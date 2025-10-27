Szuperzöld csirkés tészta - 30 perc alatt
Hozzávalók
-
200 g fusilli tészta (vagy casarecce)
-
300 g fodros kel (vagy cavolo nero: olasz és toszkán kel vagy dinoszaurusz kel néven is ismert)
-
3 gerezd fokhagyma
-
160 g cottage cheese (vagy sovány túró)
-
40 g krémsajt (light)
-
40 g parmezán sajt (reszelve)
-
150 g csirkemellfilé (főtt, tépett)
-
1 db citrom (kezeletlen legyen, mert szükségünk lesz a héjára is reszelve)
-
10 g parmezán sajt (a tálaláshoz)
-
1 csipet chilipehely (a tálaláshoz)
-
3 csepp olívaolaj (a tálaláshoz)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
0.5 l alaplé (a csirkemell főzéséhez)
- 15% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
100g fusilli tészta371 kcal
-
150g fodros kel0 kcal
-
5g fokhagyma6 kcal
-
80g cottage cheese78 kcal
-
20g krémsajt50 kcal
-
20g parmezán sajt78 kcal
-
75g csirkemellfilé90 kcal
-
85g citrom13 kcal
-
20 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g alaplé18 kcal
- 15% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
200g fusilli tészta742 kcal
-
300g fodros kel0 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
160g cottage cheese157 kcal
-
40g krémsajt100 kcal
-
40g parmezán sajt157 kcal
-
150g csirkemellfilé180 kcal
-
170g citrom26 kcal
-
10g parmezán sajt39 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
500g alaplé35 kcal
- 15% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
12.7g fusilli tészta47 kcal
-
19g fodros kel0 kcal
-
0.6g fokhagyma1 kcal
-
10.1g cottage cheese10 kcal
-
2.5g krémsajt6 kcal
-
2.5g parmezán sajt10 kcal
-
9.5g csirkemellfilé11 kcal
-
10.8g citrom2 kcal
-
0.6g parmezán sajt2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
31.7g alaplé2 kcal
- 15% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 49.5 g
Zsír
-
Összesen 17.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 85 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2655.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 94 mg
-
Kálcium 406 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 96 mg
-
Foszfor 663 mg
-
Nátrium 1387 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 84.3 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 179.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 89 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 260 micro
-
Kolin: 98 mg
-
Retinol - A vitamin: 86 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 28 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 24 micro
Elkészítés
- Egy közepes edényben forraljuk fel alaplevet, forrás után tegyük bele a csirkemellet és főzzük puhára. Ha kész, tegyük félre hűlni, majd tépkedjük rostjaira.
- Egy másik, nagyobb fazékban forraljunk bő, sós vizet. A fodros kelről tépjük le a leveleket, alaposan öblítsük át, a fokhagymát pucoljuk meg. Dobjuk a kel leveleit és a fokhagymát a forró vízbe, főzzük nagyjából 2 percig, amíg megpuhulnak. Szűrjük le, és hagyjuk kicsit hűlni (vagy tegyük jeges vízbe, hogy szép élénkzöld maradjon).
- Közben reszeljük le a citrom héját, facsarjuk ki a levét, és a parmezánt is reszeljük le.
- Nyomkodjuk ki a főtt kelből a felesleges vizet, majd tegyük turmixgépbe a fokhagymával, a cottage cheese-zel, krémsajttal, 50 g parmezánnal, kevés sóval-borssal és 1-2 evőkanál főzővízzel. Turmixoljuk simára. Ha túl sűrű, adjunk még hozzá egy kevés vizet.
- A megmaradt főzővízben főzzük meg a tésztát a csomagoláson írtak szerint, al dente állagúra.
- Szűrjük le, majd egy nagy tálban keverjük össze a zöld szósszal. Adjuk hozzá a tépett csirkemellet, és forgassuk át, hogy az egész étel átmelegedjen. Ha kell, egy pár perce melegítsük újra.
- Végül locsoljuk meg a citromlével, ízesítsük ízlés szerint, majd tálaljuk a maradék parmezánnal, kevés olívaolajjal és egy csipet chilivel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha szeretnél egy igazán zöld, fehérjedús és mégis krémes tésztát, ez a recept neked szól! A fodros kel, a cottage cheese és a citrom frissessége szuperül passzol a szaftos csirkéhez, miközben a parmezán gondoskodik az ellenállhatatlan ízről. Ráadásul mindössze fél óra, és már tálalhatod is a nap egyik legegészségesebb comfort foodját.