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édes süti keksztekercs

Kókuszos keksztekercs

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

hozzávalók a kekszes réteghez

hozzávalók a vajkrémhez

500
Kalória
5.5g
Fehérje
64.6g
Szénhidrát
26g
Zsír
16g
Víz
44.8g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
37.7g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír

hozzávalók a kekszes réteghez

hozzávalók a vajkrémhez

Összesen 500 kcal
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír

hozzávalók a kekszes réteghez

hozzávalók a vajkrémhez

Összesen 6000 kcal
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír

hozzávalók a kekszes réteghez

hozzávalók a vajkrémhez

Összesen 381 kcal
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    5.5 g

Zsír

  • Összesen
    26 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    261.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    32 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    39 mg
  • Foszfor
    55 mg
  • Nátrium
    129 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    64.6 g
  • Cukor
    38 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    16 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    143 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    140 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 500 kcal
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    66.2 g

Zsír

  • Összesen
    311.9 g
  • Telített zsírsav
    209 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    64 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    538 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3134.9 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    387 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    474 mg
  • Foszfor
    664 mg
  • Nátrium
    1553 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    775.6 g
  • Cukor
    452 mg
  • Élelmi rost
    50 mg

Víz

  • Összesen
    192 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1710 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    81 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1678 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    395 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    19 micro
Összesen 6000 kcal
  • 5% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    19.8 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    34 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    199 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    25 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    42 mg
  • Nátrium
    99 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.2 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    12.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    109 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    107 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    25 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 381 kcal

Elkészítés

hozzávalók a kekszes réteghez

  1. A kekszet, a kókuszreszeléket, a kakaóport, a porcukrot és egy csipet sót turmixgépbe teszünk, majd az egészet finom morzsává daráljuk.
  2. Hozzáöntjük a tejet, a frissen főtt feketekávét és a rumaromát, majd ezzel is alaposan összedolgozzuk. Ha kell, adunk még hozzá folyadékot vagy kekszmorzsát.
  3. A kész masszát gömbbé gyúrjuk és folpackba csomagolva a hűtőbe tesszük fél órára. Pihentetés után érdemes a tésztát két részletben használni és két rudat készíteni.
  4. Egy nyújtódeszkát folpackkal befedünk, majd rátesszük a kekszes massza felét, és sodrófával 4-5 mm vékonyra nyújtjuk.

hozzávalók a vajkrémhez

  1. Amíg pihen a tészta a hűtőben, egy tálban krémesre keverjük a vajat a porcukorral és a vaníliával.
  2. Kenjük meg a vajkrém felével a kinyújtott kekszalapot, majd óvatosan tekerjük fel. A második rúddal ugyanígy járjunk el.
  3. A tekercseket körben szórjuk be kókuszreszelékkel, majd 1-2 órára tegyük hűtőbe.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés módja: süti sütés nélkül
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