Szuperzöld csirkés tészta - 30 perc alatt

Hering András
Szuperzöld csirkés tészta - 30 perc alatt
724
Kalória
49.5g
Fehérje
84.3g
Szénhidrát
17.9g
Zsír
179.1g
Víz
85.4g
Koleszterin
4.5g
Élelmi rost
6g
Cukor
  • 15% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 724 kcal
  • 15% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 1448 kcal
  • 15% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 91 kcal
  • 15% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    49.5 g

Zsír

  • Összesen
    17.9 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    85 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2655.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    94 mg
  • Kálcium
    406 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    96 mg
  • Foszfor
    663 mg
  • Nátrium
    1387 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    84.3 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    179.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    89 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    260 micro
  • Kolin:
    98 mg
  • Retinol - A vitamin:
    86 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    28 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    24 micro
Összesen 724 kcal
  • 15% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 54% Víz

Elkészítés

  1. Egy közepes edényben forraljuk fel alaplevet, forrás után tegyük bele a csirkemellet és főzzük puhára. Ha kész, tegyük félre hűlni, majd tépkedjük rostjaira.
  2. Egy másik, nagyobb fazékban forraljunk bő, sós vizet. A fodros kelről tépjük le a leveleket, alaposan öblítsük át, a fokhagymát pucoljuk meg. Dobjuk a kel leveleit és a fokhagymát a forró vízbe, főzzük nagyjából 2 percig, amíg megpuhulnak. Szűrjük le, és hagyjuk kicsit hűlni (vagy tegyük jeges vízbe, hogy szép élénkzöld maradjon).
  3. Közben reszeljük le a citrom héját, facsarjuk ki a levét, és a parmezánt is reszeljük le.
  4. Nyomkodjuk ki a főtt kelből a felesleges vizet, majd tegyük turmixgépbe a fokhagymával, a cottage cheese-zel, krémsajttal, 50 g parmezánnal, kevés sóval-borssal és 1-2 evőkanál főzővízzel. Turmixoljuk simára. Ha túl sűrű, adjunk még hozzá egy kevés vizet.
  5. A megmaradt főzővízben főzzük meg a tésztát a csomagoláson írtak szerint, al dente állagúra.
  6. Szűrjük le, majd egy nagy tálban keverjük össze a zöld szósszal. Adjuk hozzá a tépett csirkemellet, és forgassuk át, hogy az egész étel átmelegedjen. Ha kell, egy pár perce melegítsük újra.
  7. Végül locsoljuk meg a citromlével, ízesítsük ízlés szerint, majd tálaljuk a maradék parmezánnal, kevés olívaolajjal és egy csipet chilivel.

Ha szeretnél egy igazán zöld, fehérjedús és mégis krémes tésztát, ez a recept neked szól! A fodros kel, a cottage cheese és a citrom frissessége szuperül passzol a szaftos csirkéhez, miközben a parmezán gondoskodik az ellenállhatatlan ízről. Ráadásul mindössze fél óra, és már tálalhatod is a nap egyik legegészségesebb comfort foodját.

