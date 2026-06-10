Kókuszos keksztekercs
Hozzávalók
hozzávalók a kekszes réteghez
-
45 dkg háztartási keksz
-
15 dkg porcukor
-
5 dkg kókuszreszelék
-
5 ek cukrozatlan kakaópor
-
15 ml rumaroma
-
2 dl tej
-
1.5 dl feketekávé
hozzávalók a vajkrémhez
-
25 dkg vaj (puha)
-
20 dkg porcukor
-
vanília ízlés szerint
-
10 ek kókuszreszelék
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
hozzávalók a kekszes réteghez
-
38g háztartási keksz157 kcal
-
13g porcukor48 kcal
-
28 kcal
-
10 kcal
-
1g rumaroma0 kcal
-
17g tej9 kcal
-
13g feketekávé1 kcal
hozzávalók a vajkrémhez
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
hozzávalók a kekszes réteghez
-
450g háztartási keksz1886 kcal
-
150g porcukor581 kcal
-
50g kókuszreszelék330 kcal
-
114 kcal
-
15g rumaroma0 kcal
-
200g tej112 kcal
-
150g feketekávé14 kcal
hozzávalók a vajkrémhez
-
250g vaj1793 kcal
-
200g porcukor774 kcal
-
0 kcal
-
60g kókuszreszelék396 kcal
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
hozzávalók a kekszes réteghez
-
28.6g háztartási keksz120 kcal
-
9.5g porcukor37 kcal
-
3.2g kókuszreszelék21 kcal
-
3.2g cukrozatlan kakaópor7 kcal
-
1g rumaroma0 kcal
-
12.7g tej7 kcal
-
9.5g feketekávé1 kcal
hozzávalók a vajkrémhez
-
15.9g vaj114 kcal
-
12.7g porcukor49 kcal
-
0 kcal
-
3.8g kókuszreszelék25 kcal
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 14% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 5.5 g
Zsír
-
Összesen 26 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 261.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 32 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 39 mg
-
Foszfor 55 mg
-
Nátrium 129 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 64.6 g
-
Cukor 38 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 16 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 143 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 140 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 14% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 66.2 g
Zsír
-
Összesen 311.9 g
-
Telített zsírsav 209 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 64 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 538 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3134.9 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 387 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 474 mg
-
Foszfor 664 mg
-
Nátrium 1553 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 775.6 g
-
Cukor 452 mg
-
Élelmi rost 50 mg
Víz
-
Összesen 192 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1710 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 81 mg
-
Retinol - A vitamin: 1678 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 395 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 19 micro
- 5% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 14% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 19.8 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 34 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 199 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 25 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 42 mg
-
Nátrium 99 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.2 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 12.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 109 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 2 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 107 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 25 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
hozzávalók a kekszes réteghez
- A kekszet, a kókuszreszeléket, a kakaóport, a porcukrot és egy csipet sót turmixgépbe teszünk, majd az egészet finom morzsává daráljuk.
- Hozzáöntjük a tejet, a frissen főtt feketekávét és a rumaromát, majd ezzel is alaposan összedolgozzuk. Ha kell, adunk még hozzá folyadékot vagy kekszmorzsát.
- A kész masszát gömbbé gyúrjuk és folpackba csomagolva a hűtőbe tesszük fél órára. Pihentetés után érdemes a tésztát két részletben használni és két rudat készíteni.
- Egy nyújtódeszkát folpackkal befedünk, majd rátesszük a kekszes massza felét, és sodrófával 4-5 mm vékonyra nyújtjuk.
hozzávalók a vajkrémhez
- Amíg pihen a tészta a hűtőben, egy tálban krémesre keverjük a vajat a porcukorral és a vaníliával.
- Kenjük meg a vajkrém felével a kinyújtott kekszalapot, majd óvatosan tekerjük fel. A második rúddal ugyanígy járjunk el.
- A tekercseket körben szórjuk be kókuszreszelékkel, majd 1-2 órára tegyük hűtőbe.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés módja: süti sütés nélkül
Ki ne szeretné a meghatározó gyerekkori édességet, a vendégségek, születésnapi bulik és iskolai vásárok sztárját, a keksztekercset? Ez itt a mi verziónk, próbáljátok ki, vagy írjátok meg, ti hogyan készítitek ezt a klasszikus süteményt!