások a hazai kertekhez és gasztronómiai ízekhez kapcsolódnak.

Nem egy újabb funkcionális italt akartunk készíteni. Olyan terméket fejlesztünk, amelynek van íze, eredete és köze ahhoz a tájhoz, ahol dolgozunk. A Natura Hillnél megtanultuk, hogy a fenntarthatóság csak akkor működik, ha közben az élményből sem engedünk. Ezt szeretnénk nagyobb léptékben is tovább vinni – fogalmaz a natu.farm csapata.

A zebegényi vállalkozás növekedése így nem távolodás a Natura Hill világától, hanem annak folytatása: ugyanaz a figyelem kerül át az éttermi asztalról a hétköznapokban is elérhető italokba.



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